19.04.2026 07:02 Heute noch nichts vor? Wir haben acht Ideen für Euren Sonntag

Nach schönen sonnigen Tagen wird es am Sonntag wohl noch einmal regnerisch. Nichtsdestotrotz gibt es in Chemnitz und Umgebung viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Nach schönen sonnigen Tagen wird es am Sonntag wohl noch einmal regnerisch. Nichtsdestotrotz gibt es in Chemnitz und Umgebung viel zu erleben.

Disco Family

Chemnitz - Wie wäre es mit einer Disco für die ganze Familie? Im Luxor (Hartmannstraße 9–11) geht die Party für Kids und ihre Eltern in die nächste Runde. Von 14 bis 17 Uhr erwartet Euch dort echte Club-Atmosphäre mit DJ, Licht und Nebelmaschine. Die Musik ist in angenehmer Lautstärke, es gibt einen Spielbereich, eine Bastelstraße und Glitzer- sowie Airbrushtattoos. Der Eintritt kostet für Kinder ab einem Jahr 7 Euro und für Erwachsene 9 Euro.

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Im Luxor kann die ganze Familie feiern. (Symbolfoto) © 123RF/ Prometeus

Gut gebrüllt, Löwe

Chemnitz - Das Fritz Theater Chemnitz (Kirchhoffstraße 34) bietet Euch mit "Gut gebrüllt, Löwe" um 16 Uhr ein musikalisches Abenteuer für die ganze Familie. Jahrelang drehte Leon, der Löwe, für seine Zoochefin langweilige Tierdokus – doch jetzt ist Schluss damit! Zusammen mit dem quirligen Eichhörnchen Petzi und dem fröhlichen Vogel Quitschi bricht er auf ins größte Abenteuer seines Lebens!

Ihre Reise führt sie quer durch die Welt. Lasst Euch überraschen: Mitreißende Songs, tierischer Witz und ein Herz für die Umwelt warten auf Euch. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 8 Euro.

"Gut gebrüllt, Löwe" ist ein Stück für die ganze Familie. © PR/Fritz Theater

Quizmeister Sebastian Klussmann

Chemnitz - Sebastian Klussmann (36) ist zweimaliger Europa-, zehnfacher Deutscher Quizmeister und einer der Jäger der erfolgreichen ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt". Nach dem Erfolg seines Vortrags im vergangenen Jahr in der Villa Esche (Richard-Wagner Straße 55) verrät der Quiz-Champion in seiner neuen Live-Show einmal mehr, wie man ohne viel Aufwand seinen Wissensschatz vergrößern kann. Am Sonntag kommt er wieder in die Villa Esche. Sein Vortrag beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 31 Euro.

Sebastian Klussmann (36) kommt in die Villa Esche. © Imago/Sabine Gudath

Schauspielgeschichte(n) mit Gabriele Gysi

Chemnitz - Gabriele Gysi (79) lebt als Schauspielerin und Regisseurin in Berlin. Im Laufe ihres Lebens hat sie bereits viele Bühnen gesehen und vieles erlebt. Heute arbeitet sie freischaffend an verschiedenen Theatern und äußert sich schreibend zu Fragen der Zeit und des Theaters in unterschiedlichen Medien. Im Gespräch mit Kai Suttner bei "hautnah!" im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) blickt sie auf persönliche Erinnerungen und politische Beobachtungen. Dabei stellt sie die Frage, warum der Untergang eines Staates ohne würdige Beerdigung blieb und was das über das vereinte Deutschland sagt. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 32,90 Euro.

Gabriele Gysi (79) ist am Sonntag zu Gast bei "hautnah!" mit Kai Suttner. © PR

Abenteuerland

Freiberg - Die Philharmonic Rock erstattet dem Tivoli Freiberg (Dr.-Külz-Straße 3) ein Besuch ab und nimmt Euch mit ins "Abenteuerland" auf eine musikalische Reise zwischen Rock- und Popmusik, Film- und Jazzmusik der letzten Jahrzehnte sowie klassischer Musik aus verschiedenen Epochen, gespielt von einem Sinfonieorchester, einer Rock-Band und mehreren Gesangssolisten. Los geht's bereits um 18 Uhr. Tickets gibt es für 37 Euro.

Die Philharmonic Rock erstattet dem Tivoli Freiberg einen Besuch ab. © PR

Daheim-Tour

Zwickau - Der Stand-up-Comedian Fabi Rommel kommt erneut nach Zwickau und hat viele neue Geschichten mit im Gepäck. Dabei spricht er über die Heimat, Heimweh und das Leben zwischen Kleinstadt und Großstadt. Freut euch auf einen Abend voller merkwürdiger Begegnungen, absurder Alltagsmomente und dieser typischen Fabi‑Art, die Dinge zu erzählen, als würde er euch gerade einen Brief auf einer Website schreiben. Rommel tritt um 19 Uhr im Alten Gasometer (Kleine Biergasse 3) auf. Der Eintritt kostet 38 Euro.

Mitteldeutscher Korbmacher- und Pflanzenmarkt

Crimmitschau - Beim Mitteldeutschen Korbmacher- und Pflanzenmarkt gibt es am Sonntag (10 bis 18 Uhr) im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain (Am Schloss 7) jede Menge zu sehen. Flechtkünstler präsentieren Erlesenes, Schönes, Verrücktes und Nützliches aus ihren eigenen Werkstätten. Man kann auch zuschauen, wie ein Korb, kleine und große Ziergegenstände und Lampenobjekte entstehen oder ein Stuhlgeflecht repariert wird. Außerdem bieten Gärtnereien unter anderem alte Gemüsepflanzen, Teichpflanzen, Kakteen sowie erlesene Blumenarten an. Und es gibt handgemachte Musik. Der Eintritt kostet 7 Euro.

In Crimmitschau findet noch am Sonntag der Mitteldeutsche Korbmacher- und Pflanzenmarkt statt. (Symbolfoto) © 123rf/panyajampatong

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