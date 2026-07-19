Teilweise wurde das Bier knapp! Besucherrekord auf Chemnitzer Brauereimarkt

Chemnitz - Bei der achten Auflage des Chemnitzer Brauereimarktes konnten die Veranstalter in den vergangenen sechs Tagen einen neuen Besucherrekord verzeichnen. Und eines steht fest: Auch im kommenden Jahr wird es das Event geben.

Brauerei-Chef Michael Bergt (42) hatte in den vergangenen Tagen gut zu tun. © Ralph Kunz

Michael Bergt (42) von der gleichnamigen Brauerei Reichenbrand zieht eine äußerst positive Bilanz des diesjährigen Brauereimarktes: 800 Liter haben er und seine Mitarbeiter an durstige Passanten ausgeschenkt.

"Es hat sich auf jeden Fall gelohnt", erzählt Bergt auf TAG24-Nachfrage. Der Andrang war insbesondere am Samstag so groß, der Bergt nochmal Bier holen musste, weil die vorhandene Menge nicht gereicht hat.

Rund 8000 Freunde vom Gerstensaft kamen allein am Samstag, um ihren Bierdurst zu stillen. Das wirkt sich auch auf die Zahlen aus: Mit über 20.000 Gästen spricht Sven Hertwig (55) von "exclusiv events" von einem Besucherrekord. Dabei blieb es laut Veranstalterangaben absolut friedlich: "Die Atmosphäre war wunderbar", so Hertwig.