31.05.2026 06:47 Heute noch nichts vor? Kein Problem mit unseren Ausflugsideen in und um Chemnitz

Wir haben Euch acht abwechslungsreiche Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung zusammengestellt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Nicht vergessen: Am Montag ist Kindertag! Doch bereits am Sonntag gibt es viele Ausflugsziele, bei denen es sich schon rund um das Kind dreht. Aber nicht nur. Wir haben Euch acht abwechslungsreiche Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung zusammengestellt.

Chemnitz spielt!

Chemnitz - Auf dem Gelände des Kosmonautenzentrums "Sigmund Jähn" (Küchwaldring 20) kann am Sonntag gespielt werden. Von 10 bis 18 Uhr findet dort der Familienspiele-Aktionstag "Chemnitz spielt! 2026" des Deutschen Spielemuseums statt. Die Gartenbahner ergänzen ab 13 Uhr mit ihrer Spieleanlage im Café des Bahnbetriebswerkes der Parkeisenbahn das Programm.

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Im Küchwald kann am Sonntag gespielt werden. Könnt Ihr auch verlieren? (Symbolfoto) © JohannStadthalle

Chemnitz - In der Werkstatt "Alles Holz" (Schulstraße 44) dreht sich – wie der Name schon sagt – alles um das Holz. Einen Tag vor dem Kindertag können die Kids von 14 bis 16 Uhr hier in einem Workshop gemeinsam mit ihrer Begleitperson mit Holz arbeiten und eigene Ideen umsetzen. Dabei ist der Kreativität keine Grenze gesetzt: Von kleinen Spielzeugen über Fantasieobjekte bis hin zu bunten Bastelprojekten – es darf gesägt, geklebt, gefeilt, gehämmert und gestaltet werden. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Mit Holz können Eure Kinder am Sonntag in der Werkstatt "Alles Holz" basteln. (Symbolfoto) © 123RF/ pressmaster

Kleine Verbrechen unter Liebenden

Chemnitz - Im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) könnt Ihr Euch am Sonntag um 16 Uhr die Spionage-Komödie "Kleine Verbrechen unter Liebenden" ansehen. Doch Ihr müsst schnell sein. Es gibt nur noch wenige Restkarten. Bei dem Stück lässt Franck Duarte keine Wendung aus, zieht den doppelten, dreifachen und vierfachen Boden unter den Figuren weg und findet immer noch eine neue Schraube, die die Absurditätsspirale weiter anzieht. Dabei blickt er liebevoll-ironisch auf die 50er-Jahre zurück und lässt uns die ein oder andere Gewissheit unseres Lebens hinterfragen.

Im Spinnbau wird am Sonntag noch einmal "Kleine Verbrechen unter Liebenden" aufgeführt. © Nasser Hashemi

SkyBeat Open Air

Jahnsdorf - Nach Samstagabend noch nicht genug von Partystimmung? Auf dem Verkehrslandeplatz Jahnsdorf (Wilhermsdorfer Straße 43) ist am Sonntag das "SkyBeat Open Air" angesagt. Von 14 bis 20 Uhr gibt's vielfältige Musik einer bunten DJ-Auswahl in interessanter Flugplatz-Atmosphäre. Kinder haben ihren eigenen Bereich zum Spielen, während die Eltern tanzen. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Verkehrslandeplatz Jahnsdorf könnt Ihr tanzen, während Eure Kinder spielen. © PR / der-flugplatz

De Voitesberk

Oelsnitz/Vogtland - Auf Schloss Voigtsberg (Schlossstraße 32) könnt Ihr Euch am Sonntag auf eine Zeitreise begeben. Denn kein Geringerer als der Voigt Heinrich von Plauen gibt sich die Ehre. Einziehend mit großem Gefolge wird er den Festspielen beiwohnen und vielleicht auch beim Menuett mit den Renaissancetänzern höchstselbst das Tanzbein schwingen. Euch erwarten neben den zahlreichen Handwerksvorführungen Ritterkämpfe und viele Mitmachaktionen für Groß und Klein. Der Bauch kommt natürlich auch auf seine Kosten: St.-Georgen-Bier und Met, Braten und Fladen, Knoblauchbrot und viele weitere Köstlichkeiten warten auf Euch. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Ein Familienticket kostet 25 Euro.

32. Traktorentreffen

Crimmitschau - Enthusiasten der Traktorengeschichte haben in unzähligen Stunden schrottreife Zugmaschinen zu Glanzstücken aufgepäppelt und stellen sich am Sonntag beim Traktorentreffen den staunenden Blicken von Besuchern und Oldtimerfreunden. Von 10 bis 17 Uhr sind sie im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain in Crimmitschau (Am Schloss 7) zu bewundern. Der Eintritt kostet 7 Euro, Kinder (sechs bis 15 Jahre) zahlen 5 Euro.

Im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain dreht sich am Sonntag alles um die Traktorengeschichte. (Symbolfoto) © imago/BildFunkMV

Eine Woche voller SAMstage

Freiberg - Wer kennt ihn noch, den kleinen Freund mit den Punkten im Gesicht? Mit "Eine Woche voller Samstage" läutet das Mittelsächsische Theater am Sonntag um 15 Uhr im Schlosshof Freudenstein in Freiberg (Schlossplatz 4) die Freiberger Sommernächte ein. Es ist eine charmante Geschichte über das Finden des eigenen Mutes und die Freiheit, das Leben nach eigenen Wünschen zu gestalten. Das Stück wird für Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Der Eintritt kostet 17 Euro, für Kinder 12 Euro.

"Am Sonntag scheint die Sonne" – eine der Sams-Weisheiten. © Mittelsächsisches Theater

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