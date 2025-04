Hier ist was los! Sieben Ausflugstipps für Euch in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Wie wäre es mit einem Ausflug zur größten Bonsai-Schau Deutschlands? Oder doch lieber ein Trödelmarkt mit Candybar? Auf jeden Fall gibt es auch am Sonntag in Chemnitz und Umgebung viel zu erleben. Wir wünschen Euch viel Spaß!

An der Tageskasse gibt es noch Tickets. Der Ticketpreis liegt für Kids bei 7 Euro, für Erwachsene bei 9 Euro.

Chemnitz - Im Lokomov erwartet Euch am Sonntagnachmittag Musik, Kunst und auch ein wenig Wahnsinn. Denn dieser Kreativ- und Trödelmarkt fühlt sich an wie eine Art Wonderland.

Chemnitz - Das Studio W.M - Werkstatt für Musik und Theater präsentiert Euch in der Stadthalle Chemnitz das weltbekannte, himmlische und spannende Filmmusical "Sisters Act" . Lasst Euch von der atemberaubenden Show, die Ernsthaftigkeit und Humor gleichermaßen auf die Bühne bringt, in den Bann ziehen.

Chemnitz - "Bonsai Faszination" , Deutschlands größte Bonsai-Schau, macht dieses Wochenende auch in Chemnitz halt. Von 10 bis 18 Uhr könnt Ihr im Carlowitz-Congresscenter (Theaterstraße 3) rund 100 der besten Bonsais Deutschlands bestaunen, außerdem eine Auswahl an Suiseki (japanische Ansichtssteine) und Kusamono (Gras-Bonsai).

Am Stand erfahrt Ihr Wissenswertes über die vielseitige Anwendung von ätherischen Ölen, um das Wohlbefinden zu steigern.

Freiberg - Künstler und Erzähler Jan Deicke (51) und Musiker Matthias Hirth (67) sind regelmäßig mit ihren "Puschelgeschichten" unterwegs. Auch am Sonntag können sich die Freiberger im Tivoli (Dr.-Külz-Straße 3) auf Puschel freuen.

Chemnitz - Am Sonntag mal den Tatort nicht alleine schauen? Dann kommt ins Chemnitzer Lokomov, in die einzige Tatortkneipe in Chemnitz. Hier könnt Ihr mit anderen Tatort-Fans die neue Folge aus Wien ansehen: "Messer" mit Eisner und Fellner.

Auf Euch warten frisches Popcorn und leckere Drinks von der Bar.

TAG24 wünscht Euch einen spannenden Sonntag!