Hier kommen acht Tipps für Euren Sonntag in Chemnitz und Umgebung

Tag der offenen Töpferei, Schnuppertag für Brautpaare oder Dampfzug fahren bei der Preßnitztalbahn. Heute ist einiges los in Chemnitz und der Region.

Von Victoria Winkel

So langsam wird es mal wieder Zeit für einen kleinen Frühlingsausflug, oder etwa nicht? Wer noch unentschlossen ist, findet bei uns ein paar Vorschläge, was man an diesem Sonntag in Chemnitz und der Region so alles erleben kann.

Besuch im Wildgatter

Chemnitz - Im Wildgatter Rabenstein (Thomas-Müntzer-Höhe) könnt Ihr verschiedene Waldtiere in ihrer natürlichen Umgebung kennenlernen, nicht nur von den Wegen aus, sondern auch von zahlreichen Beobachtungskanzeln. Auf 35 Hektar leben etwa 90 Tiere in verschiedenen Arten. Das Wildgatter ist ab 8 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Im Wildgatter könnt Ihr die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. © Uwe Meinhold

Schnuppertag im Schloss

Augustusburg - Zukünftige Brautpaare sind eingeladen, sich in Schloss Augustusburg umzusehen. Beim "Schnuppertag für Brautpaare" können sich Heiratswillige die Säle (Trausaal, Hasensaal, Venussaal und Brunnenhaus) besichtigen und sich vom Standesamt und dem Schloss-Team beraten lassen. Der Eintritt in die Trausäle ist frei. Schloss Augustusburg ist ab 10 Uhr geöffnet.

Brautpaare können sich heute im Schloss Augustusburg informieren. (Symbolbild) © 123RF / olegdudko

Baufachmesse in Zwickau

Zwickau - Die regionale Bauwirtschaft trifft sich an diesem Sonntag noch einmal in der Stadthalle Zwickau (Bergmannstraße 1) zur Baufachmesse. Die Messe gibt einen Gesamtüberblick zum Planen, Bauen, Sanieren, Renovieren und Einrichten. Das Spektrum reicht von Baumaterialien, Baumaschinen, Werkzeuge, Fertig- und Massivhäusern, Dach und Fenstern bis zu Türen und vielem mehr. Die Messe öffnete um 10 Uhr ihre Pforten. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Auf der Baufachmesse können sich die Besucher einen Gesamtüberblick über das Thema Bauen und Renovieren verschaffen. (Symbolbild) © 123RF/lightkeeper

Tag der offenen Töpferei

Sachsen - Die Töpfereien der Region laden Euch ab 10 Uhr zum Tag der offenen Töpferei ein. Ihr könnt nicht nur die Werkstätten und Sortimente der Töpfereien kennenlernen, sondern Euch zum Teil auch selbst an der Töpferscheibe ausprobieren. Mit dabei sind unter anderem (Hier eine Auswahl, die komplette Liste gibt es unter www.tag-der-offenen-toepferei.de): Keramikwerkstatt Regine Dietz (Andréstraße 15, Chemnitz)



Keramikwerkstatt Christine Kleeberg & Hans GrünertBahnhofstraße 2, Waldenburg)



Keramikwerkstatt Waldenburg Peter Tauscher (Töpferstraße 5, Waldenburg)

Töpferei am Töpferwald & @galerie Stefanie Werner & Michéle Lindt (Am Markt 25, Frauenstein)



Töpferei TON IN TON Claudia Kreisig (Falkensteiner Straße 44, Plauen)

In Sachsen haben an diesem Sonntag Töpfereien und Keramikwerkstätten zum Tag der offenen Töpferei geöffnet. © 123RF / ufabizphoto

Karl May Haus

Hohenstein-Ernstthal - "Winnetou. Evolution eines Helden" heißt die neue Sonderausstellung im Karl May Haus (Karl-May-Straße 54) in Hohenstein-Ernstthal. Vom ersten Auftritt Winnetous im besten Mannesalter bis zum letzten Roman 1910, in dem Winnetou als Verkörperung des 'Edelmenschen' erscheint, macht die Figur eine Wandlung durch. Und nicht nur er, sondern auch sein Schöpfer. In der Schau werden Bilder und Exponate über die verschiedenen Facetten des Indianerhäuptlings gezeigt. Das Karl May Haus ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Im Karl May Haus wird eine neue Sonderausstellung über Winnetou gezeigt. © PR

Fahrt mit der Preßnitztalbahn

Jöhstadt - Die Preßnitztalbahn dampft an diesem Sonntag wieder durch das Preßnitz- und Schwarzwassertal. Die erste Fahrt startet am Bahnhof Jöhstadt um 10.05 Uhr und kommt um 10.42 Uhr in Steinbach an. Dort startet der Zug dann wieder um 11 Uhr zurück zum Ausgangspunkt. Die Fahrten finden im Zwei-Stunden-Rhythmus statt. Eine einfache Fahrt kostet 10 Euro, Kinder zahlen 6 Euro. Wer gleich ein Hin- und Rückfahrtticket kaufen will, zahlt 15 Euro und für Kinder 7 Euro.

Mit der Preßnitztalbahn geht es von Jöhstadt nach Steinbach und wieder zurück. © Stefan Sauer/dpa

Ballett au Lait

Chemnitz - Mit dem Ballett "Elisa und die wilden Schwäne" entführt Ballettchefin Sabrina Sadowska die Zuschauer der Theater Chemnitz (Theaterplatz 2) in die märchenhafte Welt von Hans Christian Andersen. Es werden Themen wie Furcht, Tapferkeit, Liebe, Verrat, Trennung und Wiederfinden thematisiert. Bei "Ballett au Lait" im Ballettsaal des Opernhauses spricht Sadowska über die erfolgreiche Symbiose von Ballett und Märchen. Los geht's um 10.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Szene aus "Elisa und die wilden Schwäne" mit Emily Grieshaber als Königin und Sascha Paar als Hexe. © Theater Chemnitz/Ida Zenna

Mit Ritter Wiprecht durch das Mittelalter

Chemnitz - Ritter Wiprecht lädt Euch im smac (Stefan-Heym-Platz 1) auf eine Reise durch das Mittelalter ein, denn einmal im Moment haben Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und ihre Familien die Möglichkeit eine Epoche der Ur- und Frühgeschichte kennenzulernen. An diesem Sonntag geht es ab 14 Uhr um das Mittelalter in der Region. Die Führung ist kostenlos, Teilnehmer bezahlen nur den Eintritt ins Museum (zzgl. 1 Euro Materialkosten für eine Bastelaktion). Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Im smac können Kinder und Jugendliche heute alles über das Mittelalter erfahren. © Ralph Kunz