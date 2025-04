Großer Osterspaß mit unseren neun Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Langeweile am Feiertag? Nicht mit uns. Wir haben neun Ausflugsideen für Euch in und rund um Chemnitz . Bei dem ein oder anderen Ziel könnt Ihr sogar den Osterhasen treffen.

Chemnitz - Der zweite Platz ist eigentlich richtig gut. Jedoch macht "eigentlich" den Satz kaputt und dennoch fühlt sich das manchmal gar nicht so gut an. So fühlt sich die zweite Prinzessin in diesem Stück. Während die erste Prinzessin Geburtstag hat und plötzlich vieles tun darf, was die Kleine noch nicht tun darf, versucht die zweite die Große mithilfe der Tiere des Waldes aus dem Weg räumen. Doch so einfach ist es nicht.

Wie die Geschichte "Die zweite Prinzessin" ausgeht, könnt Ihr Euch um 16 Uhr im Spinnbau ansehen. Tickets gibt es für 12 Euro.