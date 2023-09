Endlich Wochenende! Das könnt Ihr alles am Samstag in Chemnitz und Umgebung erleben

Oldtimerrallye in Rochlitz, Festival der Klänge auf Schloss Rochsburg oder das Wooosn-Oktoberfest? Am Samstag ist in Chemnitz und Umgebung eine Menge los.

Von Victoria Winkel

Endlich ist wieder Wochenende und wer da was erleben will, ist hier genau richtig. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch in der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz oder bei der Oldtimerrallye in Rochlitz? Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Botanischer Garten

Chemnitz - Direkt hinter einer der verkehrsreichsten Straßen von Chemnitz liegt der Botanische Garten (Leipziger Straße 147). Auf zwölf Hektarn könnt Ihr heimische Pflanzenarten antreffen, ebenso wie exotische Gewächse. Dazu gibt es noch das Tropenhaus und ein Gewächshaus für Kakteen und Sukkulenten. Zusätzlich zu den botanischen Flächen könnt Ihr in Tiergehegen Bauernhoftiere wie Gänse, Schafe, Zwergziegen und verschiedene Kleinnager besichtigen. Der Botanische Garten ist ab 8 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Im Botanischen Garten warten die unterschiedlichsten heimischen Pflanzen auf Euch. © Ralph Kunz

Oldtimer-Rallye rund um den Rochlitzer Berg

Rochlitz - Fans von historischen Motorrädern und Autos kommen ab 10 Uhr in Rochlitz auf ihre Kosten. Vom Markt aus startet die 55. ADAC Oldtimerrallye "Rund um den Rochlitzer Berg" zu ihrer Ausfahrt. Mit dabei sind Fahrzeuge von den 1930er-Jahren bis in die 90er-Jahre.

In Rochlitz kommen Fans alter Autos bei einer Oldtimerrallye auf ihre Kosten. © 123RF/everyonensk

Turmführung

Plauen - Wie sieht Plauen aus der Vogelperspektive aus? Wenn Ihr das schon immer mal wissen wolltet, könnt Ihr an diesem Samstag um 10 Uhr den Rathausturm besteigen. Über 230 Stufen geht es auf die Aussichtsplattform in mehr als 40 Metern Höhe. Von hier aus könnt Ihr Euren Blick über die Spitzenstadt schweifen lassen. Die Teilnahme kostet 5,50 Euro, Kinder ab sieben Jahren, Schüler und Studenten zahlen 4,50 Euro. Treffpunkt für die Turmführung ist an der Tourist-Information (Unterer Graben 1).

In Plauen könnt Ihr den hohen Turm vom Rathaus hinaufsteigen und die Aussicht genießen. © Ralph Kunz

Besuch in der Manufaktur der Träume

Annaberg-Buchholz - In der Manufaktur der Träume (Buchholzer Straße 2) in Annaberg-Buchholz könnt Ihr schon ein bisschen von Weihnachten träumen: Pyramiden, Engel, Bergleute, Holzspielwaren und viele weitere spannende Objekte warten in der Ströherschen Sammlung (Dauerausstellung) auf Euch. Die Manufaktur der Träume ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen sieben Euro Eintritt, ermäßigt vier Euro.

In der "Manufaktur der Träume" könnt Ihr Euch schon mal ein bisschen weihnachtlich fühlen. © Uwe Meinhold

"Festival der Klänge"

Lunzenau - Auf Schloss Rochsburg (Schlossstraße 1) findet an diesem Wochenende wieder "Campana - Das Festival der Klänge" statt. In der historischen Anlage treffen sich alljährlich Klanginstrumentenbauer, Therapeuten, Klangkünstler, Musiker und Klanginteressierte, um sich auszutauschen, zu präsentieren und gemeinsam zu musizieren. Das Festival beginnt am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Das Tagesticket für Samstag kostet acht Euro, für Sonntag zehn Euro. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

Auf Schloss Rochsburg findet "Das Festival der Klänge" statt. © Kristin Schmidt

Chemnitzer Wooosn

Chemnitz - An diesem Samstag könnt Ihr auf der Chemnitzer Wooosn noch einmal Oktoberfest-Luft schnuppern. Also Dirndl und Lederhose aus dem Schrank geholt und Tanzschuhe angezogen, dann geht es ab ins Festzelt zu Brathendl und Bier. Das Festzelt auf dem Richard-Hartmann-Platz ist ab 17 Uhr geöffnet, die Wooosn selbst startet um 18 Uhr. Karten könnt Ihr online kaufen. Im Selbstbedienungsbereich kosten die Tickets 30 Euro.

Am Samstagabend könnt Ihr noch einmal auf dem Chemnitzer Oktoberfest "Wooosn" feiern. © Ralph Kunz

California Love

Zwickau - Die Villa Mocc (Humboldtstraße 14) lädt zur größten Ü30-Hip-Hop-Party von Zwickau. Freut Euch auf Oldschool Hip-Hop, R'n'B und Classic. Als Special Act ist DJ Tomekk dabei. Außerdem legt DJ Easy Eazt auf. Die Party startet um 22 Uhr. Karten gibt es online im Vorverkauf für zwölf Euro oder an der Abendkasse für 15 Euro.

In der Villa Mocc findet eine Ü30-Party statt. © 123rf / dolgachov