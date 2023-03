Gegen Langeweile am Wochenende: Hier kommen unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung

Langsam rückt der Frühlingsanfang immer näher. Wer sich schon mal auf die Jahreszeit einstellen will, kann das im Botanischen Garten in Chemnitz tun und schon mal ein bisschen die Natur genießen. In Plauen findet ein Oster- und Frühlingsmarkt statt und im Schloss Rochlitz sind Kunsthandwerker zu Gast. Wir wünschen Euch einen tollen Samstag.

Chemnitz - Es ist "White Night" in der One Diskothek in Chemnitz (Brückenstraße 17). Das One wird in eine glänzende weiße Location verwandelt, inklusive Hunderter weißer Ballons. Jeder, der in einem weißen Outfit kommt, erhält bis Mitternacht ein Freigetränk. Dazu gibt es die besten Hits aus Black, Charts, EDM, den 90ern, 2000ern und Partymusik. Los gehts um 22 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 9 Euro.