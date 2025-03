Heute noch nichts vor? Acht Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Ihr habt für den heutigen Sonntag noch keine Ideen, wie Ihr ihn gestalten wollt? Dann schaut in unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung.

Stimmt die Chemie zwischen Mensch und Hund, tauscht man Kontaktdaten aus und wendet sich im Nachgang an den jeweiligen Tierschutzverein oder das jeweilige Tierheim.

Neukirchen - Genau das Richtige für die Naschkatzen unter Euch: Im Makerhub NETZ-Werk in Neukirchen im Erzgebirge (Kirchnerstraße 1) gibt’s von 11 bis 16 Uhr einen Regio-Naschmarkt . Die Besucher können sich auf ein buntes Treiben von regionalen Erzeugern und ortsansässigen Vereinen freuen.

Lichtenstein - Der Modellbahnclub 3/22 Lichtenstein (Grünthalweg 3) lädt von 10 bis 17.30 Uhr zu seiner Frühjahrsausstellung ein. Zu sehen sind Anlagen in den Spurweiten N, TT, HO, HO-e, HO-m, 0 II-m, Gartenbahn und auch eine Legobahn. Einige der Bahnen dürfen auch von Kindern bedient werden. In der Mitropa gibt's einen Imbiss.

Es erklingen Rock-Hits von Giganten wie Europe, Guns N’ Roses, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne (76), Metallica, Scorpions, Queen, Aerosmith, Bon Jovi, AC/DC, Nirvana und anderen dank eines einzigartigen symphonischen Crossover-Orchesters in neuem Glanz.

Zwickau - Das Prime Orchester mischt am Sonntag um 19 Uhr in der Stadthalle Zwickau (Bergmannstraße 1) die Kraft des Rocks mit der Größe der Symphonie.

Lichtenau - Der Sommerlandpark öffnet bereits von 10 bis 18 Uhr in der Vorsaison. Über 200 Tiere im Wildpark, Tobespaß in der Indoorspielwelt und viele Attraktionen im Parkgelände wie der Riesenrutschturm erwarten Euch. Auch Kindergeburtstage sind herzlich willkommen.

Chemnitz - Politiker sind wie Kinder? Tatsächlich sind sie laut, reden viel, ohne nachzudenken und manchmal fragt man sich, was sie eigentlich den ganzen Tag treiben.

"Doch wenn wir später die Anekdote erzählen, wie die Linsensuppe als neuer Picasso die Raufasertapete verzierte, können wir bestenfalls sogar darüber lachen. In der Politik ist das anders. Bei Diätenerhöhung und Rekordgewinnen in der Energiewirtschaft gibt es nichts mehr zu lachen. Es sei denn, Sie kommen zu uns! Das war schon (immer) so."

Das Chemnitzer Kabarett erwartet Euch mit Bettine Zweigler, Paul Ulbricht und Martin Berke um 15 Uhr im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6). Der Eintritt kostet 30,40 Euro.