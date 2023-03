Endlich wieder Wochenende und wir haben Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung für Euch

Der erste Samstag im März bietet ein abwechslungsreiches Programm. Von Leckereien auf dem Europäischen Bauernmarkt über die Schnitzertage bis zu einem Ausflug in den Trampolinpark ist alles möglich und dazu gibt es auch wieder tolle Partys in Chemnitz und der Region. Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende!

Chemnitz - Im Jump'n Play in der Ermafa-Passage (Reichsstraße 58) kommt jeder hoch hinaus. Es gibt verschiedene Sprungbereiche und Trampoline. Auch die ganz kleinen Besucher kommen im Kleinkindbereich auf Ihre Kosten, es warten Bobbycars, Bällebad und Co. auf die Minis. Der Eintritt zum Indoorspielplatz kostet für Ein- bis Dreijährige 6 Euro, ab 4 Jahren 7 Euro und ab 13 Jahren 5 Euro. 30 Minuten auf der Trampolinanlage kosten ab 4 Jahren 11 Euro, ab 13 Jahren 9 Euro.

Annaberg-Buchholz - Am ersten Märzwochenende verwandelt sich der Erzhammer (Buchholzer Straße 2) in Annaberg-Buchholz wieder in ein Paradies für Schnitzer und Schnitzfreunde. Schnitzervereine, Bildhauer und Hobbyschnitzer zeigen allerlei Exponate und es gibt eine Schauwerkstatt. Zu sehen sind Reliefschnitzereien, Intarsien, Miniaturen und vieles mehr. Ihr könnt Euch auch auf Schauvorführungen freuen. Die Schnitzertage sind jeweils ab 11 Uhr geöffnet.

Chemnitz - 1911 erhielt das Chemnitzer Rathaus eine Erweiterung: das Neue Rathaus. Seitdem beherrscht das Doppelgebäude den Chemnitzer Markt. Bei einer Führung könnt Ihr die Stadt- und Rathausgeschichte kennenlernen und dabei auch einen Blick in den Stadtverordnetensaal werfen. Highlight der Tour ist der Aufstieg auf den Hohen Turm des Alten Rathauses. Von da aus habt Ihr einen einzigartigen Blick über die Dächer der Chemnitzer Innenstadt. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Judith-Lukretia Portal / Eingang Altes Rathaus. Die Teilnahme kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Anmeldung unter Telefon 0371/690680 .

Limbach-Oberfrohna - In Ruhe Musik hören, sich trotzdem unterhalten und mit Freunden was trinken. Was in Clubs oft schwierig ist, ist bei der Silent Party in der Stadthalle (Jägerstraße 2) Limbach-Oberfrohna gar kein Problem. In drei Bereichen erwarten Euch 80er/90er/aktuelle Charts, HipHop und Schlager. Die Party startet um 20 Uhr. Karten gibt es ab 13 Euro.