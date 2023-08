Endlich Sonntag! Wir haben Ausflugs-Tipps für Chemnitz und Umgebung

Der Sonntag steht vor der Tür und an dem müsst Ihr nicht zu Hause sitzen. In und rund um Chemnitz erwarten Euch tolle Floh- und Trödelmärkte, spannende Führungen und Open-Air-Theater für die ganze Familie. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Chemnitz - Auf dem Parkplatz vom Chemnitz Center ist wieder Trödelmarkt-Zeit. Von 8 bis 16 Uhr könnt Ihr in Antiquitäten stöbern, auf Jagd nach Sammlerstücke und Kunsthandwerk gehen oder einfach zwischen den Ständen bummeln. Bei schlechtem Wetter findet der Trödelmarkt in der überdachten Einkaufspassage statt.

Chemnitz - Im Chemnitzer Tierpark (Nevoigtstraße) kann man nicht nur mehr als 200 Arten von Tieren entdecken, sondern auch spannende Einblicke in das Leben von Leoparden, Zebras, Erdmännchen und Co. bekommen. Wer zum Beispiel schon immer mal wissen wollte, was ein Erdmännchen so frisst, sollte am Sonntag um 12 Uhr bei der Fütterung der putzigen Kerlchen dabei sein. Um 14 Uhr findet der Faultiertreff statt. Der Tierpark öffnet um 9 Uhr.

Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt, ermäßigt 3 Euro, Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres kommen kostenlos rein.