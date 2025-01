Das erwartet Euch in Chemnitz und Umgebung am ersten Wochenende im neuen Jahr

Bevor am Montag wieder die Schule losgeht, gibt es am ersten Januar-Samstag noch viel zu erleben. Wir haben sieben Ausflugstipps für Euch zusammengestellt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Bevor am Montag für die Kids wieder die Schule losgeht, gibt es am ersten Januar-Samstag noch viel zu erleben. Wir haben sieben Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung für Euch zusammengestellt.

Hüttenzauber

Chemnitz - Den Chemnitzer Hüttenzauber könnt Ihr noch dieses Wochenende besuchen und Euch eine schöne Zeit bei heißen Beats und Live-Musik auf dem Chemnitzer Neumarkt machen. Am heutigen Samstag ist er von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Freut Euch dabei auf Jolly Jumper, die Euch sicherlich mit ihrem energiegeladenen Mix aus Rock, Pop und den größten Partyhits mitreißen werden. Am morgigen Sonntag dann ein letztes Mal von 11 bis 18 Uhr.

Noch dieses Wochenende könnt Ihr Euch am Chemnitzer Hüttenzauber erfreuen. © Kristin Schmidt

Fahrzeugmarkt

Chemnitz - Der Fahrzeugmarkt Offline startet mit seinem ersten Event auf dem Vorplatz der Messe (Messeplatz 1) ins neue Jahr. Hier werden wieder Fahrzeuge aller Art privat zum Verkauf präsentiert und angeboten. Kommt entweder mit Eurem Fahrzeug, das ihr loswerden wollt vorbei oder schaut Euch um, wenn Ihr auf der Suche nach einem neuen Gebrauchtwagen seid. Der Markt läuft von 10 bis 16 Uhr.

Pink Flamingo

Chemnitz - Einmal an den Strand im Januar? Bei der Party "Pink Flamingo" im Satir Chemnitz (Hartmannstraße 11) könnt Ihr Euch auf eine Reise in die Karibik machen. Weiße Strände, blaues Wasser, Kokosnüsse, knallbunte Cocktails und vor allem Good Vibes erwarten Euch im Club. Los geht's um 23 Uhr. Tickets an der Abendkasse gibt es für 10 Euro.

Feiern bis die Füße glühen: am heutigen Samstagabend im Satir Chemnitz. © 123RF/pressmaster

Weihnachtsausstellung

Zwickau - "Räuchermännchen, Pyramide & Co." schaut Ihr Euch in der Weihnachtsausstellung in den Priesterhäusern Zwickau (Domhof 5-8) an. Auch historische Spielzeuge wie Eisenbahnen und Puppen oder Karusselle sind zu sehen. Geöffnet ist das Museum von 11.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, bis 18 Jahre ist er frei.

Wer von Weihnachten noch nicht genug hat, ist in dieser Ausstellung genau richtig. © Ralph Kunz

Das Tagebuch der Anne Frank

Chemnitz - In der Universitätsbibliothek Chemnitz wird im Veranstaltungsraum IdeenReich die Mono-Oper "Das Tagebuch der Anne Frank" vorgeführt. Lasst Euch mitreißen von der 75-minütigen Oper von Grigori Frid. Los geht's um 19.30 Uhr. Tickets gibt es für 8 Euro.

Für viele bis heute eine faszinierende Persönlichkeit: Anne Frank. © dpa/ANP

Öffentliches Eislaufen

Crimmitschau - Das Kunsteisstadion in Crimmitschau lädt Euch heute wieder von 20.30 Uhr bis 23 Uhr zum Eislaufen ein. Das Kunsteisstadion liegt inmitten des idyllischen Sahnparks im Norden von Crimmitschau, der mit dem Sahnbad, dem Forsthaus und dem Tiergehege über weitere interessante Ausflugsziele verfügt. Der Eintritt kostet bis zwei Stunden 4 Euro (ermäßigt 3 Euro) und bei über zwei Stunden 6 Euro (ermäßigt: 4,50 Euro).

Viel Freude auf dem Eis in Crimmitschau. (Symbolbild) © 123RF/petunyia

Augenblicke in Holz