Eintrittspreis, Programm und Co.: Das müsst Ihr zur Chemnitzer Museumsnacht wissen
Chemnitz - Am 9. Mai ist es wieder so weit: Die Chemnitzer Museen öffnen ihre Türen bis tief in die Nacht.
Unter dem Motto "Tacheles!" verwandeln sich mehr als 30 Orte in der Stadt in lebendige Kulturstationen - mit Ausstellungen, Führungen, Musik und zahlreichen Mitmachangeboten.
"In diesem Jahr kommt ein neuer Partner hinzu, das NSU-Dokumentationszentrum 'Offener Prozess'", so Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (67, parteilos).
"Es ist ein wichtiger Ort des Erinnerns und ein wichtiger Ort des Dialogs."
Auch die Hartmannfabrik beteiligt sich erstmals an der Museumsnacht: Besucher erwartet dort ein Rückblick auf das KuHa-Jahr sowie ein Ausblick auf dessen Legacy (dt. Vermächtnis).
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Ticketpreise bleiben unverändert
Als einzige Kulturstätte aus dem Umland ist das Erlebnismuseum ZeitWerkStadt in Frankenberg vertreten. Dort gibt es den ganzen Tag über spannende Einblicke - von der jüdischen Kulturgeschichte Frankenbergs bis hin zur regionalen Druck-, Web- und Fahrzeugtradition.
Neben Führungen, Kunst und Geschichte kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Konzerte und DJ-Sets sorgen in vielen Häusern für die passende Atmosphäre. So legen beispielsweise im Archäologiemuseum smac den gesamten Abend über Mitarbeiter des Museums auf.
Gute Nachricht für alle Geldbörsen: "Wir konnten die Ticketpreise der letzten Jahre halten", sagt Projektleiterin Maxi Einenkel.
Der Vorverkauf läuft bereits, Tickets sind aber auch am Veranstaltungstag an den Tages- und Abendkassen der Museen erhältlich (12 Euro, ermäßigt 6 Euro). Das ganze Programm gibt's auf chemnitz.de/museumsnacht oder in der Event-App.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (3),Sven Gleisberg, Jan Härtel