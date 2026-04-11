11.04.2026 06:56 Hier könnt Ihr etwas erleben: Acht Ausflugsziele für Groß und Klein

Der Monat April macht wieder, was er will. Sonne, Regen, Wind – Euch kann alles blühen. Das ist aber kein Grund, zu Hause zu bleiben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Der Monat April spiegelt sich auch an diesem Wochenende im Wetter wider und macht, was er will. Sonne, Regen, Wind - Euch kann alles blühen. Das ist aber kein Grund, zu Hause zu bleiben. Wir haben wieder acht abwechslungsreiche Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Tor zur Anderswelt

Chemnitz - Die große Pferdeshow CAVLLUNA kommt mit ihrem Programm "Tor zur Anderswelt" in die Messe Chemnitz (Messeplatz 1) und nimmt Euch mit in eine geheimnisvolle Welt voller Magie und Abenteuer. Freut Euch auf fröhliche Comedy, actionreiches Trickreiten und beeindruckende Freiheitsdressur. Am Samstag gibt es zwei Shows: 14 und 19 Uhr. Der Eintritt kostet ab 50,52 Euro.

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Am Samstag gibt's gleich zwei Mal die Möglichkeit, das neue Programm von CAVALLUNA zu sehen. © Cavalluna/PR

Simply the Best

Chemnitz - Die Erfolgs-Produktion "Simply The Best" ist eine Hommage an eine Rock-Ikone, die ein halbes Jahrhundert lang Rock-Geschichte geprägt hat: Tina Turner (1939-2023). Freut Euch am Samstagabend (20 Uhr) auf den unvergesslichen Turner-Sound in der Stadthalle Chemnitz (Theaterstraße 3) live auf der Bühne. Die Show nimmt Euch mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte, von den Anfangserfolgen, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich der sensationellen Solo-Karriere bis hin zur Filmmusik von "James Bond 007 - Goldeneye" Mitte der 1990er. Der Eintritt kostet ab 75,50 Euro.

Eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte im Leben der Tina Turner. (✝83). © PR

Märchen, Mythen und Musik

Chemnitz - Um Märchen, Mythen und Musik aus Schächten und Schatzhöhlen geht es um 14 Uhr im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz (Stefan-Heym-Platz 1). Jan Deicke erzählt Euch von dem "Hasenschwänzchen" - nur eine von unzähligen tradierten afrikanischen Erzählungen. Das Zuhören kostet 1 Euro zuzüglich Eintritt in die Sonderausstellung "Silberglanz & Kumpeltod": 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, unter 17 Jahren frei.

Jan Deicke erzählt und musiziert wieder im smac. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Teenie-Party oder Malle pur

Chemnitz - Im pentagon³ (Brückenstraße 17) findet am Samstagnachmittag eine große Party für Teenies statt, bevor abends die Erwachsenen eine Mega-Malle-Party erwartet. Teenies von 12 bis 15 Jahren können ab 16 Uhr feiern, alkoholfreie Cocktails und Softdrinks genießen und sich auf Special-Konfetti und XXL-Luftballons freuen. Die Großen können sich ab 22 Uhr auf Mallorca-Feeling pur, Palmen wie am Ballermann und Mallorca-Hits nonstop freuen. Natürlich dürfen auch die coolen Drinks nicht fehlen. Kommt Ihr in Megapark-, Bierkönig-, Fußball- oder Arbeitsklamotten oder mit einer Warnweste gekleidet, erhaltet Ihr einen Shot aufs Haus.

Nachmittags können die Jugendlichen im pentagon³ feiern. (Symbolbild) © 123rf/ oleksandrmarta

Mensch und Mineral

Freiberg - Im aktuellen Familienprogramm "Mensch und Mineral" im Schloss Freudenstein (Schlossplatz 4) zeigt, dass in uns Menschen Minerale stecken. Kinder könnten sie kennenlernen, Roboter zum Laufen und Handys zum Telefonieren bringen. Zudem gibt es ein Suchspiel am Wochenende, dem Ihr von 10 bis 17 Uhr selbstständig nachgehen könnt. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Im terra mineralia im Schloss Freudenstein erwartet Euch eine interessante Ausstellung. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Die letzte 2 Euro Party

Stollberg - Ein letztes Mal könnt Ihr im Event Center Stollberg (Auer Straße 11) die "2 Euro Party" feiern. Auf drei Floors erwartet Euch die pure Eskalation und verschiedene Drink-Specials, immer nach 30 Minuten. Von 21.30 bis 22 Uhr gibt es zum Beispiel Vodka Energy für 2 Euro oder um 1 Uhr zwei Tequila für 2 Euro. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 9 Euro. Einlass ist ab 21.30 Uhr.

Jede halbe Stunde gibt's einen neuen Shot für 2 Euro. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Minigolf, Wassermatsch und vieles mehr

Pöhl - Im Freizeit- und Erlebnisgarten an der Talsperre Pöhl (Freizeitgarten 1) kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Von Minigolf über einen Klettergarten bis hin zu einem XXL-Spiel "Mensch ärgere dich nicht" ist hier der Spaß garantiert. Die Anlage hat ab 10 Uhr geöffnet.

Auch eine Minigolfanlage gibt es im Freizeit- und Erlebnisgarten an der Talsperre Pöhl. (Symbolbild) © 123RF/sinenkiy

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