Hier ist was los! Das sind unsere Tipps für den Ostersonntag in Chemnitz und Umgebung

Wer noch keine Pläne hat, was er nach der Ostereiersuche machen soll, für den haben wir ein paar Tipps für Chemnitz und Umgebung auf Lager.

Von Victoria Winkel

Es ist Sonntag und nicht irgendeiner, sondern der Ostersonntag. Wer noch keine Pläne hat, was er nach der Ostereiersuche machen soll, für den haben wir ein paar Tipps auf Lager, was man in Chemnitz und Umgebung erleben kann.

Trödelmarkt

Chemnitz - Auf dem Parkplatz vom Chemnitz Center ist wieder Trödelmarkt-Zeit. Von 8 bis 16 Uhr könnt Ihr in Antiquitäten stöbern, auf Jagd nach Sammlerstücke und Kunsthandwerk gehen oder einfach zwischen den Ständen bummeln. Bei schlechtem Wetter findet der Trödelmarkt in der überdachten Einkaufspassage statt.

Auf dem Parkplatz vom Chemnitz Center findet ein Trödelmarkt statt. © 123rf/dannyburn

Ostern im Zoo der Minis

Aue - Im "Zoo der Minis" in Aue (Damaschkestraße 1) gibt es immer was zu erleben, aber an Ostern ist ganz besonders viel los. Ab 10 Uhr könnt Ihr Euch auf Schaufütterungen, Ponyreiten, den Krabbelzoo, Europas größte Porzellanschafausstellung und natürlich den Osterhasen freuen. Der Zoo selbst ist schon ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Im "Zoo der Minis" könnt Ihr an Ostern neben den tierischen Bewohnern auch ein tolles Programm erleben. © Kristin Schmidt

Rundfahrt auf der Talsperre

Möschwitz - Ahoi von der Talsperre Pöhl! Die Fahrgastschiffe Plauen und Pöhl stechen wieder in See und nehmen Euch mit zu Rundfahrten auf der Talsperre, von wo aus ihr die malerische Mittelgebirgslandschaft des Vogtlandes aus einer ganz neuen Perspektive erleben könnt. Die erste Rundfahrt startet um 11 Uhr vom Anleger an der Hauptstraße 48. Um 12.30 Uhr und 15.30 Uhr gibt es weitere Abfahrten, die aber abhängig von der Teilnehmerzahl (mindestens 15) stattfinden. Um 14 Uhr ist eine garantierte Abfahrt. Das Ticket für eine einstündige Rundfahrt kostet 11 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.

Auf der Talsperre Pöhl stechen wieder zwei Fahrgastschiffe zu Rundfahrten in See. © Uwe Meinhold

Puppentheater im Wasserschloss

Chemnitz - Es waren einmal ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn, die alle vier von ihren Besitzern wegen ihres Alters nicht mehr gewollt wurden. Doch auch wenn sie etwas in die Jahre gekommen sind, gehören die vier noch lange nicht zum alten Eisen und mit Freundschaft kann man alles erreichen. Wie das Märchen der "Bremer Stadtmusikanten" ausgeht, erfahrt Ihr um 11 und um 15 Uhr im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6). Puppenspielerin Cornelia Fritzsche erzählt im Bürgersaal das beliebte Märchen. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 7,90 Euro.

Osterspaziergang im Klosterpark

Nossen - Im Frühling erwacht die Natur wieder, alles wird grün und blüht. Was gibt es da schöneres, als einen gemütlichen Spaziergang zu machen? Im Klosterpark Altzella (Zellaer Straße 10) könnt Ihr um 14 Uhr an einem Osterspaziergang durch den Park teilnehmen und dabei Wissenswertes über das Leben im Kloster und die Bräuche rund um Ostern zu erfahren. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Im Klosterpark Altzella könnt Ihr an diesem Sonntag an einem Osterspaziergang teilnehmen. © Eric Münch

Osterdorf an der Burg

Drebach - Die Burg Scharfenstein lädt zu einem traditionellen Osterfest ein. Im Osterdorf könnt Ihr Plätzchen backen, verschiedene Sachen basteln, Kräutersalz herstellen oder Kerzen gießen. Außerdem war der Osterhase da und hat viele Verstecke im Museum gefunden. Das Osterdorf findet von 10 bis 17 Uhr statt. Das Ticket (inkl. Mitmachaktionen & Sonderausstellung) kostet 15 Euro, ermäßigt 11 Euro. Die Familienkarte kostet 40 Euro.

In der Burg Scharfenstein im Erzgebirge könnt Ihr im Osterdorf feiern und an vielen Aktionen teilnehmen. © Uwe Meinhold

Club 30 - Die große Osterparty

Zwickau - Im Nachtwerk (Olzmannstraße 51) steigt ab 22 Uhr die große Oster Edition der Club30-Party. Freut Euch auf Partyschlager, Evergreens, BlackMusic, LatinSounds und HipHop Classics. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Im Nachtwerk könnt Ihr eine Osterparty feiern. © 123RF/Nagaets

Wir wünschen Euch einen schönen Ostersonntag!