30.05.2026 06:00 Neun Ausflugsideen für den letzten Samstag im Mai

In Chemnitz und Umgebung gibt es wieder viel zu erleben. Neun Ideen haben wir für Euch zusammengefasst.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Endlich wieder Wochenende, aber Ihr habt noch gar nichts vor? Kein Problem! In Chemnitz und Umgebung gibt es wieder viel zu erleben. Neun Ideen haben wir für Euch zusammengefasst.

Hutfestival

Chemnitz - Packt Eure schönsten und skurrilsten Hüte aus und macht Euch auf in die Chemnitzer Innenstadt, in der dieses Wochenende wieder das Hutfestival gefeiert wird. Auf Euch warten Straßenkunst, Musik, Artistik und gute Laune. Neben dem bunten Programm könnt Ihr Euch dieses Jahr auch auf Festival-Merchandise freuen. Das Hutfestival geht am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

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Bunt. Bunter. Hutfestival. © Ralph Kunz

Roboday

Chemnitz - Im Zentralen Hörsaal- und Seminargebäude der TU Chemnitz (Reichenhainer Straße 90) steigt diesen Samstag von 10 bis 17 Uhr der Roboday 2026. Neugierige und Mutige können sich hier im Programmieren versuchen, die eigenen Fähigkeiten im Löten, 3-D-Druck oder elektronischen Tüfteln erkennen. Schon Kinder ab vier Jahren können sich an ersten Programmieraufgaben versuchen. Der Eintritt ist frei.

In der TU Chemnitz können am Samstag künftige Studenten tüfteln. (Archivbild) © TUC / TECHNIK BEGEISTERT e. V.

Eubi-Cup

Chemnitz - Bei der Freiwilligen Feuerwehr Euba (Am Lehngut 7) findet wieder der traditionsreiche Wettkampf der Jugendfeuerwehren statt: der Eubi-Cup. Der Eubi-Cup ist ein etablierter Bestandteil der Nachwuchsarbeit in den Jugendfeuerwehren. In der Disziplin Gruppenstafette stehen Teamarbeit, Schnelligkeit und feuerwehrtechnisches Geschick im Mittelpunkt. Die Siegerehrung ist gegen 13 Uhr geplant.

Der traditionsreiche Wettkampf der Jugendfeuerwehren wurde im Kulturhauptstadtjahr 2025 als "Chemnitz Fire Cup" im Stadion an der Gellertstraße ausgetragen. © Maik Börner

Zwischen Gleisen und Ideen

Chemnitz - Im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres 2025 wurde auch der Garagen-Campus (Zwickauer Straße 164) bekannt. Seitdem finden hier zahlreiche Veranstaltungen und Führungen statt. Letzteres wird Euch auch am Samstag, um 11 Uhr, geboten. Hier könnt Ihr die Geschichte des ehemaligen Betriebshofs Kappel neu entdecken: von der Zeit des 19. Jahrhunderts über den Nahverkehr in Karl-Marx-Stadt bis hin zum Wandel des Areals in den letzten Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Treffpunkt ist 15 Minuten vor Beginn vor dem Büro des Garagen-Campus.

Begebet Euch auf eine Entdeckungstour über den Garagencampus. © Petra Hornig

Error Open Air

Chemnitz - Bock auf Party? Dann seid Ihr ab 22 Uhr in der Spinnerei (Altchemnitzer Straße 27) genau richtig. Hier könnt Ihr auf drei Floors komplett eskalieren. Neben Musik von Trance, Techno bis hin zu Pop und 2000s gibt's natürlich auch coole Drinks. Besonderes Highlight: eine Tattoo Area. Wer spontan Lust auf ein kleines Tattoo hat und über 18 Jahre alt ist (Vorlage des Ausweises notwendig), kann sich hier eins stechen lassen. Der Eintritt kostet 13 Euro.

In der Spinnerei könnt Ihr wieder tanzen, bis die Füße qualmen. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

FLY OPEN AIR 2026

Zwickau - In der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) erwartet Euch am Samstagabend bereits die achte Edition von "Fly Open Air". Auf einer weitläufigen Open-Air-Area, zwei Indoor-Floors und einem Sonnendeck mit S-Lounge erwartet Euch ein heißes Programm mit zwölf Top-Acts, starken Specials und echtem Festival-Feeling mitten in Zwickau. Für die ersten 500 Gäste gibt es einen kostenlosen Welcome-Shot, es gibt leckeres Streetfood, Seifenblasenaction, Gewinnspiele und vieles mehr. Die Abendkasse hat geöffnet. Der Vorverkauf endet um 12 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro, an der Abendkasse ist er teurer.

Zwölf Acts auf vier Areas garantieren einen großartigen Festival-Abend. © PR

WasserSpaßTag

Schwarzenberg - Wem es in den Naturbädern noch zu kalt ist, kann sich am Samstag im Sonnenbad Schwarzenberg (Sachsenfelder Straße 20) ebenfalls im kühlen Nass austoben. Am Samstag erwartet Euch von 10 bis 16 Uhr unter anderem ein Arschbombenwettbewerb, Surfsimulator, Luftmatratzen-Wettrudern und vieles mehr. Natürlich ist auch für das Kulinarische gesorgt, sodass niemand hungern muss.

Im Sonnenbad in Schwarzenberg können sich die Kinder am Samstag beim WasserSpaßTag austoben. (Symbolbild) © 123rf/ macsim

Zoo-Manja und der frühe Vogel

Döbeln - Manjas Traum sind Grundrechte für Tiere. Sie arbeitet im Zoo in der Gastro und kann nicht verstehen, dass man die armen Tiere im Zoo gefangenhält. Viele denken, dass Manja einen Vogel hat. Und das stimmt: Es ist Huhn Hilde. Und vielleicht kann ihr ja der schüchterne Philosoph Sven bei ihrer Mission helfen. Die "academixer" präsentieren ihren Sommerspaß "Zoo-Manja und der frühe Vogel" am Samstag um 19.30 Uhr im Theater Döbeln (Theaterstraße 7). Der Eintritt kostet ab 11 Euro.

Großer Sommerspaß erwartet Euch bei "Zoo-Manja und der frühe Vogel". © academixer

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