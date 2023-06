Endlich Wochenende! Hier kommen unsere Tipps

Am Wochenende sollte es keinem langweilig werden! Vom Brunnenfest in Bad Elster, Manga-Convention in Chemnitz oder Party in Zwickau ist für jeden was dabei.

111. Brunnenfest

Bad Elster - Konzerte, Shows und Frühschoppen. In Bad Elster steigt rund um den Badeplatz das 111. Brunnenfest. Zu den Höhepunkten des Bühnenprogramms gehören unter anderem Linda Feller, Tatakata und die Prague Dixieland Band. Los geht's ab 8 Uhr. Um 9 Uhr wird der 19. Naturmarkt eröffnet, ein Öko- und Bauernmarkt mit Naturprodukten aller Art. Um 22 Uhr startet eine Feuershow-Performance.

Beim Brunnenfest findet auch ein Naturmarkt statt. © 123rf/torwai

Poolparty im Sommerbad

Waldenburg - Badespaß und Partystimmung gibt es von 10 bis 19 Uhr im Sommerbad und Saunastube Waldenburg (Am Sommerbad) bei der Poolparty. Neben dem großen 50-Meter-Becken mit seinen Sprungtürmen und zahlreichen Wasserattraktionen erwarten Euch viele Überraschungen. Der Eintritt in das Bad kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Im Sommerbad Waldenburg findet eine Poolparty statt. © 123RF / halfpoint

Manga-Convention

Chemnitz - Im Carlowitz-Congresscenter in Chemnitz (Theaterstraße 3) findet ab 10 Uhr die Anime- und Manga-Convention "ShiroCo" statt. Dabei könnt Ihr neben einem abwechslungsreichen Programm rund um die Themen Anime, Manga, Gaming und Japan auch bunte Cosplays erleben oder an Workshops teilnehmen. Außerdem gibt es eine Trommelshow und eine Manga-Showküche. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro.

Manga-Fans und Cosplayer kommen am Samstag im Carlowitz-Congresscenter auf ihre Kosten. © 123rf/ sepavo

Tierheimfest

Plauen - Im Tierheim Plauen (Am Galgenberg 25) wird an diesem Samstag das Tierheimfest gefeiert. Es gibt viele Überraschungen und Attraktionen, eine Hundeschau und weitere Vorführungen. Das Tierheimfest startet um 11 Uhr.

Im Tierheim Plauen wird das Tierparkfest gefeiert. © Maik Börner

Sommerabendfahrten

Chemnitz - An einem der längsten Tage des Jahres könnt Ihr bei der Chemnitzer Parkeisenbahn (Küchwaldring 24) nach dem regulären Fahrbetrieb die Sommerabendfahrten erleben. Von 18 Uhr bis 22 Uhr drehen die beleuchteten Züge ihre Runden durch den abendlichen Küchwald. Das ist nicht nur ein tolles Naturerlebnis, sondern auch sehr romantisch. Erwachsene zahlen für eine Rundfahrt 3 Euro, Kinder 2 Euro.

Die Parkeisenbahn lädt nach der regulären Fahrzeit zu Sommerabendfahrten ein. © Uwe Meinhold

An den Mond - Lieder und Märchen für Groß und Klein

Drebach - Schon immer sind die Menschen vom Mond fasziniert. Es gibt Sagen und Märchen, die sich um den Erdtrabanten ranken. Das Konzertprogramm "An den Mond" vereint mit Klavierbegleitung Musik verschiedener Genres, von Klassik und Musical bis hin zu Jazz und Pop. Dabei erklingen Stücke wie "Ich möchte so gerne zum Mond" aus der Sesamstraße, "Fly Me to the Moon" und "Mondlicht" aus "Cats". Das Konzert im Zeiss Planetarium und Volkssternwarte Drebach (Milchstraße 1) beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es für 14 Euro.

Der Mond fasziniert von jeher die Menschen. © Uwe Meinhold

Forever Young Open Air

Zwickau - Die Villa Mocc entführt Euch ab 20 Uhr zurück in die 80er- und 90er-Jahre, bei der "Forever Young Open Air - die 80er & 90er Party". Für die richtige Stimmung sorgen DJ Jens Wuwer und DJ Dundee. Die Party steigt in der Area 25 (ehem. Eisbahn Zwickau, Uhdestraße). Tickets könnt Ihr online kaufen für 12 Euro, an der Abendkasse zahlt Ihr 15 Euro.

In der Area 25 in Zwickau könnt Ihr Euch auf die "Forever Young Open Air"-Party freuen. © Max Patzig