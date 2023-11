Das könnt Ihr am letzten Samstag im November alles erleben

Spielspaß in der Stadthalle, Keramik gestalten oder tolle Partys: Am Samstag ist in Chemnitz und Umgebung eine Menge los.

Von Victoria Winkel

Schon ist der November fast wieder geschafft - das letzte Wochenende des Monats steht vor der Tür. Für alle, die den Samstag nicht zu Hause auf dem Sofa verbringen wollen, haben wir acht spannende Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung parat.

Rundgang durch die Altstadt

Annaberg-Buchholz - Zusammen mit den Gästeführern könnt Ihr auf Entdeckungstour durch die Annaberger Altstadt gehen. Dabei erfahrt Ihr Interessantes, Sagenhaftes und Kurzweiliges aus fünf Jahrhunderten Stadtgeschichte! Der Rundgang startet um 11 Uhr an der Touristinformation (Buchholzer Straße 2). Die Teilnahme kostet 5 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Achtung: Die Tickets müssen vor dem Start in der Tourist-Info gekauft werden!



Bei einer Stadtführung könnt Ihr die Annaberger Altstadt kennenlernen. © Sven Gleisberg

Kreativer Start ins Wochenende

Chemnitz - Bei "Made by you" (Straße der Nationen 92) könnt Ihr Eure kreative Ader ausleben. In dem Keramikgeschäft habt Ihr die Qual der Wahl zwischen 300 verschiedenen Modellen, von A wie Aschenbecher bis Z wie Zuckerdose, die Ihr dann nach Lust und Laune bunt bemalen könnt. Wenn die Kunstwerke fertig sind, werden sie gebrannt und können wenige Tage später abgeholt werden. Die Kosten richten sich nach dem ausgewählten Modell. Geöffnet ist von 12 bis 20 Uhr.



Bei "Made by You" in Chemnitz kann man kreativ in das Wochenende starten. © 123RF/Nesharm

1. Mittelsächsisches Stollenfest

Dorfchemnitz - In der Erlebniswelt Blockhausen findet das 1. Mittelsächsische Stollenfest statt. Highlight wird ein 40 Meter langer Riesenstollen, der aus mehreren Teilstücken besteht. Neben dem Lokalmatador, der Bäckerei Schramm aus Dorfchemnitz sind auch Bäckereien aus dem Freiberger Raum, Meißen, dem Vogtland und dem erzgebirgischen Stollenverband dabei. Der Stollen wird ab 14 Uhr angeschnitten. Bereits ab 13 Uhr ist die Freiberger Hüttenknappschaft zu Gast.

René Buschmann von der Bäckerei Schramm hat seinen Teil für den Riesenstollen schon vorbereitet. © Christof Heyden

4. SpieLO

Limbach-Oberfrohna - Freunde von gepflegter Brettspielunterhaltung aufgepasst: In der Limbacher Stadthalle (Jägerstraße 2) findet die 4. SpieLO statt. Das Deutsche Spielemuseum sorgt mit seinem üppigen Fundus dafür, dass für jeden Geschmack ein passendes Spiel da ist. Außerdem gibt es eine Mini-Ausstellung mit Spielen aus der ehemaligen DDR. Die SpieLO beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet an der Tageskasse 2 Euro.



In der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna kommen Spiele-Liebhaber auf ihre Kosten. © Ralph Kunz

Urmel aus dem Eis

Plauen - Im Vogtlandtheater Plauen (Theaterplatz 3) könnt Ihr die Abenteuer vom Urmel erleben. Doch das Urmel gibt es doch gar nicht! Das behauptet zumindest Doktor Zwengelmann. Das sieht Professor Habakuk Tibatong anders, denn er hat soeben das erste Urmel auf der Insel Titiwu entdeckt. Doch oh weh, was hat er damit losgetreten? Nun wollen als das Urmel haben. Wawa Waran und Ping Pinguin geben alles, um es zu verstecken. Wie die Geschichte ausgeht, erfahrt Ihr um 16 Uhr bei "Urmel aus dem Eis". Karten gibt es ab 10 Euro.



Das Urmel erlebt Abenteuer in Plauen. © PR/Theater Plauen Zwickau

Weinverkostung im Lotterhof

Geyer - Manchmal kommt es auf winzige Nuancen an, die entscheidend sind, ob ein Wein wirklich erstklassig ist. Worauf man bei einem edlen Tropfen alles achten muss, erfahrt Ihr bei einer Weinverkostung im Lotterhof in Geyer (Am Lotterhof 11) mit Weinhändler Siegbert Mittag. Die Verkostung startet um 19 Uhr.

Auf was kommt es bei einem guten Wein an? Das erfahrt Ihr im Lotterhof in Geyer. © 123RF/anaumenko

Sachsencenter Revival

Stollberg - Im Event Center Stollberg (Auer Straße11), dem ehemaligen Sachsencenter, gibt es an diesem Abend eine Party auf drei Floors. Dabei könnt Ihr noch einmal die legendäre Zeit von 1996 bis 2006 erleben. Mit dabei sind Woody van Eyden und Sachsencenter Resident DJ Danny. Die Party startet um 21 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse für 12 Euro.



In der Villa Mocc in Zwickau wird eine Ü30-Party gefeiert. © 123RF / melnyk58

Ü30 in der Villa Mocc