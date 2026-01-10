Dem Winterwetter trotzen: Das könnt Ihr heute alles erleben

Wer keine Lust auf Wintersport hat und dennoch vor die Tür möchte, für den haben wir sieben spannende Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung zusammengestellt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Das Winterwetter reißt nicht ab. Es stürmt und schneit. Doch wer keine Lust auf Wintersport hat und dennoch vor die Tür möchte, für den haben wir sieben spannende Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung zusammengestellt.

Die Messe im Reisefieber

Chemnitz - Sehnsucht nach warmen Urlaubstagen am Strand? Oder zieht's Euch doch eher in die Berge? Bei der Reisemesse "Reisen & Caravaning" in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) könnt Ihr Euch an 80 Ständen informieren, inspirieren lassen und Eure nächsten Urlaube planen. Zudem berichten auf drei Live-Bühnen verschiedene Reiseprofis von ihren Erfahrungen. Die Messe hat am Samstag und Sonntag, jeweils ab 10 Uhr, geöffnet. Ein Tagesticket kostet im Vorverkauf 9 Euro, an der Tageskasse 10 Euro und gilt als ÖPNV-Ticket. Wer mit dem Auto anreist, muss 5 Euro für ein Parkticket einkalkulieren.

An 80 Ständen könnt Ihr Euch für Euren nächsten Urlaub inspirieren lassen. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Animemesse

Chemnitz - Im Kraftwerk Chemnitz (Kaßbergstraße 36) sind an diesem Wochenende wieder alle Anime-Fans und -Freunde willkommen. In familiärer Atmosphäre könnt Ihr hier gemeinsam bei der "AniMC" die Künstlerstände bewundern, viele tolle Fotosets nutzen, an Cosplaywettbewerben teilnehmen und vieles mehr. Das Tagesticket kostet 8 Euro, das Wochenendticket 12 Euro. Die Messe geht an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

Chemnitz - Ihr wollt für Euren Weihnachtsbaum noch etwas haben? Dann packt ihn ein und bringt ihn zur Freiwilligen Feuerwehr Adelsberg (Adelsbergstraße 212). Hier bekommt Ihr ab 16 Uhr bei Abgabe Eures Baumes einen gratis Glühwein. Alternativ erwartet Euch auch die Feuerwehr Euba beim Weihnachtsbaumverbrennen. Ab 17 Uhr könnt Ihr Eure Tanne abgeben und erhaltet ein Heißgetränk gratis.

Viele Feuerwehren veranstalten ein Weihnachtsbaumverbrennen - auch die Feuerwehr Euba. (Symbolbild) © dpa-Zentralbild

Wintertreffen

Augustusburg - Zum 53. Wintertreffen der Motorrad-Fahrer treffen sich Biker und Motorrad-Enthusiasten ab 8 Uhr im Hof vom Schloss Augustusburg, um den tiefen Temperaturen zu trotzen und in einzigartiger Atmosphäre den Winterkult rund um das Zweirad zu feiern. Mit vor Ort sind Szenehändler, es gibt Musik von Berggeschrey und mit dem Musikalischen Einsatzkommando MEK, einen Teilemarkt im Steinbruch und mehr. Der Eintritt kostet 10 Euro, bis 12 Jahre ist er frei.

Das Wintertreffen im Hof von Schloss Augustusburg ist mittlerweile schon Kult. © Uwe Meinhold

Konzert im Minikosmos

Lichtenstein - Der Minikosmos Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43) wird am Samstag, um 18 Uhr, zum Konzertraum. Musiker Willy Papperitz, bekannt als "Whysker", lädt zur musikalischen Lesung "Sonne, Mond & Saiten" ein. In stimmungsvollen Erzählungen und Liedern nimmt er sein Publikum mit zu Sonne, Mond und Sternen: von alten Mythen und Sagen über Himmelskörper bis hin zu Geschichten über das Licht, die Nacht und die Magie des Universums. Mit seiner Gitarre und warmer Stimme verbindet Whysker das gesprochene Wort mit Musik und erschafft eine Atmosphäre, in der Himmelsgeschichten für große und kleine Zuhörer lebendig werden. Der Eintritt kostet 17 Euro.

"Whysker" ist am Samstag zu Gast im Minikosmos Lichtenstein. © PR

Frohnauer Winterfeuer

Frohnau - Ab 16 Uhr findet im Annaberger Ortsteil Frohnau auf dem Hexenfeuerplatz auf der Krönung das traditionelle "Winterfeuer" statt. Auf Euch warten ein gemütliches Feuer, schöne Musik und winterliche Aktivitäten sowie leckere Speisen und Getränke. Auch die Rodelbahn wird präpariert und sorgt für viel Spaß und Action.

Black History vs House Classics