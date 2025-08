Dem Regen trotzen mit unseren acht Ausflugstipps

Alles in Kürze

Chemnitz - Bei der diesjährigen Musikmeile präsentieren sich an diesem Wochenende wieder die lokale Musikszene sowie überregionale Nachwuchskünstler in der Chemnitzer City im Uferpark.

Zu erleben gibt es Industriekultur und Innovationen in der industriellen Produktion bei Verkostungen, einem Kinderprogramm, der Schokoladenrallye, Workshops und Konzerten sowie Catering und einem bunten Marktplatz.

Chemnitz - Das beliebte " EuroBean Chocolate Festival " erwartet Euch in diesem Jahr im Chemnitzer Industriemuseum (Zwickauer Straße 119). Im Rahmen eines Bean-to-Bar, in etwa "Von der Bohne zur Tafel"-Angebot, können sich dort die Besucher über Herkunft, Anbaubedingungen und handwerkliche Verarbeitung von Kakao informieren.

Am Samstag geht's um 16 Uhr los mit dem Familienfilm "Vaiana", gefolgt von "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" um 19.30 Uhr. Am Sonntag könnt Ihr Euch auf "Happy Family 2" und "Monsieur Claude und sein großes Fest" freuen.

Zwickau - An diesem Wochenende macht das TAG24-Sommerkino bis Sonntag halt im Espitas Zwickau (Äußere Dresdner Straße 25a) und präsentiert Euch auch hier lustige sowie spannende Filme.

Zudem gibt es am Samstag ab 9 Uhr einen großen Trödelmarkt auf der Alten Schulstraße und von 10 bis 12 Uhr werden auf der Marktbühne die Fahrzeuge der ErzgebirgsClassics vorgestellt, bevor um 14 Uhr der Sommer Oldie Boogie Cup beginnt.

Zwönitz - An diesem Wochenende wird in Zwönitz wieder gefeiert - mit einem Mix aus Show, Tanz zu Livemusik und heißen Schlitten.

Chemnitz - Natürlich darf bei den Filmnächten Chemnitz auch in diesem Jahr der Filmklassiker "Dirty Dancing" nicht fehlen - und an diesem Samstag ist es endlich so weit.

Der Film geht um 21 Uhr los. Bei der anschließenden Party dürft Ihr dann selbst zu den bekannten Filmhits tanzen.

Der Eintritt kostet ab 19 Euro.