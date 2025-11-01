Eisenbahn, Kunstmarkt oder Familienkonzert? Wir haben neun Tipps gegen Langeweile

Auch wenn die Temperaturen weiter sinken, lässt sich die Sonne immer wieder blicken und mit den richtigen Klamotten macht auch ein Ausflug im Herbst Spaß.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Auch wenn die Temperaturen weiter sinken, lässt sich die Sonne immer wieder blicken und mit den richtigen Klamotten macht auch ein Ausflug im Herbst in Chemnitz und Umgebung Spaß.

Saisonabschluss am Schauplatz Eisenbahn

Chemnitz - Auch auf dem Schauplatz Eisenbahn (Frankenberger Straße 172) geht die Saison zu Ende und dies wird an diesem Wochenende noch einmal gefeiert. Dabei warten spannende Angebote für Technikfans und Familien gleichermaßen: Fahrten mit dem SchauplatzExpress, Stellwerkführungen, Seilablauf-Demonstrationen, Führerstandsbesichtigungen, die große Modellbahnanlage, Feldbahn- und Zollbahnfahrten sowie kreative Aktionen im Bastelbahnhof. Der Eintritt kostet 12 Euro für Erwachsene und ist für Kinder frei. Geöffnet hat der Schauplatz am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Saisonabschluss beim Schauplatz Eisenbahn. © Kristin Schmidt

Werkkunstmarkt

Chemnitz - Wie jedes Jahr demonstriert der Werkkunstmarkt im November die beeindruckende Leistungsfähigkeit der angewandten Kunst vom Unikat bis zur Kleinserie in den verschiedensten Formen und Materialien. Veranstaltungsort ist auch dieses Jahr wieder das Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschloßweg 6). Kunsthandwerker und Designer präsentieren ihre neuesten Kreationen, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Mode, Accessoires, Schmuck, Spielzeug, nützliche oder einfach schön anzusehende Einzelstücke. Der Markt hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets kosten an der Tageskasse 7,50 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt.

Dieses Wochenende findet im Wasserschloss Klaffenbach wieder der Werkkunstmarkt statt. (Archivfoto) © Kristin Schmidt

SLAM25 - Deutschsprachige Meisterschaften im Poetry Slam

Chemnitz - Die Deutschsprachige Meisterschaft im Poetry Slam findet dieses Jahr in Chemnitz statt und feiert am Samstagabend bereits ihr Finale. Bei über 16 Veranstaltungen standen etwa 300 Poeten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Liechtenstein, Luxemburg und Italien auf der Bühne. Die Texte waren humorvoll, kritisch, politisch oder persönlich. Die neun Punktbesten stehen am Samstagabend in der Stadthalle (Theaterstraße 3) im Finale. Los geht's um 20 Uhr. Tickets gibt es für 33,15 Euro.

Blutspendeaktion im Tierpark

Chemnitz - Von 10 bis 15 Uhr könnt Ihr am Samstag in der Tierparkschule (Nevoigtstraße 18) Blut spenden und einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Patienten leisten. Der Zugang zur Blutspende erfolgt gesondert über die Kaufmannstraße. Als besonderes Dankeschön erhalten alle Blutspender freien Eintritt in den Tierpark. Den Termin könnt Ihr bereits im Vorfeld online reservieren.

Im Chemnitzer Tierpark könnt Ihr am Samstag Blut spenden. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa-tmn

herrH ist da!

Aue - Das Kulturhaus Aue (Goethestraße 2) lädt am Samstag, um 16 Uhr, zu einem KinderMitmachKonzert mit herrH für die ganze Familie. Dabei macht er aus dem Konzert eine XXL-Familienparty mit jeder Menge "Neuen Deutschen Kindermusik" und Hits wie "Emma, die Ente, die ewig verpennte" oder "Raffi, die Giraffe". Am Ende gibt es noch die Möglichkeit für eine Foto-Session und Autogramme. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Tickets gibt es ab 15 Euro.

herrH feiert mit Euch eine XXL-Familienparty. © PR

Technogewitter

Plauen - In der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4) gibt's am Sonnabend ab 21 Uhr eine Nacht lang die Tracks auf die Ohren, die die "Generation Loveparade" geprägt haben. In Nebel und Laserlicht werden die unvergesslichen Hits aus den Anfangszeiten der Technobewegung und den Clubs der 1990er-Jahre gefeiert. Headliner sind LEXY & K-PAUL aus Berlin, außerdem ist SPYKE mit dabei. Die Tickets gibt's ab 21,31 Euro.

Nostalgie pur: In der Festhalle Plauen könnt Ihr zu den Techno-Hits der 1990er die Nacht durchtanzen. (Symbolfoto) © 123RF/alexkoral

Cäsars Apfeltraum

Schwarzenberg - Das Projekt "Apfeltraum" erinnert vor allem an den beliebten und unvergessenen Musiker Peter 'Cäsar' Gläser und an seine großartigen Lieder. Es ist bereits ihr zweiter Besuch im Ratskeller Schwarzenberg (Markt 1) und auch dieses Mal darf man sich auf ein Konzert ohne unnötige Ausschweifungen, aber dafür mit auf den Punkt gebrachten Arrangements freuen. Los geht's um 20 Uhr. Tickets gibt es für 25 Euro.

Die Band "Apfeltraum" feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. © PR

Kreativmarkt

Zwickau - Es ist ein fester Bestandteil für die Kreativen und DIY-Fans in Zwickau und Umgebung: der Kreativmarkt in der Sparkasse-Arena (Bergmannstraße 1). Hier findet Ihr einzigartige Geschenke, könnt Bastelideen umsetzen oder Euch ganz neu inspirieren lassen. Die Messe hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Für Vollzahler kostet der Eintritt 6 Euro. Schüler und Studenten zahlen 5 Euro.

Auch in Zwickau steht die Kreativität im Mittelpunkt. (Symbolfoto) © 123RF/vejaa

Kirmes