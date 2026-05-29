Hutfestival gestartet: OB Sven Schulze verdreht Chemnitz den Kopf
Chemnitz - Inmitten bunter Kopfbedeckungen eröffnete Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) am Freitag das 9. Hutfestival.
Dabei beteiligte er sich auch an einem Zaubertrick eines Künstlers und sorgte so für einen humorvollen Moment gleich zu Beginn der Veranstaltung. Er verdrehte Chemnitz buchstäblich den Kopf.
Straßenkünstler aus acht Nationen zeigen am Wochenende, was sie können: Musik, Clownerie, Artistik, Feuershows und Streetfood machen die City zur internationalen Open-Air-Galerie.
Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Chemnitzer Künstler und Ensembles. Auf dem "Markt der schönen Dinge" gibt's außerdem Schmuck, Kleidung, Accessoires und natürlich Hüte zu kaufen.
Die Veranstalter rechnen mit bis zu 60.000 Besuchern.
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Am Freitag wird noch bis 22 Uhr gefeiert. Am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Titelfoto: Ralph Kunz (3)