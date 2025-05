Sperrungen in Chemnitz: Zahlreiche Straßen in der City am Sonntag dicht

Chemnitz - Am Sonntag findet in Chemnitz der Kulturhauptstadt-Marathon statt. Dazu sind einige Straßensperrungen und Halteverbote nötig.

Start- und Zielbereich ist auf dem Markt in Chemnitz.

Die gesamte Strecke wird am Sonntag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ab 5.30 Uhr kann es laut Stadt bereits zu Einschränkungen kommen.

Die Marathonstrecke verläuft auf öffentlichen Straßen in der Chemnitzer Innenstadt, im Schlossviertel sowie auf dem Kaßberg und in Bernsdorf.

Freigegeben werden die Straßen und Plätze am Sonntagnachmittag voraussichtlich ab 16 Uhr.

Die gesperrten Bereiche könnt Ihr so umfahren: Leipziger Straße - Reichsstraße - Gustav-Freytag-Straße - Ritterstraße - Zschopauer Straße - Bahnhofstraße - Waisenstraße - Dresdner Straße - August-Bebel-Straße - Straße der Nationen - Christian-Wehner-Straße - Blankenauer Straße - Chemnitztalstraße - Bornaer Straße.

Auch der Kreuzungsbereich Reichsstraße/Annaberger Straße wird in der Zeit von 12 bis 13 Uhr voll gesperrt.

"Anlieger innerhalb der abgeschnittenen Bereiche , die am Sonntag ihr Fahrzeug benötigen, werden gebeten, ihr Fahrzeug rechtzeitig außerhalb der Sperrbereiche abzustellen. Eine Ein- und Ausfahrt während der Sperrungen ist nicht möglich. Davon betroffen sind folgende Bereiche: Rößlerstraße ab Straßburger Straße, Heinrich-Lorenz-Straße zwischen Paul-Gruner-Straße und Kauffahrtei, Promenadenstraße zwischen Erich-Schmidt-Straße und Georgstraße, Schloßstraße zwischen Theunertstraße und Georgstraße, Arndtplatz, Am Alten Bad sowie Bretgasse", teilte die Stadt mit.

Auch der Parkplatz an der Messe Chemnitz steht mit etwa 2500 Stellplätzen zur Verfügung. © Kristin Schmidt

Der Hartmannplatz bietet rund 750 Stellplätze. Von hier aus kommt Ihr innerhalb von 10 bis 15 Minuten zu Fuß zum Veranstaltungsbereich.

Weitere Parkmöglichkeiten gibt es an der ERMAFA-Passage (circa 200 Stellplätze). Der Fußweg zum Veranstaltungsbereich beträgt hier etwa 15 bis 20 Minuten.

Auch am Stadion an der Gellertstraße stehen rund 750 Stellplätze zur Verfügung. Der Fußweg in Richtung Innenstadt beträgt von dort aus etwa 25 Minuten.

Auch an der Messe Chemnitz könnt Ihr parken. Dort gibt es etwa 2500 Stellplätze. Mit dem Nahverkehr kommt Ihr von dort aus in das Stadtzentrum.

Verschiedene Parkhäuser in der Chemnitzer Innenstadt sind in der Zeit von 8 bis 15 Uhr nicht befahrbar.

Zur Parkplatzübersicht geht es hier.