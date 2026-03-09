KOSMOS-Festival 2026: Wann und wo findet das beliebte Festival in Chemnitz statt?

Das "Kosmos" 2026 steht in den Startlöchern: Am 29. August findet das beliebte Chemnitzer Festival wieder statt – nur der Veranstaltungsort hat sich geändert.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Das "KOSMOS" 2026 steht in den Startlöchern: Das beliebte Chemnitzer Festival findet in diesem Jahr am 29. August statt – und bringt wieder jede Menge Musik, Kunst und Begegnungen in die Stadt. Eine wichtige Neuerung gibt es allerdings schon jetzt: Das Festival zieht an einen neuen Ort.

Wer sich am Programm des beliebten KOSMOS-Festivals beteiligen möchte, kann sich noch bis zum 22. April bewerben. © Kristin Schmidt Nach dem Rekord im Kulturhauptstadtjahr mit rund 115.000 Besuchern soll das Event auch im sogenannten Brückenjahr zeigen, wie viel kreative Energie in Chemnitz steckt. Neu ist diesmal vor allem die Festivalfläche: "Das Festival wird im Gebiet zwischen Hartmannplatz, Schmidtbankpassage und Kaßbergauffahrt stattfinden", teilte das Festival-Team mit. "Die Straßen An der Markthalle und Fabrikstraße werden mit ihren anliegenden Geschäften und Leerständen einbezogen, ebenso wie Schulen, die Hartmannfabrik und die Hartmannhalle und die dahinter liegenden Grünflächen", heißt es weiter.

Auch die Hartmannfabrik gehört dieses Jahr zum KOSMOS-Areal. © Uwe Meinhold

Im vergangenen Jahr zählte das KOSMOS 115.000 Besucher. Kann das dieses Jahr getoppt werden? © Kristin Schmidt

Open Call startet

Wer selbst Teil des Programms werden will, kann sich ab Mittwoch bewerben. Bis 22. April läuft der große Open Call. Einzelpersonen, Initiativen, Vereine oder Unternehmen können Vorschläge einreichen – von Talks und Workshops bis hin zu künstlerischen Aktionen. Alle Infos und das Bewerbungsformular gibt's unter www.kosmos-chemnitz.de.

Zeit, neue Flächen zu entdecken