09.05.2026 06:00 Viel los an diesem Samstag! Das könnt Ihr heute alles erleben

In Chemnitz und Umgebung gibt es am heutigen Samstag viel zu erleben. Zehn Ausflugsziele haben wir für Euch zusammengefasst.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die grauen Wolken ziehen am Samstag weiter! Ein Grund, den Tag nicht in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Zehn weitere findet Ihr hier in unseren Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung.

Comic Tag für Kids und Teens

Chemnitz - In der Stadtbibliothek Chemnitz im Tietz (Moritzstraße 20) dürfen Kinder zwischen sechs und 13 Jahren zwischen 10 und 13 Uhr am Glücksrad drehen. Das bestimmt, wie viele Comic-Hefte man sich mit nach Hause nehmen darf. Zur Wahl stehen Comics aus den Bereichen Fantasy, Actionhelden, Abenteuerliches, Wunderliches oder Lustiges (solange der Vorrat reicht). Der Eintritt ist frei.

Deine täglichen News aus Chemnitz Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

In der Stadtbibliothek Chemnitz stehen die Comics am Samstag im Mittelpunkt. (Symbolbild) © IMAGO / epd

Bus Bahn Bämm

Chemnitz - Rund um den Bahnhof der Parkeisenbahn (Küchwaldring 24) erwartet Euch ein buntes Kinder- und Informationsprogramm mit Gewinnspiel rund um Bus und Bahn mit tollen Preisen, vielfältiger Kinderanimation mit Bühnenprogramm und vielem mehr. Natürlich ist auch Klaus, die Parkbahnmaus, dabei. Das abgefahrene Familienfest der Öffis geht von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das abgefahrene Familienfest der Öffis findet auch dieses Jahr wieder statt. © VMS/PR

Entdecke die TU Chemnitz!

Chemnitz - Am Samstag öffnet die TU Chemnitz (Reichenhainer Straße 90) für alle Neugierigen ihre Türen. Dabei gibt es nicht nur Informations- und Beratungsangebote für 115 Studiengänge, sondern auch eine Kinder-Uni, das 13. Alumni-Treffen und die lange Nacht der Wissenschaft. Alle Angebote findet Ihr auf der Webseite der Technischen Universität. Die TU hat am Samstag von 14 bis 23.30 Uhr für Euch geöffnet.

Neugierige können am Samstag Uni-Luft an der TU Chemnitz schnuppern. © TU Chemnitz

Museumsnacht

Chemnitz - Die diesjährige Chemnitzer Museumsnacht findet unter dem Motto "Tacheles!" statt. Insgesamt 37 Museen, Galerien und Kunsteinrichtungen laden Euch ein, einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen, an Führungen teilzunehmen und Neues zu entdecken. Von 18 bis 1 Uhr - teilweise sogar bereits ab 16 Uhr - erwartet Euch ein abwechslungsreiches Programm. "Tacheles!" bedeutet Klartext – zwischen Gästen und den Menschen hinter den Sammlungen, zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Stadt und Region. Lasst Euch überraschen, wie vielschichtig, nah und offen Kultur sein kann. Ein Ticket für den gesamten Abend kostet 12 Euro, ermäßigt 6 Euro und für Familien 24 Euro. Kinder, die noch nicht eingeschult wurden, erhalten freien Eintritt.

Insgesamt 37 Häuser nehmen an der Museumsnacht 2026 teil. © Kristin Schmidt

Spargelfest zum guten Zweck

Chemnitz - Am Neumarkt findet von 9 bis 14 Uhr das Chemnitzer Spargelfest statt. Der Verein Chemnitzer Köche 1898 e. V. lädt gemeinsam mit der Galerie "Roter Turm" und dem Turm-Brauhaus zum traditionellen Spargelschälen ein. Der von den Köchen geschälte Spargel wird direkt auf dem Neumarkt verkauft. Dazu gibt es verschiedene Gerichte wie Spargelsuppe, Spargelsalat und vieles mehr. Vom Erlös geht pro Kilo geschältem Spargel 1 Euro in den Spendentopf, der vom Verein Chemnitzer Köche 1898 e. V. gesponsert wird. Die Galerie "Roter Turm" rundet den Spendenerlös dann auf. Empfänger der Spenden sind der Elternverein krebskranker Kinder sowie die Jugendarbeit zur Förderung des Berufsnachwuchses Koch/Köchin. Parallel unterhält Euch zudem ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und Showküche.

Spargel schälen für den guten Zweck gibt es am Samstag auf dem Neumarkt. (Symbolbild) © 123rfbarmalini

Luxor Party

Chemnitz - Im Luxor (Hartmannstraße 9–11) wird Samstagabend wieder gefeiert. Auf sechs Floors ist für jeden die passende Musik dabei, um durch die Nacht zu tanzen. Leckere Drinks dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Los geht's um 22 Uhr. Der Eintritt ist ab 18 Jahren erlaubt. Tickets gibt es online für 11 Euro, an der Abendkasse für 14 Euro.

Im Luxor kann am Samstagabend getanzt werden. (Symbolbild) © 123RF/alexkoral

Mittelalterfest

Annaberg-Buchholz - Das Parkgelände an der St. Trinitatis Hospitalkirche Annaberg-Buchholz (Geyersdorfer Straße 16) verwandelt sich für dieses Wochenende in ein Mittelalterdorf. Lasst Euch von Rhythmus der Trommeln und dem berauschenden Klang der Dudelsäcke mitreißen. Erlebt packendes Theater und wilde Gaukelei, während auf dem Turnierplatz die Erde bebt: Wenn mutige Ritter hoch zu Ross aufeinandertreffen und die Klingen klirren, hält das Publikum den Atem an! Das Mittelalterfest hat am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 6 Euro und für Gewandete 8 Euro. Kinder bis 6 Jahren haben freien Eintritt.

Die Stadt Annaberg-Buchholz reist zurück ins Mittelalter. (Symbolbild) © Matthias Hiekel dpa/lsn

Erzählmomente

Rochlitz - "Ausdrücklich Kultur" gibt es von 10 bis 15 Uhr im Geoportal Porphyrhaus auf dem Rochlitzer Berg (Zufahrt Rochlitzer Berg bis zum Parkplatz über B 175). Profi-Erzählerin Alexandra Kampmeier entführt mit ihrer ausdrucksstarken Art das Publikum in die Welt regionaler Geschichten und Sagen. Ihre Erzählmomente beginnen um 12.12 Uhr, 13.13 Uhr und 14.14 Uhr. Wer mag, kann auch selbst Gedichte und Texte vortragen. Der Eintritt ist frei.

Im Geoportal Porphyrhaus auf dem Rochlitzer Berg wird am Samstag gelesen. © Maik Börner

DER SCHULZ & das akustische Überfallkommando

Flöha - Seit inzwischen 19 Jahren tourt DER SCHULZ mit seiner Band durch die Republik. Wenn er nicht "OOMPH!" unterwegs ist, tritt er mit seinem "Akustischen Überfallkommando" auf. So auch am Samstagabend in Flöha im Stadtsaal Alte Baumwolle. Mit seiner einzigartigen Stimme, den eingängigen Melodien und seinen direkten und leidenschaftlichen Texten fasziniert Schulz seine Zuhörer und Fans. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

DER SCHULZ und das akustische Überfallkommando kommen nach Flöha. © PR

Mutti macht Party

Werdau - Ganz nach dem Motto "Raus aus dem Alltag - rein in die Tanzschuhe" können alle Frauen und Freunde am Samstagabend wieder in der "Meine Linde" in Werdau feiern. Ob Mama, Bonus-Mama, Tante, beste Freundin oder einfach eine Frau mit Lust auf eine legendäre Partynacht – hier sind alle willkommen! Einlass ist ab 20 Uhr. Die erste Stunde habt Ihr freien Eintritt.

Nicht nur die Muttis sind am Samstag in der "Meine Linde" willkommen. (Symbolbild) © 123RF/deagreez

Ihr Platz zum Träumen: WCH lädt am 10. Mai zum Wohnungsschautag

Informiert Euch am Sonntag beim WCH-Wohnungsschautag. © WCH Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz-Helbersdorf