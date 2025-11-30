Langeweile am 1. Advent? Wir haben acht Ideen für Euren Sonntag

Wie wäre es mit einem vorweihnachtlichen Ausflug am 1. Advent? Oder lieber kreativ? Wir haben die richtigen Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Wie wäre es mit einem schönen vorweihnachtlichen Ausflug am 1. Advent? Oder soll es lieber kreativ werden? Wir haben die richtigen Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Weihnachtsmarkt

Chemnitz - Pünktlich zum ersten Advent eröffnete am Freitag der Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Auf dem Markt, Neumarkt, Rosenhof und dem Jakobikirchplatz erwarten Euch viele bunte Stände. Auf dem Düsseldorfer Platz findet Ihr wieder das Erzgebirgsdorf und das zweistöckige Pyramidenhaus. Am heutigen Sonntag hat der Weihnachtsmarkt von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Seit Freitag hat der Chemnitzer Weihnachtsmarkt wieder geöffnet. © Ralph Kunz

Basteln im Tierpark

Chemnitz - Im Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 1) wird es am Sonntag kreativ. Von 13 bis 16 Uhr könnt Ihr aus alten Gläsern Windlichter basteln. Diese entstehen mittels Serviettentechnik mit festlichen Motiven, Naturbildern oder ganz frei gestaltet. Jedes Windlicht wird ein Unikat und bringt ein warmes Leuchten in die Adventszeit. Bitte saubere, leere Gläser mitbringen. Zu zahlen ist der normale Tierparkeintritt (für Erwachsene 9,50 Euro, ermäßigt 5 Euro).

Chemnitz - Beim Sonntagskaffee gibt es in der Stadtwirtschaft (Jakobstraße 46) ab 10 Uhr vieles Interessantes über die Chemnitzer Partnerstadt Timbuktu zu erfahren. Bei Kaffee und Gebäck könnt Ihr Euch mit den Gästen aus Mali austauschen. Zur besseren Verständigung sind auch Übersetzer vor Ort. Im Anschluss beginnt um 11 Uhr die Finissage der Ausstellung "Sustainable Stories". Mit eindrucksvollen Fotografien und persönlichen Geschichten aus 37 Ländern nimmt die Ausstellung die Besucher mit auf eine visuelle Weltreise. Der Eintritt ist frei.

Die Stadtwirtschaft lädt zum Sonntagskaffee und zu einer Finissage ein. (Symbolbild) © 123RF/ailikecreative

Schlossweihnacht

Zwickau - Das Schloss Osterstein lädt an allen vier Adventswochenenden (freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 21 Uhr, sonntags von 13 bis 20 Uhr) zur Familienweihnacht ein. Mehr als vierzig regionale Händler und Schauhandwerker beleben mit ihren Erzeugerprodukten und Ausstellungen die urige Marktlandschaft. In der historischen Silberkammer und in der großen Schloss-Hofstube kann man Weihnachtsschmuck und Handgefertigtes aus Keramik, Holz, Papier, Seifen oder Schwibbögen anschauen und kaufen und es gibt viele kostenfreie Attraktionen wie eine Rodelbahn, ein Kinderkarussell und Märchenkino. Der Eintritt kostet 5 Euro als Dauereintritt, bis 18 Jahren ist er frei.

Ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt erwartet Euch auf Schloss Osterstein. © Ralph Koehler/Propicture

Raachermannelmarkt

Aue - Auch im Erzgebirge haben die ersten Weihnachtsmärkte geöffnet - so auch der Raachermannelmarkt in Aue am Carolateich. Dort warten auf Euch viele Stände mit Köstlichkeiten wie dampfendem Glühwein, leckerer Roster und verführerisch duftenden gebrannten Mandeln. Im Kinderzelt kommt um 15 Uhr der Weihnachtsmann vorbei. Zudem haben die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet und um 17 Uhr beginnt die große Bergparade auf dem Altmarkt.

Am ersten Adventswochenende findet jedes Jahr in Aue der Raachermannelmarkt statt. (Archivbild) © Klaus Jedlicka

Wie im Märchen

Zwickau - Im Zwickauer Museum Priesterhäuser (Domhof 5-8) könnt Ihr die Weihnachtsausstellung "Wie im Märchen" besuchen. Denn was wäre die Weihnachtszeit ohne Märchen? In der Weihnachtsausstellung dreht sich deshalb diesmal alles um Märchen-Klassiker wie den Froschkönig, Rotkäppchen, Hänsel und Gretel oder die Schneekönigin. Die Ausstellung ist von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Kinder bis 18 Jahren haben freien Eintritt.

Wer kennt nicht die Geschichte vom Froschkönig? (Symbolbild) © 123rf/pvl0707

Hobby-Künstler-Markt

Plauen - Der Hobby-Künstler-Markt in der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4) ist ein Weihnachtsmarkt mit hobby- und kunsthandwerklichem Angebot, Geschenkideen und weihnachtlichen Artikeln. Dabei herrscht nicht nur im Inneren buntes Treiben. Auch vor der Festhalle könnt Ihr Schnitzkunst mit der Kettensäge bewundern. Zudem gibt es auf dem Markt zahlreiche Mitmach-Angebote. Der Hobby-Künstler-Markt ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ist er frei.

In der Festhalle Plauen herrscht am Sonntag buntes Treiben. (Symbolbild) © 123RF/luzazure

Weihnachtsdrahsch