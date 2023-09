Endlich wieder Sonntag: Das ist alles los

Am Sonntag könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung Ausflüge zum Frankener Bergbrennen, ins Industriemuseum oder zum Holzmarkt in Marienberg unternehmen.

Von Victoria Winkel

Was gibt es Besseres, als an einem Sonntag einen Ausflug mit der Familie zu machen? Möglichkeiten gibt es viele, wie das Frankener Bergbrennen, die Ausstellung "Mobile Kinderträume" im Chemnitzer Industriemuseum oder der Holzmarkt in Marienberg. Wir wünschen Euch einen erlebnisreichen Sonntag.

5. Frankener Bergbrennen

Franken - Zweiradfans aufgepasst. Ab 9 Uhr startet das 5. Frankener Bergbrennen am Backhaus, ein Zweirad- und Klassikertreffen. Mit dabei sind Zweiräder ganz gleich welches Baujahr oder Fabrikat. Der Höhepunkt ist die Bergsprintprüfung über 250 Meter.

Offener Sportsonntag

Chemnitz - Hier könnt Ihr Bewegung in Euer Leben bringen. In der Turnhalle der Unteren Luisenschule (ab 10 Uhr, Fritz-Matschke-Straße 21) sowie im Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft I (ab 9.30 Uhr, Lutherstraße 2) lädt die Stadt Chemnitz Familien zu unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten ein, um das Interesse am Sport im Verein zu wecken. Außerdem habt Ihr in der Turnhalle der Annen-Oberschule (Brauhausstraße 16/Eingang Fußgängertor Annenstraße) die Gelegenheit beim Sportsonntag mit Übungsleitern verschiedene Aktivitäten kennenzulernen. Es geht um 9.30 Uhr los.

In Chemnitz findet wieder ein offener Sportsonntag statt. © 123RF / Stylephotographs

Mobile Kinderträume

Chemnitz - Im Chemnitzer Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) werden "mobile Kinderträume" wahr, denn so heißt die aktuelle Sonderausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Kinderfahrzeugsammler Eckart Holler und dem Depot Pohl-Ströher entstanden ist. Ihr bekommt einen Überblick über Kinderfahrzeuge der letzten 70 Jahre, von Rollern, Dreirädern bis Tretfahrzeugen. Das Industriemuseum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Historische Kinderautos stehen im Mittelpunkt der aktuellen Sonderausstellung im Chemnitzer Industriemuseum. © Uwe Meinhold

Last-Minute -Führung

Freiberg - Kurzentschlossene können spontan in der Terra Mineralia in Freiberg (Schlossplatz 4) an einer Last-Minute-Führung teilnehmen und so bei einem 90-minütigen Rundgang die Highlights der Ausstellung kennenlernen. Ihr bekommt außerdem einen Überblick über wichtige Lagerstätten und die schönsten Minerale der Schau. Die Führung beginnt um 10.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 5 Euro.



In der Terra Mineralia könnt Ihr ab 10.30 Uhr an einer Führung für Kurzentschlossen teilnehmen. © Peter Zschage

Holzmarkt

Marienberg - Auf dem Marienberger Marktplatz findet der Holzmarkt statt. Ihr könnt deutsch-tschechisches Handwerk erleben, Kultur und Tradition sowie Spiel-, Bastel- und Kreativangebote. Der Markt öffnet um 11 Uhr mit einem Frühschoppen und den Marienberger Balsmusikanten. Um 15 Uhr erlebt Ihr Julian Rauer "s´Berschl" und der Kirmeskuchen wird angeschnitten. Um 16 Uhr folgt noch das Konzert im Rahmen der Silbermanntage in der St. Marienkirche.

Ladyfashion- und Hosenscheißer-Flohmarkt

Chemnitz - Für Liebhaber von Second-Hand-Kleidung verwandelt sich die Halle 2 der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) in ein Mekka. Beim Ladyfashion- und Hosenscheißer-Flohmarkt gibt es eine große Auswahl an Baby-, Kinder- und Teenagerbekleidung, Spielzeug, Kinderwagen, Möbel und Kinderzimmeraccessoires und Damenmode sowie Accessoires. Der Flohmarkt beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Der Ladyfashion - und Hosenscheißer-Flohmarkt in Chemnitz lockt immer zahlreiche Besucher an. © Sven Gleisberg

Schwarze Geschichten - die dunklen Seiten der Schlossgeschichte

Rochlitz - Rätselhaft und mysteriös wird es ab 15 Uhr im Schloss Rochlitz (Sörnzinger Weg 1) bei der Führung "Schwarze Geschichten - die dunklen Seiten der Schlossgeschichte" lernt Ihr die finstere Vergangenheit des Schlosses kennen, denn das Leben in einem Schloss ist nicht immer schön und einfach. Gästeführerin Almut Zimmermann nimmt Euch mit ins Mittelalter, die Zeit der Reformation, den 30-jährigen Krieg und die Zeit der russischen Besatzung. Die Teilnahme kostet 13 Euro, ermäßigt 15 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 03737/492310.

Im Schloss Rochlitz wird es an diesem Sonntag mysteriös. © Sven Gleisberg