Das sind die kleinsten Märkte der Adventszeit in und um Chemnitz
Chemnitz - Wer in Chemnitz auf der Suche nach festlichem Weihnachtszauber abseits des großen Marktplatzes ist, wird auf vielen charmanten, kleinen Weihnachtsmärkten fündig.
Der große Überblick über die kleinen Termine:
Den Auftakt macht am Freitag der Klingende Adventszauber von 15 bis 18 Uhr im Bürgerzentrum Leipziger Straße. Am Samstag laden gleich mehrere kleine Märkte zum Stöbern und Genießen ein: Von 11 bis 18 Uhr öffnen die Weihnachtswerkstatt und der Kunstmarkt in den Kunstsammlungen am Theaterplatz.
Auf dem Sonnenberg öffnet der Kiezweihnachtsmarkt an der Lessingstraße 13 (14 bis 18 Uhr), während der Adventsmarkt in der Strumpfformerei (Kappelbachgasse 1) von 11 bis 22 Uhr Besucher empfängt.
Ebenfalls am Samstag lockt der Advent bei Tuffner von 10 bis 17 Uhr mit einem Kunsthandwerkermarkt in die Tuffner Möbelgalerie und die Bar "wilde dreizehn".
Am ersten Advent öffnet von 13 bis 19 Uhr der erste Weihnachts- und Kunstmarkt in der Mühle Schmidt-Rottluff. Dort findet am Nachmittag ein gemeinsames Adventssingen statt.
Schloss Rabenstein feiert einen (un)gewöhnlichen Weihnachtsmarkt
Am 3. Dezember (12 bis 20 Uhr) verwandelt sich der Campusplatz der TU Chemnitz samt Zentralem Hörsaal- und Seminargebäude in den stimmungsvollen TUC-Weihnachtsmarkt.
Besonders märchenhaft wird es am 5. und 6. Dezember bei Lichter der Stadt - ein (un)gewöhnlicher Weihnachtsmarkt im Schloss Rabenstein (Freitag von 16 bis 20 Uhr und Samstag von 14 bis 20 Uhr).
Der 6. Dezember bietet zudem von 13 bis 20 Uhr den 100 Meter Weihnachtsmarkt auf dem Kaßberg (Franz-Mehring-Straße, Weststraße) sowie den Weihnachtsmarkt im Straßenbahnmuseum in der Zwickauer Straße 164 (12 bis 18 Uhr).
Am 6. und 7. Dezember findet der Grünaer Weihnachtsmarkt auf dem Folklorehof Grüna statt (jeweils ab 14 Uhr). Am 7. Dezember rundet der Weihnachtsmarkt der Klaffenbacher Vereine im Wasserschloss die vorweihnachtliche Stimmung ab.
Zum Abschluss lädt der Brühl Lichterzauber am 13. Dezember von 14 bis 20 Uhr auf dem Brühl Boulevard zu Glühwein, Kunsthandwerk und festlicher Atmosphäre ein.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Kristin Schmidt