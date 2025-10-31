Gruselige Ausflugstipps zum Feiertag in Chemnitz und Umgebung
Chemnitz - Eine kurze Woche liegt hinter und ein gruseliger Feiertag vor uns. Natürlich spukt es auch bei unseren Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung.
Gespensterfest
Chemnitz - Im Küchwald wird es schaurig. Während Kinder von 10 bis 20 Uhr im Gespensterkostüm kostenlos mit der Parkeisenbahn (Küchwaldring 24) fahren oder sich Mutige bei den abendlichen Fahrten gruseln dürfen, könnt Ihr von 14 bis 17 Uhr im Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" Masken und Lampions basteln, an "Grusel-Raumflügen" teilnehmen oder Kinder sich schminken lassen.
Beim traditionellen Kürbisfest erwarten Euch zudem ab 14 Uhr unter anderem ein Bastel- und Malangebot, Tanz- und Trommelkünster sowie ein Lampionumzug und eine Feuershow. Auch die Kürbisprämierung darf nicht fehlen.
Erwecken der Geschichte
Chemnitz - Das Chemnitzer Fritz-Theater (Kirchhoffstraße 34) durfte aus dem Zweipersonenstück "Schlagersüßtafel" eine Fassung für seine Amateurgruppe mit rund 15 Darstellern machen: Zwei Jugendliche gehen auf Zeitreise zurück in die 1970er-Jahre und ein reger Austausch über das Leben in Ost und West findet statt.
Aufführungen gibt es am Freitag und am Sonnabend, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 16 Uhr. Wenige Restkarten kosten 15 Euro, für Kinder und Jugendliche 8 Euro.
Halloween-Zone 22
Lengenfeld - Die Halloween-Zone 22 gehört im Freizeitpark Plohn (Rodewischer Straße 21) zu den alljährlichen Highlights. Wenn der Park um 17 Uhr schließt, wird es in der Eventzone richtig spooky - aber nur für die Erwachsenen. Die können dort bis 22 Uhr die deftige Halloween-Party feiern.
Doch die Kinder brauchen keine langen Gesichter machen. Zuvor hat der Park natürlich wie gewohnt geöffnet. Zudem wird am Samstag noch einmal die berühmt-berüchtigte Halloween-Party für die ganze Familie gefeiert.
Dabei hat der Park bis 20 Uhr geöffnet und schließt mit einer spektakulären Lasershow mit Feuerwerk.
Ultimate World Karaoke
Chemnitz - In den Kunstsammlungen am Theaterplatz kann geträllert werden, bis der Arzt kommt. Von 14 bis 19 Uhr findet die Ultimate World Karaoke - Excellent Chemnitz Edition für alle Musikfans statt.
Dabei können alle Sprachen und alle Musikrichtungen sowie extra erstellte Karaokeversionen von Chemnitzer Musik gesungen werden.
Der Eintritt ist frei.
Halloween-Spiele-Zeit
Chemnitz - Auch im Deutschen Spielemuseum (Neefestraße 78A) steht Halloween im Mittelpunkt. Taucht ein in eine schaurig-schön dekorierte Welt voller Spiele.
Kostümierte sind besonders willkommen, aber auch ohne Kostüm darf natürlich mitgespielt werden.
Das Museum hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.
Abfischen
Chemnitz - Um 10 Uhr geht's los mit dem großen Abfischen an der Pelzmühle. Erlebt, wie die Fische ins Winterquartier umgesiedelt werden. Das Highlight ist auch in diesem Jahr ein stimmungsvoller Lampionumzug mit Alpakas.
Der Eintritt ist frei.
Haunted Hundewald
Chemnitz - Auch im Hundewald (Glösaer Straße) könnt Ihr Euch gruseln. Das Hundewäldchen verwandelt sich in den "Haunted Hundewald" und bietet ab 17.30 Uhr jede Menge schaurige Überraschungen.
Der Hundewald ist für die Gruselrunde nicht für die Vierbeiner zugänglich.
Dafür gibt es für die teilnehmenden Kinder ein kleines "treat" nach erfolgreich absolvierter Grusel-Rallye.
Halloween im Museum
Frankenberg - Im Erlebnismuseum ZeitWerkStadt (Chemnitzer Straße 64) erwarten Euch eine Schnitzeljagd, ein Bastel-Workshop, Süßigkeiten und Kostümspaß für Groß und Klein. Alles, was es für ein schaurig-schönes Familien-Halloween braucht.
Das Museum hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12,50 Euro, ermäßigt 10 Euro und für Kinder von sechs bis 14 Jahren 6 Euro.
Drachenbastelfest
Auerbach - Auf dem Flugplatz Auerbach (Zeppelinstraße 1) steht die Vereinswerkstatt für die kleinen Gäste und ihre Eltern zur Verfügung, um unter fachkundiger Anleitung durch Mitglieder des Fliegerklubs und eigener kreativer Fantasie traditionelle Papierdrachen entstehen zu lassen.
Bastelmaterial und Malfarben stellt der Fliegerklub unentgeltlich zur Verfügung. Bei ausreichend Wind können die Drachen anschließend auf dem Flugplatz getestet werden. Auch das Mitbringen und Steigenlassen eigener Drachen ist an diesem Tag erlaubt.
TAG24 wünscht Euch einen gruseligen Feiertag!
