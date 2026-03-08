Sechs Ausflugsideen für Euch - nicht nur zum Frauentag
Chemnitz - Allen Frauen wünschen wir natürlich einen wunderschönen Frauentag voller Sonnenschein! Doch natürlich drehen sich unsere Ausflugstipps nicht nur um die Frauen. In Chemnitz und Umgebung gibt es auch für Kinder und Männer einiges zu erleben.
#STATTBLUMEN
Chemnitz - Blumen zum Frauentag sind ein nettes Zeichen. Wer den Tag nutzen möchte, um auch über wichtige Themen für Frauen in der Gesellschaft zu diskutieren, ist in der Stadtwirtschaft (Jakobstraße 46) willkommen.
Unter dem Motto "#stattBlumen - Starke Frauen, starke Stadt. Was brauen Frauen wirklich, um ihren Weg gehen zu können?" sprechen verschieden Frauen über ihre eigenen Erfahrungen und Perspektiven. Sie geben Impulse für jede Frau, die ihren Weg gehen will.
Das Event geht von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für Kinder steht das Spielemobil der Kindervereinigung bereit.
Großer Antik- und Trödelmarkt
Chemnitz - Beim Chemnitz Center (Ringstraße 17) kann am Sonntag wieder getrödelt werden. Auf Euch wartet wieder eine große Auswahl an Antiquitäten, Sammlerstücken, Kunsthandwerk und Trödel.
Auch für Kinder gibt es einen Extrabereich mit kindertypischen Artikeln.
Der Trödelmarkt hat von 8 bis 16 Uhr geöffnet.
KÖRPERWELTEN
Chemnitz - Zurzeit gastiert die weltweit bekannte Ausstellung KÖRPERWELTEN in Chemnitz in der Markthalle.
KÖRPERWELTEN widmet sich dem menschlichen Körper in seinem natürlichen Kreislauf von Werden und Vergehen. Anhand zahlreicher authentischer Plastinate wird dieser fortlaufende Wandel eindrucksvoll und verständlich veranschaulicht.
Die Ausstellung hat am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Ticket kostet am Wochenende 21 Euro für Erwachsene, 15 Euro für Kinder und Jugendliche (7 bis 18 Jahre) und ermäßigt 18 Euro.
Frauentags-Boogie
Oelsnitz/Erzgebirge - In der "Bar" in der Stadthalle (Rathausplatz 3) wird der Frauentag mit einer glanzvollen Mischung aus Livemusik, Tanz und guter Laune gefeiert. Für mitreißenden Sound sorgen die BoogieHechte.
Schnappt Euch Eure Freundinnen und genießt einen besonderen Abend.
Los geht's um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 24 Euro.
Erzgebirgische Schnitzertage
Annaberg-Buchholz - Die erzgebirgischen Schnitzer und Holzkünstler lassen sich bei den 33. Erzgebirgischen Schnitzertagen im Kulturzentrum Erzhammer (Buchholzer Straße 2) an diesem Wochenende über die Schulter schauen.
Noch am heutigen Sonntag von 11 bis 17 Uhr stellen rund 200 Mitwirkende ihre Werke zur Schau. Das Angebot reicht von kunstvollen Figuren über filigrane Miniaturen bis hin zu beeindruckenden Reliefs.
Der Eintritt kostet 4,50 Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.
Skandalöse Herzogin
Rochlitz - Herzogin Elisabeth erwacht am Sonntag um 17 Uhr im Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) leicht bekleidet und ihr fehlt die Erinnerung an die letzte Nacht. Auf der Suche nach ihrer Garderobe begleiten Ihr sie durchs Schloss und erfahrt dabei Klatsch und Tratsch aus vergangenen Zeiten.
Der Eintritt für die Theaterführung "Die skandalöse Herzogin" kostet 18 Euro, ermäßigt 15,50 Euro. Unter schloss-rochlitz.de könnt Ihr Euch anmelden.
