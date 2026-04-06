Großer Spaß am Ostermontag mit unseren Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung

Das Osterwochenende neigt sich dem Ende. Nach vielen Schmausereien und Familientreffen lockt die Sonne am Ostermontag nach draußen für einen Familienausflug.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Das Osterwochenende neigt sich bereits dem Ende. Nach vielen Schmausereien und Familientreffen lockt die Sonne am Ostermontag nach draußen für einen Familienausflug. Wir haben acht Ideen in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Ostern aktiv im Wasserschloss

Chemnitz - Wer "EGGtive" am Sonntag am Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) verpasst hat, bekommt am Montag noch einmal von 11 bis 18 Uhr die Möglichkeit. Eier-Caching, Hüpfspaß, ein Segway-Parcours mit Hindernissen, Riesen-Buchstaben für coole Fotoaktionen und weitere Kreativangebote warten als Outdoor-Angebote für die ganze Familie. Zudem findet um 11 und 16 Uhr ein Laufradrennen für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren statt. Der Eintritt ist frei.

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Eine Schatzsuche mit GPS erwartet Euch am Wasserschloss. (Archivbild) © Ralph Kunz

Ostern an der Pelzmühle

Chemnitz - An der Pelzmühle (Pelzmühlenstraße 17) findet ein großes Osterspektakel für die ganze Familie statt. Euch erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel, Spaß und frühlingshafter Atmosphäre. Im Mittelpunkt steht die große Ostereiersuche, bei der kleine Gäste gemeinsam mit dem Osterhasen auf Entdeckung gehen können. Für Bewegung auf dem Wasser sorgen die beliebten, bunt gestalteten Tretboote. Die Pelzmühle hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Ihr könnt unter anderem auch mit den Tretbooten über den Teich fahren. © Ralph Kunz

Space Quiz

Chemnitz - Im Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" (Küchwaldring 20) könnt Ihr noch am heutigen Ostermontag an einem galaktischen Quiz zum Mond sowie zur Raumfahrt-Missionsserie ARTEMIS teilnehmen. Geeignet ist es für Kinder ab einem Alter von sechs Jahren. ARTEMIS ist ein Missionsprogramm der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA, das Menschen wieder auf den Mond bringen und dort auch langfristig stationieren will. Das Zentrum hat von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Quizzen könnt Ihr im Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn". © Kristin Schmidt

Ostern in der Miniwelt

Lichtenstein - Auch durch die Miniwelt in Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43) hoppelt der Osterhase und hat dabei so manche Überraschungen in seinem Körbchen. Wenn Ihr ihm begegnet, verrät er Euch sogar einige Geheimnisse über den Park und die Sehenswürdigkeiten. Zudem könnt Ihr basteln und Frühlings-Holzarbeiten in der Schauwerkstatt anfertigen. Um 15.30 Uhr gibt es eine interaktive Sternenshow im Minikosmos. Die Miniwelt hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 16 Euro, für Kinder von 4 bis 15 Jahren, Schüler, Studenten und Behinderte 12 Euro. Ein Familienticket kostet 45 Euro.

Auch in der Miniwelt schaut der Osterhase vorbei. © Hendrik Schmidt/dpa

Waldgeister

Ehrenfriedersdorf - Kennt Ihr schon den Waldgeisterweg in Ehrenfriedersdorf (Triftweg 57L)? Er gehört tatsächlich zu den beliebtesten Naturerlebnispfaden in Deutschland. Dort warten auf Euch liebevoll geschnitzte Figuren, märchenhafte Details und eine fast magische Atmosphäre. Der Rundweg ist 3,3 Kilometer lang und eignet sich perfekt für einen Osterspaziergang.

Ostermarkt

Schwarzenberg - Neben dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt gehört auch der Ostermarkt in der "Perle des Erzgebirges" zu den jährlichen Highlights. Die Altstadt ist frühlingsfrisch geschmückt und zahlreiche Händler und Künstler sorgen für ein buntes Programm. Der Markt hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf dem Schwarzenberger Ostermarkt erwarten Euch zahlreiche Händler und ein buntes Kulturprogramm. (Archivbild) © privat

Ostern auf dem Scheibenberg

Scheibenberg - Ein weiteres Ausflugsziel könnte der Aussichtsturm Scheibenerg sein. Dort erwarten Euch ab 14 Uhr versteckte Ostereier, spannende Entdeckungen und süße Überraschungen für alle Finder. In der Bastelstube könnt Ihr Euch kreativ austoben und eigene Osterideen verwirklichen. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Leckerer frisch gebackener Kuchen oder herzhafte Kleinigkeiten.

Am Aussichtsturm Scheibenberg könnt Ihr Euch kreativ austoben. (Symbolbild) © 123rf/mayanko

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