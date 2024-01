Das könnt Ihr am ersten Samstag 2024 erleben

Chemnitz - "Auf leisen Sohlen ... Geschichten zum Zuhören" gibt es heute für Euch in der Stadtteilbibliothek im Tietz (Moritzstraße 20). Die Vorlesepaten entführen sowohl kleine als auch große Zuhörer in bunte Fantasiewelten voller Abenteuer. Die Vorlesestunde findet von 11 Uhr bis 12 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Zwickau - In Zwickau findet an diesem Samstag wieder das ZEV Hallenmaster um den Gerd-Schädlich-Pokal statt. Die Kicker des FSV Zwickau empfangen in der Stadthalle (Bergmannstraße 1) unter anderem den Chemnitzer FC, den FC Carl Zeiss Jena und den VFC Plauen. Los geht es um 13.45 Uhr (Einlass ab 12 Uhr, erster Anstoß um 14 Uhr). Tickets gibt es in der Kategorie 1 ab 24 Euro, in der Kategorie 2 ab 14 Euro.