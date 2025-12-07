Doppel-Konzert krönt das KuHa-Jahr: Kraftwerk begeistern in der Stadthalle

Chemnitz - Offiziell endete das Kulturhauptstadt-Jahr am 28. November - sein würdiges Finale fand es am Samstagabend: Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen trat die legendäre Band Kraftwerk in der Chemnitzer Stadthalle auf.

Klingt auch nach mehr als 50 Jahren futuristisch: Kraftwerk live in der Chemnitzer Stadthalle. © Sven Gleisberg

Die jeweils 3000 Karten warten quasi sofort ausverkauft. Wen wundert's: Keine andere Band hatte einen größeren Einfluss auf die weltweite Popkultur in den vergangenen 55 Jahren. Techno, Electro, EBM, Hip-Hop, Synthie-Pop: Kraftwerk war der Urknall.

Umso beeindruckender, wie frisch ihr Multimedia-Konzept auch im Jahr 2025 wirkt: vier stoische Männer vor ihren Konsolen, drei Musiker und ein Video-Artist. Akkurater Abstand, dahinter eine riesige Videowand. Musiker, Technik, Klang und Strom im Einklang - eine Mensch-Maschine.

Geprägt von diesem Minimalismus hat die Band um Ralf Hütter (79), dem letzten verbliebenen Gründungsmitglied, etliche Welthits geschrieben. "Das Modell", "Wir sind die Roboter", "Autobahn":

Gespielt wurden sie alle in dem mehr als zweistündigen Konzert, klanglich auf die Höhe der Zeit gebracht - auch diese ständige Weiterentwicklung hat Kraftwerk immer ausgemacht. Zeitlose Moderne, sozusagen.