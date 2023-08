Eisenbahnen, Greifvögel oder Marathon: Das könnt Ihr am Sonntag alles erleben

Es ist schon wieder Sonntag und wer den letzten Tag des Wochenendes noch einmal für einen Ausflug nutzen will, hat in Chemnitz und Umgebung jede Menge Möglichkeiten. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Seiffen - In Seiffen (Parkplatz Jahnstraße) findet der älteste Mountainbike-Marathon Deutschlands statt. Bis zu 1500 Teilnehmer sind bei dem Wettkampf, der ein Mix aus Spitzen- und Breitensport ist, dabei. Am Sonntag steht der Massenstart auf dem Plan. Los gehts um 9 Uhr. Die ersten Zieleinläufe werden ab 11 Uhr erwartet. Die Siegerehrung ist um 16 Uhr.

Chemnitz - Beim Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz (Frankenberger Straße 172) könnt Ihr in der Jahresausstellung "Tore zur Welt" Bahnhöfe in Sachsen kennenlernen. Anhand von Panoramafotos werden Bahnhofsbauten im Freistaat vorgestellt. Doch natürlich könnt Ihr an dem Schauplatz auch den großen Dampfloks & Co. ganz nah kommen und die Technik entdecken. Geöffnet ist ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder haben freien Eintritt.