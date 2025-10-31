Gruselige Ausflugstipps zum Feiertag in Chemnitz und Umgebung

Eine kurze Woche liegt hinter und ein gruseliger Feiertag vor uns. Natürlich spukt es auch bei unseren Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Eine kurze Woche liegt hinter und ein gruseliger Feiertag vor uns. Natürlich spukt es auch bei unseren Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung.

Gespensterfest

Chemnitz - Im Küchwald wird es schaurig. Während Kinder von 10 bis 20 Uhr im Gespensterkostüm kostenlos mit der Parkeisenbahn (Küchwaldring 24) fahren oder sich Mutige bei den abendlichen Fahrten gruseln dürfen, könnt Ihr von 14 bis 17 Uhr im Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" Masken und Lampions basteln, an "Grusel-Raumflügen" teilnehmen oder Kinder sich schminken lassen. Beim traditionellen Kürbisfest erwarten Euch zudem ab 14 Uhr unter anderem ein Bastel- und Malangebot, Tanz- und Trommelkünster sowie ein Lampionumzug und eine Feuershow. Auch die Kürbisprämierung darf nicht fehlen.

Passend zu Halloween erwartet Euch im Küchwald ein buntes Programm. © Kristin Schmidt

Erwecken der Geschichte

Chemnitz - Das Chemnitzer Fritz-Theater (Kirchhoffstraße 34) durfte aus dem Zweipersonenstück "Schlagersüßtafel" eine Fassung für seine Amateurgruppe mit rund 15 Darstellern machen: Zwei Jugendliche gehen auf Zeitreise zurück in die 1970er-Jahre und ein reger Austausch über das Leben in Ost und West findet statt. Aufführungen gibt es am Freitag und am Sonnabend, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 16 Uhr. Wenige Restkarten kosten 15 Euro, für Kinder und Jugendliche 8 Euro.

Ein reger Austausch über das Leben in Ost und West. © PR/Lena Schulze

Halloween-Zone 22

Lengenfeld - Die Halloween-Zone 22 gehört im Freizeitpark Plohn (Rodewischer Straße 21) zu den alljährlichen Highlights. Wenn der Park um 17 Uhr schließt, wird es in der Eventzone richtig spooky - aber nur für die Erwachsenen. Die können dort bis 22 Uhr die deftige Halloween-Party feiern. Doch die Kinder brauchen keine langen Gesichter machen. Zuvor hat der Park natürlich wie gewohnt geöffnet. Zudem wird am Samstag noch einmal die berühmt-berüchtigte Halloween-Party für die ganze Familie gefeiert. Dabei hat der Park bis 20 Uhr geöffnet und schließt mit einer spektakulären Lasershow mit Feuerwerk.

Auch in diesem Jahr findet im Freizeitpark die legendäre Halloween-Zone 22 statt. (Archivfoto) © PR

Ultimate World Karaoke

Chemnitz - In den Kunstsammlungen am Theaterplatz kann geträllert werden, bis der Arzt kommt. Von 14 bis 19 Uhr findet die Ultimate World Karaoke - Excellent Chemnitz Edition für alle Musikfans statt. Dabei können alle Sprachen und alle Musikrichtungen sowie extra erstellte Karaokeversionen von Chemnitzer Musik gesungen werden. Der Eintritt ist frei.

Egal, ob Du singen kannst oder nicht - hier kannst Du Dein Lieblingslied auf der Bühne präsentieren. (Archivfoto) © 123RF/vershininphoto

Halloween-Spiele-Zeit

Chemnitz - Auch im Deutschen Spielemuseum (Neefestraße 78A) steht Halloween im Mittelpunkt. Taucht ein in eine schaurig-schön dekorierte Welt voller Spiele. Kostümierte sind besonders willkommen, aber auch ohne Kostüm darf natürlich mitgespielt werden. Das Museum hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Kostümierte sind im Spielemuseum besonders willkommen. (Symbolfoto) © 123Rf/choreograph

Abfischen

Chemnitz - Um 10 Uhr geht's los mit dem großen Abfischen an der Pelzmühle. Erlebt, wie die Fische ins Winterquartier umgesiedelt werden. Das Highlight ist auch in diesem Jahr ein stimmungsvoller Lampionumzug mit Alpakas. Der Eintritt ist frei.

Nach dem großen Abfischen gibt's ein Lampionumzug mit Alpakas. © Uwe Meinhold

Haunted Hundewald

Chemnitz - Auch im Hundewald (Glösaer Straße) könnt Ihr Euch gruseln. Das Hundewäldchen verwandelt sich in den "Haunted Hundewald" und bietet ab 17.30 Uhr jede Menge schaurige Überraschungen. Der Hundewald ist für die Gruselrunde nicht für die Vierbeiner zugänglich. Dafür gibt es für die teilnehmenden Kinder ein kleines "treat" nach erfolgreich absolvierter Grusel-Rallye.

Halloween im Museum

Frankenberg - Im Erlebnismuseum ZeitWerkStadt (Chemnitzer Straße 64) erwarten Euch eine Schnitzeljagd, ein Bastel-Workshop, Süßigkeiten und Kostümspaß für Groß und Klein. Alles, was es für ein schaurig-schönes Familien-Halloween braucht. Das Museum hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12,50 Euro, ermäßigt 10 Euro und für Kinder von sechs bis 14 Jahren 6 Euro.

Im Erlebnismuseum ZeitWerkStadt erwartet Euch unter anderem eine Schnitzeljagd. © Uwe Meinhold

Drachenbastelfest