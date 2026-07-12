12.07.2026 06:15 Sommerkino, Lavendelfest und Sonntagstanz: Das gibt's heute zu erleben

Sommerferien und das Wetter ist auf unserer Seite: Falls Euch bereits die Ideen für Ausflüge ausgehen, haben wir acht Ziele in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Sommerferien und das Wetter ist auch auf unserer Seite - was wollen wir mehr? Falls Euch bereits die Ideen für Ausflüge ausgehen, haben wir wieder acht Ziele in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Noch zweimal Sommerkino

Chemnitz - So schnell vergeht die Sommerkino-Zeit in Chemnitz. Mit dem heutigen Sonntag ist bereits der letzte Tag für das OpenAir-Kino im Miramar gekommen. Doch der wird bei bestem Wetter noch einmal richtig zelebriert. Um 16 Uhr gibt's den Familienfilm "Mufasa: Der König der Löwen" (FSK 6) und abends wird es lustig mit "Das perfekte Geheimnis" (FSK 12) um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Deine täglichen News aus Chemnitz Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Zwei Filme erwarten Euch noch beim diesjährigen TAG24-Sommerkino. © Sven Gleisberg

Baue, was dich bewegt

Chemnitz - Das Industriemuseum (Zwickauer Straße 119) bietet neben seinen Ausstellungen auch ein Sommerferienprogramm an. Heute können die Kids mit dem Infento-Konstruktionssystem eigene Fahrzeuge und bewegliche Maschinenmodelle bauen und austesten. Räder, Achsen, Gelenke und viele Verbindungselemente lassen sich immer wieder neu kombinieren und umbauen. Dabei entdecken sie spielerisch, wie Stabilität, Kraftübertragung und Bewegung funktionieren. Los geht's um 10 Uhr. Die Teilnahmerzahl ist begrenzt. Meldet die Kids am besten direkt online an.

Im Industriemuseum können die Kinder tüfteln. © Katharina Kabus/Industriemuseum

Antik- und Trödelmarkt

Chemnitz - Auf dem Parkplatz vom Chemnitz Center kann ab 8 Uhr wieder getrödelt werden. Zwischen all den Antiquitäten, Sammelstücken und Kunsthandwerk findet jeder sein persönliches "Fundstück des Tages". Auch an die Familien wird wieder gedacht. Es gibt einen exklusiven Standplatz mit kindertypischen Artikeln. Der Eintritt ist frei.

Beim Chemnitz Center kann wieder getrödelt werden. (Symbolbild) © 123rf/spitzi1

Wunschkonzert mit Murphy's Law

Chemnitz - Rund 85 Veranstaltungen finden beim diesjährigen Parksommer auf und neben der 360-Grad-Bühne in lockerer Atmosphäre auf der Picknickdecke oder im Liegestuhl im Stadthallenpark statt. Am Sonntagabend begeistert Euch Murphy's Law mit Folk, Country, Rock und Pop. Los geht's um 20 Uhr. Der Eintritt ist natürlich frei.

Gemütliche Atmosphäre beim Parksommer Chemnitz. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Burg der Märchen

Kriebstein - Märchenkönig Frank und sein Hofstaat erwecken viele Märchenfiguren auf der Burg Kriebstein (Kriebsteiner Straße 7) wieder zum Leben. Von 11 bis 17 Uhr gibt’s jede Menge funkelnde Magie, Wunder und märchenhafte Begegnungen. Die Märchengesellschaft aus den Märchen der Gebrüder Grimm purzelt mitten hinein auf den Burghof und mischt sich unter die Besucher. Und anlässlich des 150. Geburtstages des Schriftstellers E.T.A. Hoffmann werden die Figuren aus dessen Märchen-Klassiker "Nussknacker und Mausekönig" in einem großen Märchenstück lebendig. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene, ermäßigt 5 Euro.

Zahlreiche Märchenfiguren warten auf Euch. © PR

Lavendelblütenfest

Zwickau - Alle, die den Geruch von Lavendel lieben, sollte es am Sonntag nach Zwickau in den Erlebnisgarten in Planitz (Cainsdorfer Straße 15) ziehen. Dort wird ab 13 Uhr das Lavendelblütenfest gefeiert. Mit buntem Markttreiben ganz im Sinne der Gesunderhaltung von Körper, Geist und Seele, Kulinarischem und Musik. Das Lavendelmeer steht noch in voller Blüte. Der Eintritt ist frei.

Der Lavendel blüht derzeit noch in seiner vollen Pracht. © 123RF/annacoconutjuice

Zwickau - Der Club Seilerstraße treibt auch an diesem Sonntag ab 15 Uhr die Beats durch den Garten. Freut Euch auf ELENA (WOT / DeepWithYou) + Anne Rimpler (Live Violine), Monastickid (Melodisches Treiben // Jena) und Derron S (Sonntagstanz // Klang der Nacht). Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt.

Coole Drinks zu coolen Beats gibt's im Club Seilerstraße. (Symbolbild) © 123RF/stockmelnyk

Barockmusik