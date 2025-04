Der Osterhase ist unterwegs: In unseren Ausflugstipps verraten wir, wo er sich versteckt

Endlich zeigt sich die Sonne wieder. Wir haben neun weitere gute Gründe rund um Chemnitz, am Ostersonntag vor die Tür zu gehen.

Von Sarah Fuchs

Chemnitzer Osterspaziergang - Mit Poesie und Osterei

Chemnitz - Wie wäre es mit einer poetischen Stadtführung fern vom Trubel der Großstadt? Die Tour, angereichert mit Gedichten und Geschichten, führt vom Theaterplatz vorbei an der Janssenfabrik, dem Schlossteich, durch das "kulinarische Viertel" bis zur "Wiege von Chemnitz" - dem Schlossberg. Zum Schluss des Spaziergangs gibt es für jeden Gast noch eine kleine österliche Überraschung. Die Tour findet am Ostersonntag und auch am Ostermontag jeweils um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist das Theatron, die Treppe am Theaterplatz. Insgesamt dauert der Spaziergang zwei Stunden und kostet 15 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Einen schönen Spaziergang mit Gedichten und Geschichten gibt's auch in Chemnitz. © Sylvio Hoffmann

Ostertage im Sonnenlandpark

Lichtenau - Zu der gesamten Osterzeit hat der Sonnenlandpark täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und bietet dabei ein besonderes Programm für die ganze Familie. Neben den üblichen Attraktionen wie dem Wellenflieger, einer Kinderquadbahn und der Kettcar-Strecke gibt es auch ein Osterbuffet am Ostersonntag und -montag jeweils von 12 bis 14 Uhr, bei dem nach Herzenslust geschlemmt werden kann. Aber Achtung: Die Schlemmerei müsst Ihr im Vorfeld reservieren. Außerdem kommt der Osterhase vorbei und verteilt viele kleine Ostergeschenke an die Kinder. Doch der Osterhase hat sich gut versteckt. Wie ihr ihn entdeckt, erfahrt Ihr vor Ort im Park.

Auch im Sonnenlandpark ist der Osterhase zu Gast. © Uwe Meinhold

Der Osterhase im Tierpark

Chemnitz - Auch im Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18) hat sich der Osterhase für den Ostersonntag angekündigt. Dabei hält er auch viele kleine Überraschungen in seinem Körbchen bereit. Von 10 bis 12 Uhr findet außerdem im Wildgatter Chemnitz (Thomas-Müntzer-Höhe 13) die traditionelle Ostereiersuche statt. Der Tierpark hat von 9 bis 19 Uhr und das Wildgatter von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet im Tierpark 9,50 Euro, für Kinder (drei bis 16 Jahre) 5 Euro, im Wildgatter 4,50 Euro, für Kinder 3 Euro.

Tierischer Osterspaß im Tierpark und Wildgatter Chemnitz. © Tierpark Chemnitz / Jan Klösters

Familiennachmittag

Lunzenau - Auf Schloss Rochsburg (Schlossstraße 1) wird Euch ein Oster-Familiennachmittag geboten, bei dem die Kinder basteln oder sich im Bogenschießen ausprobieren können. Jeweils um 11, 14 und 16 Uhr beginnt am vorderen Tor eine Führung über die Zeit der Ritter und die Rochsburg. Natürlich gibt es auch dabei kleine Osterüberraschungen. Die Teilnahmegebühr kostet 9 Euro, ermäßigt 8 Euro. Für die Führung ist es nötig, sich vorher unter schloss-rochsburg.de anzumelden. Der Museumseintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Zum Familienprogramm auf Schloss Rochsburg gehört auch das Bogenschießen. (Symbolfoto) © 123rf/jozefklopacka

Rock’n’Roll-Osterparty

Plauen - In der Festhalle Plauen (Reichenbacher Straße 4) findet eine etwas andere Osterparty statt. Also rein in die Petticoats und ab ins Vogtland. Unter dem Motto "Let The Good Times Roll" begrüßen Euch dort "The Firebirds" und versprechen jede Menge Musik und gute Laune. Die Karten kosten ab 33,86 Euro. Los geht's um 20 Uhr.

The Firebirds sind in der Festhalle Plauen zu Gast. © Robert Jentzsch

Osterfeuerey

Oelsnitz/Vogtland - Im Schloss Voigtsberg (Schloßstraße 32) werden am Sonntag ab 21 Uhr kleine Osterfeuer angezündet. In heimeliger Atmosphäre könnt Ihr bei einem kleinen Imbiss und mittelalterlicher musikalischer Unterhaltung die "Osterfeuerey" genießen. Zu den Highlights gehört auch eine Feuershow. Der Eintritt ist frei.

Freut Euch aufs Osterfeuer im Schloss Voigtsberg. © Schlösserland Sachsen

Suche nach dem Osterhasen

Lichtenstein - Wenn Ihr an den Osterfeiertagen in die Miniwelt nach Lichtenstein reist, könnt Ihr Euch auf die Fährte des Osterhasen begeben. Auf seinen Streifzügen durch die ganze Welt hält er so manche Überraschung für die Besucher in seinem Körbchen bereit. Zudem können die Kinder Osterschmuck basteln, an einem Glücksrad ihr Glück versuchen und an vielen anderen Mitmach-Aktionen teilnehmen. Der Park hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Als Osterspecial gibt es an den Ostertagen die Familienkarte zum reduzierten Preis von 36 Euro anstatt 43 Euro.

Ostereiersuche mit GPS

Chemnitz - Rund um das Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) hat der Osterhase den Eiern GPS-Daten verpasst. Wer mag, sucht sie am Sonntag und Montag, jeweils 11 bis 18 Uhr, bei "EGGtive" auf zwei Routen. Außerdem kann nach Herzenslust gehüpft werden, man kann Kerzen ziehen, es gibt Kreativangebote und Kinderschminken und am 21. April ein Laufradrennen. Der Eintritt für „EGGtive“ (im Schlosshof) ist frei.

Eine GPS-Ostersuche gibt es dieses Jahr wieder am Wasserschloss Klaffenbach. © Ralph Kunz

