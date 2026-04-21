Eintrittspreis, Programm und Co.: Das müsst Ihr zur Chemnitzer Museumsnacht wissen

Chemnitz - Am 9. Mai ist es wieder so weit: Die Chemnitzer Museen öffnen ihre Türen bis tief in die Nacht.

Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (67, parteilos) © Kristin Schmidt

Unter dem Motto "Tacheles!" verwandeln sich mehr als 30 Orte in der Stadt in lebendige Kulturstationen - mit Ausstellungen, Führungen, Musik und zahlreichen Mitmachangeboten.

"In diesem Jahr kommt ein neuer Partner hinzu, das NSU-Dokumentationszentrum 'Offener Prozess'", so Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (67, parteilos).

"Es ist ein wichtiger Ort des Erinnerns und ein wichtiger Ort des Dialogs."

Auch die Hartmannfabrik beteiligt sich erstmals an der Museumsnacht: Besucher erwartet dort ein Rückblick auf das KuHa-Jahr sowie ein Ausblick auf dessen Legacy (dt. Vermächtnis).