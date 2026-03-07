Heute noch nichts vor? Wir haben acht spannende Ideen für Euch

Die Sonne lädt am Samstag nahezu dazu ein, etwas zu unternehmen. Nur was? Wir haben acht Ausflugsideen für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Go Big Or Go Home

Chemnitz - Der Weltmeister und X-Games-Gewinner Luc Ackermann (28) erwartet Euch am Samstagabend in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) mit seiner spektakulären FMX-Show "Go Big Or Go Home". Freestyle Motocross, MTB und BMX – hierfür lädt Ackermann seine Freunde und Team-Kollegen nach Chemnitz ein, um eine spektakuläre Extremsport-Show zu präsentierten. Über zwei Stunden rasante Motorrad-Action und Mountainbike-Stunts mit krassen Tricks über die verschiedensten Rampen. Los geht's um 18 Uhr. Tickets gibt es ab 39,50 Euro.

Luc Ackermann (28) präsentiert in der Messe Chemnitz seine eigene spektakuläre FXM-Show. © picture alliance/dpa

SIXX PAXX in Chemnitz

Chemnitz - Anders heiß geht's in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) her. Bereits seit einem Jahrzehnt bringen die SIXX PAXX die Herzen ihrer Besucher zum Rasen und feiern dieses Jubiläum mit der heißesten Show des Jahres. Sinnlich, wild, und absolut unvergesslich. Erlebt die perfekte Mischung aus Leidenschaft und Show - das ist Hingabe auf höchstem Niveau. Traut Euch, Teil dieser unglaublichen Geschichte zu werden - bevor es zu spät ist! Um 20 Uhr geht's los. Der Eintritt kostet ab 32,40 Euro.

Die SIXX PAXX feiern ihr großes Jubiläum auch in Chemnitz. © Verum Vivet Photography/PR

Mammagehttanzen

Chemnitz - Im Kraftverkehr (Frauenhoferstraße 60) stehen schon am Samstagabend die Mädels im Mittelpunkt. Also schnappt Euch Eure Freundinnen und tanzt, bis die Füße brennen. Ab 20 Uhr könnt Ihr drei Stunden den Alltag vergessen und Euch eine Auszeit gönnen. Der Einritt kostet ab 13,61 Euro.

Im Kraftverkehr werden die Frauen gefeiert. (Symbolbild) © 123RF/primipil

Nistkastenbau für Groß und Klein

Chemnitz - In der Naturschutzstation (Adlersbergstraße 192) können sich Kinder und Jugendliche kreativ austoben und von 9 bis 15 Uhr gemeinsam Vogelnistkästen bauen. Unter fachkundiger Anleitung können die Teilnehmenden eigene Nistkästen für verschiedene Vogelarten bauen. Ergänzend dazu gibt es kreative Spiel- und Bastelangebote zum Mitmachen und Entdecken.



Der Eintritt ist frei. Der Verein Pilzfreunde Chemnitz bittet um eine Spende für Material in Höhe von 10 Euro.

Bei der Naturschutzstation könnt Ihr am Samstag Nistkästen bauen. (Symbolbild) © 123rf/kievith

Beats am Fichtelberg

Oberwiesenthal - Auf dem Fichtelberg in Oberwiesenthal steigt von 10 bis 22.30 Uhr eine außergewöhnliche Höhen-Party. Freut Euch auf eine einzigartige Winter-Sause mit fünf Locations und über 15 DJs, verteilt rund um den Fichtelberg. Die Spielzeiten variieren je nach Location und ermöglichen es so, den Berg flexibel zu erkunden - ob auf Skiern, dem Schlitten oder zu Fuß. Der Eintritt ist frei.

Die Udo Jürgens Story

Aue - Udo Jürgens war zeit seines Lebens ein Ausnahmekünstler und er bleibt unvergessen. Das zeigt auch die Hommage "Die Udo Jürgens Story - Sein Leben, seine Liebe, seine Musik". Gabriela Benesch und Alex Parker führen ihre Gäste auf eine musikalische Zeitreise von Evergreens wie "Merci Cherie", "Ein ehrenwertes Haus", "Ich war noch niemals in New York", "Griechischer Wein", "Aber bitte mit Sahne", "Mit 66 Jahren" bis zu "5 Minuten vor 12", "Mein Ziel" und vielen weiteren Hits. Euch erwartet ein Abend voller Erinnerungen und Überraschungen, der das Herz jedes Udo-Jürgens-Fans höherschlagen lässt. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 45,21 Euro.

Eine berührende Hommage: "Die Udo Jürgens Story - Sein Leben, seine Liebe, seine Musik". © PR

Kunsthandwerkermarkt

Lichtenstein - Im Kultur.Palais Lichtenstein (Schloßallee 2) findet an diesem Wochenende bereits zum vierten Mal der Kunsthandwerkermarkt statt. Hier habt Ihr die Möglichkeit, einzigartige handgefertigte Kunstwerke und kunstvolle Handwerkskunst aus verschiedenen Bereichen zu entdecken. Von Schmuck und Keramik über Textilien und Holzarbeiten bis hin zu Glasbläserei und Malerei – der Kunsthandwerkermarkt bietet eine breite Palette an großartigen und hochwertigen Produkten. Der Markt hat von 11 bis 18 Uhr (Sonntag: 10 bis 18 Uhr) geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro - Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt.

Von Schmuck und Keramik über Textilien und Holzarbeiten hat der Kunsthandwerkermarkt alles zu bieten. (Symbolbild) © 123rf/troyka

Frauentag in der Villa Mocc

Zwickau - Auch in der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) werden die Frauen gefeiert. Erlebt eine Nacht voller Power, Glitzer und guter Laune. Da darf natürlich auch ein prickelnder Sektempfang, heiße Strip-Shows und energiegeladene Gogos nicht fehlen. Einlass ist ab 20 Uhr - Ladies only! Männer dürfen erst ab 0 Uhr dazustoßen. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 12 Euro. Die Abendkasse ist ebenfalls geöffnet. TAG24 wünscht Euch einen sonnigen Samstag!

Bis 22 Uhr werdet Ihr mit einem Sekt begrüßt. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

