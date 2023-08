Endlich Wochenende! Das ist am Samstag alles los

Begehungen in Lichtenstein, Mittelalterspektakel in Rochlitz oder Schulanfang bei der Chemnitzer Parkeisenbahn: Am Wochenende ist viel los.

Von Victoria Winkel

Es ist wieder Wochenende und das heißt: Es ist Familienzeit! Die könnt Ihr unter anderem bei der Parkeisenbahn, beim Mittelalterfest oder bei den "Begehungen" verbringen. Schaut mal in unsere Tipps, da gibt es ein paar Anregungen für Chemnitz und Umgebung. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Bailamos-Salsa-Festival

Chemnitz - Ihr habt Lust auf Salsa, Bachata und mehr? Dann seid ihr im Chemnitzer Club Subotnik (Vettersstraße 34a) richtig. Das Festival bringt Euch spannende Einblicke in die Elemente der lateinamerikanischen Musik und Tänze. Es gibt Workshops, Social-Dance-Partys und gute Stimmung. Los geht's um 10 Uhr. Das komplette Programm findet Ihr online.

Im Subotnik in Chemnitz steht das Wochenende ganz im Zeichen von Salsa. © belchonock/ 123 RF

Mittelalterspektakel

Rochlitz - Auf Schloss Rochlitz (Sörnzinger Weg 1) könnt Ihr an diesem Wochenende zurück ins Mittelalter reisen. Zum Ausklang der Ferien gibt es zwei Tage Musik, Gaukelei, Ritterkämpfe, Feuerspiele und Artistik. Das Spektakel startet am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, Kinder zahlen 5 Euro (6-16 Jahre) und Gäste in historischer Gewandung 8 Euro. Eltern zahlen übrigens nur für ein Kind, für alle weiteren Kinder und für die Kleinen unter 6 Jahren ist der Eintritt frei.

Im Schloss Rochlitz ist Mittelalterspektakel. © 123rf/skyfish555

Dampfbetrieb zum Schulanfang

Jöhstadt - Auch bei der Preßnitztalbahn wird der Schulanfang gefeiert. Die Dampfzüge sind durch das Preßnitz- und Schwarzwassertal. Die erste Fahrt startet am Bahnhof Jöhstadt um 10.05 Uhr und kommt um 10.42 Uhr in Steinbach an. Dort startet der Zug dann wieder um 11 Uhr zurück zum Ausgangspunkt. Die Fahrten finden im Zwei-Stunden-Rhythmus statt. Eine einfache Fahrt kostet 10 Euro, Kinder zahlen 6 Euro. Wer gleich ein Hin- und Rückfahrtticket kaufen will, zahlt 15 Euro und für Kinder 7 Euro.

Zum Schulanfang gibt es bei der Preßnitztalbahn Dampfzugbetrieb. © Christof Heyden

Begehungen

Lichtenstein - Gerichtsgebäude, Witwenpalais, Kriegsgefangenenlager, Geflüchtetenunterkunft, Mietshaus, Ausstellungsort - das Palais in Lichtenstein (ehemaliges Daetz-Centrum, Schlossallee 2) war schon vieles. In diesem Jahr ist es Festivalort der Begehungen. Unter dem Titel "et cetera pp" stellen mehr als 30 Künstler, einzeln oder als Gruppe, ihre Werke aus. Um 11, 12, 15 und 18 Uhr finden Führungen statt. Um 18.30 Uhr beginnt ein Konzert mit "Poly Ghost" und um 20.15 Uhr eine Lesung mit Clemens Meyer "Über Christa Wolf". Das Festival beginnt um 11 Uhr.

Das Kunstfestival "Begehungen" findet in diesem Jahr in Lichtenstein statt. © Kristin Schmidt

Tag der Schulanfänger

Chemnitz - Bei der Chemnitzer Parkeisenbahn (Küchwaldring 24) stehen an diesem Samstag die ABC-Schützen im Mittelpunkt. Alle Schulanfänger mit Zuckertüte haben freie Fahrt und auch Klaus, die Parkbahnmaus, ist dabei. Die Fahrten starten um 13 Uhr. Um 17.45 Uhr ist auch das Sandmännchen da. Eine Einzelfahrt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro.

ABC-Schützen fahren am heutigen Samstag kostenlos mit der Parkeisenbahn. © Kristin Schmidt

Historische Spiele aus aller Welt

Chemnitz - Im Deutschen Spielemuseum in Chemnitz (Neefestraße 78a) warten unzählige Spiele auf Euch, darunter historische Spiele, Spieleklassiker und Neuheiten. Im Außenbereich gibt es Boule, Freiluftschach und Jenga. Das Spielemuseum ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Im Spielemuseum könnt Ihr die verschiedensten Spiele kennenlernen. © Ralph Kunz

Altstadtfest

Schwarzenberg - In Schwarzenberg wird das 28. Altstadt- und Edelweißfest gefeiert. Neben einem bunten Programm mit Mittelaltermarkt, Weinfest und Live-Musik gibt es auch tolle Kinderangebote. Ritter Georg, Burgfräulein Edelweiß und ein großer Drache sind auch mit von der Partie. Das Altstadtfest beginnt um 14 Uhr.

In Schwarzenberg wird das Altstadtfest gefeiert. © Uwe Meinhold

Airwaves Open Air

Zwickau - Zwickaus größtes Open Air ist zurück - die Airwaves Open-Air-Party im Strandbad Planitz (Am Strandbad 1). Auf zwei großen Bühnen könnt Ihr Euch auf acht Top Acts (darunter DJ Peppermind, Micar&Jash und El Bartho), Foodtruck und Grill sowie ein gigantisches Badebecken freuen. Die Party beginnt um 20 Uhr. Die Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro.

Auch DJ Peppermind ist bei dem Open Air dabei. © Max Patzig