Endlich Wochenende! Hier gibt's neun Ideen für Eure Samstagsplanung

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Vom Curling Cup über den Purple Path bis hin zur Eierolympiade. Am Samstag gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Curling Cup

Chemnitz - Beim ECoC-Curling Cup treten Amateurmannschaften aus ganz Europa erstmals in einer Serie aus drei Turnieren in Trutnov (Tschechien), Świdnica (Polen) und Chemnitz an, um einen internationalen Gesamtsieger zu ermitteln. An diesem Wochenende findet das Turnier in Chemnitz im Jutta Müller Eissportzentrum statt. Dabei gibt es in diesem Turnier auch ein paar ungeschriebene Regeln. Zum Beispiel, dass man sich im Streitfall zu Gunsten des Gegners entscheidet. Zusätzlich gibt es auch eine Deutsche Meisterschaft gehörloser Curler. Der Cup läuft am Samstag von 8 bis 19 Uhr. Am Sonntag von 8 bis 16 Uhr.

Der ECoC-Curling Cup gastiert dieses Wochenende in Chemnitz. (Symbolbild) © 123RF/johnalexandr

Kleidertauschparty

Chemnitz - Wie wäre es mal wieder mit etwas Neuem im Kleiderschrank? Am besten mistest Du aber im Vorfeld erstmal aus. Und dann geht's ins Tietz (Moritzstraße 20) zur Kleidertauschparty. Von 13 bis 17 Uhr darf bei Musik, Snacks und Getränken, für jedes mitgebrachte Kleidungsstück ein anderes mitgenommen werden. Die Stückzahl ist auf sieben begrenzt. Bitte bringt Eure Kleidung in gutem und gewaschenem Zustand mit und lasst Eure Unterwäsche Zuhause. Der Eintritt ist frei.

Kleiderschrank ausmisten und ab zur Kleidertauschparty. (Symbolbild) © 123RF/teksomolika

Kunst- und Skulpturenweg Purple Path

Chemnitz - An diesem Wochenende wird der Kunst- und Skulpturenweg "Purple Path" mit seinen Werken von 90 Künstlern an 70 Orten groß eröffnet und gefeiert. Es gibt verschiedene Events, Führungen und Wanderungen. Setzt Euch dabei aber keine zu hohen Ziele. Alle Werken könnt Ihr leider nicht an einem Tag abarbeiten. Eine Übersicht findet Ihr unter: chemnitz2025.de/purple-path/eroeffnung

Das Kunstwerk "Twister Again" von Alice Aycock steht im Freilichtmuseum in Seiffen. © Uwe Meinhold

Tag der Kosmonauten

Chemnitz - Zum "Tag der Kosmonauten" bietet sich nicht naheliegenderes an, als einen Raumfahrt-Experten Löcher in den Bauch zu fragen. Im Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" könnt Ihr Tasillo Römisch fragen, was man für die Raumfahrt mitbringen muss oder wie man überhaupt Kosmonaut wird. Los geht's um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am 12. April ist "Tag der Kosmonauten". © Kristin Schmidt

Frühlingsfest

Chemnitz - Das Museum für Naturkunde Chemnitz (Moritzstraße 20, im Tietz) feiert von 13 bis 17 Uhr den Frühling mit einer Saatgut- und Pflanzentauschbörse. Wer Lust hat, bastelt Frühlings- und Osterdeko, Kinder können auf Schatzsuche durch die Dauerausstellung gehen und wer mutig ist, erlebt Insekten hautnah. Der ASR ist mit einer Experimentierstation dabei. Der Eintritt ist frei.

Töpfermarkt

Freiberg - Auf dem Obermarkt in Freiberg findet ein Töpfermarkt statt. Über 40 Töpfer aus Sachsen und ganz Deutschland präsentieren ihre handgefertigten und teils antiken Töpfereien sowie Kunst und Handwerk an. Der Markt hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

In Freiberg könnt Ihr über den Töpfermarkt schlendern. (Symbolbild) © 123RF/khunaspix

Eierolympiade & Frühlingsfest

Hohenstein-Ernstthal - In der Hohenstein-Ernstthaler Innenstadt findet am Samstag die zweite Eierolympiade statt. Von 11 bis 17 Uhr habt Ihr die Möglichkeit, die zehn Stationen anzulaufen und die dazugehörigen Diszpiplinen zu absolvieren. Natürlich dreht sich hier alles um das Ei. Ab 17.30 Uhr findet bei B2BA Clothing die Siegerehrung statt. Eine Übersicht aller Stationen und den Event-Flyer findet Ihr unter: https://hohenstein-ernstthal.de/de/info/veranstaltung/eier-olympiade-in-der-innenstadt/.

In Hohenstein-Ernstthal dreht sich alles um die Eier. © PR

The Dark Tenor

Zwickau - "The Dark Tenor" lässt um 20 Uhr in der Stadthalle Zwickau (Bergmannstraße 1) klassische Musik, Oper und moderne Rock-Elemente miteinander verschmelzen. Bei seiner "Rock meets Klassik - Symphony of Light"-Tour schafft es Billy Andrews (44) einmal mehr, Werke von Komponisten wie Beethoven, Mozart und Verdi in ein neues, aufregendes Licht zu rücken, ohne dabei deren Essenz zu verlieren. Tickets gibt es ab 45 Euro.

The Dark Tenor ist mit seiner "Rock meets Klassik - Symphony of Light"-Tour unterwegs. © David Hennen

