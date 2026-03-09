KOSMOS-Festival 2026: Wann und wo findet das beliebte Festival in Chemnitz statt?
Chemnitz - Das "KOSMOS" 2026 steht in den Startlöchern: Das beliebte Chemnitzer Festival findet in diesem Jahr am 29. August statt – und bringt wieder jede Menge Musik, Kunst und Begegnungen in die Stadt. Eine wichtige Neuerung gibt es allerdings schon jetzt: Das Festival zieht an einen neuen Ort.
Nach dem Rekord im Kulturhauptstadtjahr mit rund 115.000 Besuchern soll das Event auch im sogenannten Brückenjahr zeigen, wie viel kreative Energie in Chemnitz steckt.
Neu ist diesmal vor allem die Festivalfläche: "Das Festival wird im Gebiet zwischen Hartmannplatz, Schmidtbankpassage und Kaßbergauffahrt stattfinden", teilte das Festival-Team mit.
"Die Straßen An der Markthalle und Fabrikstraße werden mit ihren anliegenden Geschäften und Leerständen einbezogen, ebenso wie Schulen, die Hartmannfabrik und die Hartmannhalle und die dahinter liegenden Grünflächen", heißt es weiter.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Open Call startet
Wer selbst Teil des Programms werden will, kann sich ab Mittwoch bewerben.
Bis 22. April läuft der große Open Call. Einzelpersonen, Initiativen, Vereine oder Unternehmen können Vorschläge einreichen – von Talks und Workshops bis hin zu künstlerischen Aktionen.
Alle Infos und das Bewerbungsformular gibt's unter www.kosmos-chemnitz.de.
Zeit, neue Flächen zu entdecken
2019 startete das Festival rund um die Brückenstraße. Nach der Corona-Pause fand es 2022 am Schillerplatz, am Brühl und am Hauptbahnhof statt. In den vergangenen beiden Jahren wurde das "Kosmos" rund um den Schlossteich veranstaltet.
Letzten Sommer geriet der Standort jedoch aus Naturschutzgründen ins Wanken: Anwohner und Naturschützer berichteten von aufgescheuchten Vögeln an Brutplätzen und Rückzugsorten am Schlossteich.
Die Stadt reagierte darauf: Ab diesem Jahr sollen während der Brutzeit – also zwischen März und Juli – grundsätzlich keine Großveranstaltungen mehr am Schlossteich stattfinden. Der Termin für das "Kosmos"-Festival wurde deshalb prompt auf Ende August verschoben.
Am Schlossteich wird es dieses Jahr dennoch nicht stattfinden: Es sei an der Zeit, neue Flächen in der Stadt zu entdecken, so die Festivalmacher.
Titelfoto: Kristin Schmidt (2)