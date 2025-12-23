Chemnitzer Weihnachtsmarkt: Die Stadt zieht Bilanz

Chemnitz - Am Dienstagabend endet der diesjährige Weihnachtsmarkt in Chemnitz . Dabei zieht die Stadt für dieses Jahr eine positive Bilanz.

Den Weihnachtsmarkt haben dieses Jahr mehr Gäste besucht als 2024. © Kristin Schmidt

Mit über 420.000 Gästen besuchten 8000 Besucher mehr den Markt an den insgesamt 26 Tagen als im vergangenen Jahr.

Auch die Anzahl der gespülten Tassen in diesem Jahr kann sich mit 470.000 Stück sehen lassen. Hinzu kommen dazu die noch nicht gezählten sonstigen Geschirrteile (Teller, Suppenschüsseln ...)

Unterhalten wurden die Besucher von 48 Künstlern, Chören und Kindergruppen. Natürlich durfte auch der Weihnachtsmann nicht fehlen, der jeden Tag um 17 Uhr Süßes verteilte und ein besonders mutiges Kind zu sich auf die Bühne geholt hatte.

Die schönste Nachricht: Sechs Kinder, die in dem Trubel zwischenzeitlich verloren gingen, konnten von ihren Eltern wieder in die Arme geschlossen werden.

Die Marktleitung berichtet auch von vielen Fundsachen, zu denen neben Jacken, Beuteln mit Einkäufen und Geldbörsen auch Schuhe und Autoschlüssel gehörten.