Hutfestival gestartet: OB Sven Schulze verdreht Chemnitz den Kopf

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Inmitten bunter Kopfbedeckungen eröffnete Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) am Freitag das 9. Hutfestival.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Inmitten bunter Kopfbedeckungen eröffnete Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) am Freitag das 9. Hutfestival.

Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) wird in einen Zaubertrick eingespannt.
Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) wird in einen Zaubertrick eingespannt.  © Ralph Kunz

Dabei beteiligte er sich auch an einem Zaubertrick eines Künstlers und sorgte so für einen humorvollen Moment gleich zu Beginn der Veranstaltung. Er verdrehte Chemnitz buchstäblich den Kopf.

Straßenkünstler aus acht Nationen zeigen am Wochenende, was sie können: Musik, Clownerie, Artistik, Feuershows und Streetfood machen die City zur internationalen Open-Air-Galerie.

Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Chemnitzer Künstler und Ensembles. Auf dem "Markt der schönen Dinge" gibt's außerdem Schmuck, Kleidung, Accessoires und natürlich Hüte zu kaufen.

Acht Ausflugsideen für einen abwechslungsreichen Samstag
Chemnitz Veranstaltungen & Freizeit Acht Ausflugsideen für einen abwechslungsreichen Samstag

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 60.000 Besuchern.

Zahlreiche Hut-Fans feiern den Auftakt des diesjährigen Hutfestivals.
Zahlreiche Hut-Fans feiern den Auftakt des diesjährigen Hutfestivals.  © Ralph Kunz
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Am Wochenende gibt es viele bunte und kreative Hüte in der Chemnitzer Innenstadt zu sehen.
Am Wochenende gibt es viele bunte und kreative Hüte in der Chemnitzer Innenstadt zu sehen.  © Ralph Kunz

Am Freitag wird noch bis 22 Uhr gefeiert. Am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Titelfoto: Ralph Kunz (3)

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