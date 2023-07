Endlich Wochenende: Das könnt Ihr alles am Samstag in Chemnitz und Umgebung erleben

Es ist Wochenende und es gibt eine Menge zu erleben. Zum Beispiel den Draisinentag im Chemnitztal, Gondeln auf dem Chemnitzer Schlossteich oder Open-Air-Feste.

Von Victoria Winkel

Endlich ist wieder Wochenende und wer da was erleben will, ist hier genau richtig. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Draisinentag im Chemnitztal, Gondeln auf dem Schlossteich oder tollen Open-Air-Festen? Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Gondeln auf dem Schlossteich

Chemnitz - An der Gondelstation am Chemnitzer Schlossteich (Promenadenstraße 5z) warten auf Euch Schwäne, Flamingos, Tretboote oder ganz klassische Ruderboote, um den Teich mitten in der Chemnitzer Innenstadt zu erkunden. Die Gondelstation ist ab 10 Uhr geöffnet. Für 30 Minuten Tretboot-Spaß zahlt Ihr elf Euro. Ein Ruderboot kostet für eine halbe Stunde sechs Euro (Preise jeweils für zwei Personen).

Auf dem Chemnitzer Schlossteich könnt Ihr Tret- oder Ruderboot fahren. © Ralph Kunz

Sonne, Mond und Sterne

Freiberg - Minerale und Gesteine gibt es überall im Universum. Bei einem Rundgang durch die Terra Mineralia im Schloss Freudenstein (Schlossplatz 4) könnt Ihr herausfinden, seit wann es welche Minerale gibt und was für Begebenheiten auf den anderen Planeten und Monden unseres Sonnensystems vorherrschen. Im Mitmachlabor warten außerdem tolle Experimente auf Euch. Das Sommerferienprogramm "Sonne, Mond und Sterne" findet von 10 Uhr bis 17 Uhr statt. Der Eintritt in die Terra Mineralia kostet zehn Euro, ermäßigt fünf Euro.

Von wo kommen unsere Minerale und Gesteine? In der Terra Mineralia könnt Ihr auf Spurensuche gehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Plauener Spitze in Architektur und Stadtgeschichte

Plauen - In Plauen könnt Ihr an diesem Samstag eine besondere Führung erleben: "Faszinierende Plauener Spitze entdecken - in Architektur & Stadtgeschichte". Dabei nimmt Euch eine Gästeführerin mit auf einen Rundgang durch das Schlossberggebiet und verrät so manches Geheimnis zu den dortigen Gebäuden und der Spitzenfabrikation. Es geht auf Spurensuche der textilen Plauener Industriekultur und es werden Geschichten aus 150 Jahren Spitzenfertigung erzählt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Bastion Schlossterrassen Plauen (Amtsberg 6). Die Teilnahme kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Eine Anmeldung zur Führung ist über ein Online-Formular möglich.

In Plauen könnt Ihr auf den Spuren der Plauener Spitze unterwegs sein. © Ellen Liebner

Minigolf am Stausee

Chemnitz - Am Stausee Oberrabenstein (Oberfrohnaer Straße 165) kann man nicht nur toll baden oder in der Sonne liegen, man kann auch aktiv sein. Insgesamt neun Minigolfbahnen warten auf Euch, auf denen Ihr von 10 bis 19 Uhr spielen könnt. Schläger und Bälle gibt es am Bistro. Eine Stunde Minigolf kostet für Erwachsene fünf Euro, Kinder zahlen vier Euro. Der Stausee ist ebenfalls ab 10 Uhr geöffnet. Für den Eintritt müsst Ihr noch mal fünf Euro, ermäßigt vier Euro, Kinder (drei bis sechs Jahre) drei Euro einplanen.

Am Stausee Oberrabenstein könnt Ihr nicht nur baden, sondern auch Minigolf spielen. © Uwe Meinhold

Draisinentag

Claußnitz - Mit Muskelkraft durchs Chemnitztal: Wer das schon einmal ausprobieren wollte, ist beim Draisinentag bei der Chemnitztalbahn richtig. Bei der Fahrraddraisine bekommen Bauch, Beine, Po ein ordentliches Training ab, bei der Handdraisine freuen sich die Rückenmuskeln, Bizeps und Trizeps. Die Draisinen starten am Museumsbahnhof Markersdorf-Taura (Hauptstraße 100). Los geht's ab 13 Uhr. Eine Terminvereinbarung über 0152/52424633 (WhatsApp, Telegram, Threema) wird empfohlen.

Bei der Chemnitztalbahn ist Draisinentag. © Uwe Meinhold

Milonga de mis amores

Plauen - Im Kulturzentrum Alte Kaffeerösterei Plauen (Hans-Sachs-Straße 49) könnt Ihr ab 21 Uhr argentinischen Tango erleben. Bei der traditionellen Milonga wird man nicht zum Tanzen aufgefordert, sondern verständigt sich mit Blickkontakt. Die Tanzpaare können dann den Tango ganz individuell zur Musik interpretieren. Für die passende Musik sorgt übrigens DJ Jörn Guth. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

In Plauen steht am Samstagabend Tango auf dem Programm. © stefanoventuri/123RF

Glauchauer Sommerlichter - das Lichtspektakel

Glauchau - Die Freilichtbühne im Gründelpark verwandelt sich ab 21 Uhr bei Glauchauer Sommerlichter - das Lichtspektakel in ein glänzendes Lichtermeer. Inspinia erschafft mit Licht-, Laser-, Feuer- und LED-Elementen eine beeindruckende und einzigartige Atmosphäre. Das Schwarzlichttheater Lightoff ist dabei, ebenso wie die Tänzerinnen der Arabesque LED-Show. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es ab 19 Euro.

California Love

Zwickau - Die Villa Mocc lädt zur größten Ü30-Hip-Hop-Party von Zwickau und das Open Air in der Area 25 (ehemaligen Eisbahn, Uhdestraße). Freut Euch auf den Sound von 2Pac, Biggie, 50 Cent, Nelly, Eminem, Aaliyah und anderen großen Hip-Hoppern der 90er- und 2000er-Jahre. An den Plattenspielern sind DJ Ron und DJ Showifact. Die Party startet um 20 Uhr. Karten gibt es online im Vorverkauf für zwölf Euro.

In der Area 25 steigt die größte Ü30-Hip-Hop-Party von Zwickau. © Max Patzig