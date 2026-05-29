Hutfestival gestartet: OB Sven Schulze verdreht Chemnitz den Kopf

Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) wird in einen Zaubertrick eingespannt. © Ralph Kunz

Dabei beteiligte er sich auch an einem Zaubertrick eines Künstlers und sorgte so für einen humorvollen Moment gleich zu Beginn der Veranstaltung. Er verdrehte Chemnitz buchstäblich den Kopf.

Straßenkünstler aus acht Nationen zeigen am Wochenende, was sie können: Musik, Clownerie, Artistik, Feuershows und Streetfood machen die City zur internationalen Open-Air-Galerie.

Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Chemnitzer Künstler und Ensembles. Auf dem "Markt der schönen Dinge" gibt's außerdem Schmuck, Kleidung, Accessoires und natürlich Hüte zu kaufen.

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 60.000 Besuchern.