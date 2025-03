Das Wochenende ruft! Mit diesen acht Tipps kommt in Chemnitz keine Langeweile auf

Chemnitz - Endlich Wochenende und die Sonne scheint! Wir haben wieder acht Ausflugsideen für Euch und Eure Liebsten in Chemnitz und Umgebung.

Chemnitz - Im Krone Club (Augustusburger Straße 167) sind am Samstagabend Samuel Rösch (30, TVOG-Gewinner 2018) und CHIOPS (Musiker und Club-Krone-Gründer) zu Gast. Ganz nach dem Kulturhauptstadt-Motto "C the unseen" geben die Gäste persönliche Einblicke und erzählen spannende Geschichten aus ihrer Karriere.

Anschließend gibt Samuel Rösch noch ein Konzert in der Krone.

Los geht's um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.