Sächsisches Frauengefängnis gewährt Einblicke

Chemnitz - Am Tag des Mauerfalls können Chemnitzer hinter Mauern blicken.

Zahlreiche Besucher standen vor zwei Jahren vor der JVA Schlange. © Jan Härtel

Die JVA Chemnitz wird am 9. November ihre Türen öffnen, damit Besucher einen Blick in das Leben hinter Gittern werfen können.

"Mit einer Ausstellung und einem kleinen Rundgang ermöglichen wir interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen kleinen Blick hinter die Mauern, um sonst eher ungesehene Seiten der Stadt sichtbar zu machen", so die JVA-Leitung.

Der Rundgang erfolgt in der Zeit von 9.30 bis 13.30 Uhr. Danach können Gäste eine Ausstellung mit Fotografien der Bauhaus-Universität Weimar in Augenschein nehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nur Besucher über 16 Jahre zugelassen sind.