Von Hochzeitsmesse bis "Rockiger Faust": Acht Tipps für einen schönen Herbst-Samstag

Der Herbst ist vollständig eingezogen, im Erzgebirge fällt der erste Schnee. Doch diese Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung sollen Euch dennoch rauslocken.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Der Herbst ist nun vollständig eingezogen, im Erzgebirge fällt sogar bereits der erste Schnee. Doch wir haben acht schöne Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung für Euch, die Euch dennoch nach draußen locken sollen.

Hochzeitsmesse

Chemnitz - Ein Traum in Weiß oder lieber etwas ausgefallener? Auf alle Hochzeitswilligen wartet am Samstag ab 10 Uhr die alljährliche Hochzeitsmesse im Wasserschloss Klaffenbach. Rund 40 Aussteller aus ganz Sachsen geben vielfältige Anregungen zum passenden Outfit, Trauringen, Hochzeitsfotos und vielem mehr. Lasst Euch im romantischen Renaissance-Schloss von den Ausstellern und einem vielseitigen Rahmenprogramm mit großer Braut- und Festmodenschau für Eure Hochzeit inspirieren. Der Eintritt kostet 7,50 Euro.

Im Wasserschloss Klaffenbach dreht sich alles um das Thema Hochzeit. © Kristin Schmidt

DRK-Blutspendemarathon

Chemnitz - Jeden Tag eine gute Tat - wie wäre es heute mit Blutspenden? In der Galerie Roter Turm findet am Samstag wieder eine der größten Blutspendeaktionen Sachsens statt. Los geht's um 9 Uhr. Aber auch Spätaufsteher haben noch Zeit zum Spenden. Die Aktion endet erst um 20 Uhr. Um eine Voranmeldung wird gebeten, sie ist jedoch nicht notwendig.

Sie gehört zu den größten Blutspendeaktionen in Sachsen: am Samstag ab 9 Uhr in der Galerie Roter Turm. (Symbolfoto) © 123rf/gorodenkoff

Baumesse

Chemnitz - Im Kraftverkehr (Fraunhoferstraße 60) dreht sich am Wochenende zwei Tage lang alles um die Themen Bauen, Sanieren und Wohnen. Ab 10 Uhr erwarten Euch spannende Fachvorträge, Experten-Tipps und viele Angebote. Zudem informiert die Polizei Chemnitz am Sonntag, wie Ihr Euer Zuhause besser schützen könnt. Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Kinder unter 18 Jahren haben in Begleitung von Erwachsenen freien Eintritt.

Herbst-Kinder-Fest

Chemnitz - Der Flugplatz in Jahnsdorf (Wilhermsdorfer Straße) lädt ab 13 Uhr zum Herbst-Kinder-Fest ein. Es gibt eine Kinderbuchlesung, Gesichts-Painting und Kinder können sich einen Lampion basteln (5 Euro pro Stück). Den können sie dann auch gleich gut gebrauchen, denn um 19 Uhr beginnt ein Lampionumzug auf der beleuchteten Landebahn. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl wird auch gesorgt.

Auf dem Flugplatz in Jahnsdorf erwartet Euch ein buntes Familienfest. (Symbolfoto) © 123rf/kwy09

Zeitsprungnacht

Zwickau - Der Landkreis Zwickau verwandelt sich am Samstag in eine Bühne für magische Momente. Wenn die Sonne untergeht, erwachen Burgen, Schlösser und historische Orte in stimmungsvollem Licht zum Leben. Zur Zeitsprungnacht warten auf Euch Feuershows, Musik unter dem Sternenhimmel, kulinarische Entdeckungen und auch die alljährliche Museumsnacht in Zwickau. Dabei öffnen unter anderem das August Horch Museum, das Max-Pechstein-Museum und die Galerie am Domhof von 18 bis 24 Uhr ihre Türen. Der Eintritt für das Komplettprogramm kostet inklusive Shuttle-Verkehr 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, bis 16 Jahre ist er frei.

Auch das August Horch Museum öffnet am Samstag bis in die späten Abendstunden seine Türen. © August Horch Museum

Rockiger Faust

Plauen - "Faust'n'Roll", ein Rock-Theater nach Goethe (1749-1832), könnt Ihr am Samstagabend um 19.30 Uhr im Vogtlandtheater Plauen (Theaterplatz) ansehen. Die Inszenierung, die auch regelmäßig auf dem Brocken im Harz gespielt wird, lässt starke Anleihen an die Fantasiewelt des "Steampunk" erkennen, die gekonnt in die Geschichte und Gestik der handelnden Figuren eingewoben wurden. Zu hören sind außerdem sanfte Rockballaden, aber auch zum Tanz animierende Popsongs und Stadion-Rock-Hymnen. Karten sind ab 29 Euro zu haben.

Ein Rock-Theater nach Goethe: "Faust'n'Roll". © Peter Gehrke

Happy Halloween

Schwarzenberg - Na, ist denn schon Halloween? Noch nicht - aber im Ring-Center Schwarzenberg (Neustädter Ring 2) wird dennoch gefeiert. Am Samstag könnt Ihr hier mit der Gebirgshexe Wenke Kürbisse schnitzen, in der Zwergenbackstube Drachenkekse backen und ein Gewinnspiel gibt es auch. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Die Geschäfte haben bis 16 Uhr geöffnet.

Im Ring-Center Schwarzenberg kann am Samstag nicht nur geshoppt werden. (Symbolfoto) © 123rf/vulkanov

Kindersachenmarkt