Keine Pläne für Sonntag? Hier kommen unsere Tipps

Am Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung eine Menge los, wie der Familientag im smac, Trödelmarkt in Zwickau und der Tag des offenen Denkmals.

Von Victoria Winkel

Es ist schon wieder Sonntag und wer die Gedanken an die nahende Arbeitswoche noch etwas verdrängen will, für den haben wir wieder abwechslungsreiche Ausflugstipps.

Tag des offenen Denkmals

Sachsen - Es ist Tag des offenen Denkmals. Ihr könnt einen Blick hinter die Kulissen von Gebäuden werfen, die sonst verschlossen sind und an Führungen und Infoveranstaltungen teilnehmen, um mehr über die Objekte zu erfahren. In Chemnitz könnt Ihr zum Beispiel die historische Hochgarage (Zwickauer Straße 77) kennenlernen. Gästeführerin Karin Meisel gibt einen Einblick in die Geschichte und den Aufbau des Gebäudes. Welche Denkmale in Eurer Region noch geöffnet sind, könnt Ihr auf der Homepage zum Tag des offenen Denkmals einsehen.

Zum Tag des offenen Denkmals könnt Ihr an einer Führung in der historischen Chemnitzer Hochgarage teilnehmen. © Uwe Meinhold

Familientag im smac

Chemnitz - Das Sächsische Museum für Archäologie Chemnitz (Stefan-Heym-Platz 1) lädt zum Familientag. Hier könnt Ihr alte Techniken und Handwerke rund um das Wohnen in der Vorgeschichte entdecken, alte Spiele ausprobieren, mit Holz und Lehm bauen und Arbeitsgeräte herstellen. Daneben gibt es noch viele weitere Aktionen, wie Stelzenlaufen, mit Pfeil und Bogen schießen und vieles mehr. Der Familientag findet von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren haben freien Eintritt.

Beim Familientag im smac gibt es viel zu entdecken, auszuprobieren und auch zu basteln. © Ralph Kunz

Tag des Historischen Handwerks

Seiffen - Im Seiffener Freilichtmuseum (Hauptstraße 203) könnt Ihr ab 10 Uhr den Tag des Historischen Handwerks erleben. Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Handwerke und Technologien des ländlichen Raums, wie Häuselmacher, Holzpferdemacher oder Korbmacher. Mit dabei sind auch Mundartmusikanten, es gibt eine Kinderwerkstatt und ab 14 Uhr Eselreiten.

Im Freilichtmuseum wird auch das historische Handwerk der Reifendreher gezeigt. © Hendrik Schmidt/dpa

Naturalienkabinett

Waldenburg - Eine Kuh mit zwei Köpfen, eine Mumie und ein Hühnermensch: Im Naturalienkabinett in Waldenburg (Geschwister-Scholl-Platz 1) kann man Historischem und Kuriosem begegnen, aber auch einen Einblick in die Stadtgeschichte erhalten. Aktuell gibt es auch noch die Sonderausstellung "Wunderkammer Wasserwelt", unter anderem mit einem begehbaren Wassertropfen. Das Museum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

Im Nautralienkabinett gibt es Kuriositäten, wie das zweiköpfige Kalb zu sehen. © Jan Woitas/dpa

Trödelmarkt

Zwickau - In Zwickau ist wieder Trödelmarkt-Zeit. Ab 11 Uhr könnt Ihr auf dem Platz der Völkerfreundschaft an den Ständen auf Erkundungstour nach kleinen Schätzen gehen. Vielleicht findet Ihr genau das passende Möbelstück, Accessoire oder Deko, was Ihr schon lange gesucht habt.

Auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau findet ein Trödelmarkt statt. © 123RF / animaflorapicsstock

Pfötchenschwimmen

Chemnitz - Die Freibadsaison der Chemnitzer Bäder ist beendet. Nun haben die Vierbeiner freie Bahn. Im Freibad Wittgensdorf (Bahrstraße 7) findet am ersten Sonntag nach der offiziellen Saison von 13 bis 16 Uhr das Pfötchenschimmen statt. Der Eintritt kostet 4 Euro pro Hund. Zweibeiner haben freien Eintritt.

Nach Ende der Freibadsaison dürfen in Wittgensdorf die Hunde ins Wasser. © 123rf / Dmosreg

Greifvögel live erleben

Plauen - Wer einmal die Könige der Lüfte, die Greifvögel, live erleben will, ist in der Falknerei Herrmann (Reißiger Gewerbering 25) richtig. Bei einer Vorstellung könnt Ihr Greifvögel wie Falken oder Adler sowie Eulen hautnah erleben und auch etwas über die Geschichte der Falknerei und ihre Bedeutung in der heutigen Zeit erfahren. Die Vorführung beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, Kinder (4 bis 14 Jahre) zahlen 7 Euro, das ermäßigte Ticket für Menschen mit Behinderung kostet 8 Euro. Die Falknerei ist bei jedem Wetter geöffnet, allerdings können bei extremen Wetterlagen (Gewitter, Sturm) aus Rücksicht auf die Tiere keine Vorführungen stattfinden.

Bei der Falknerei Herrmann könnt Ihr Greifvögel hautnah erleben. © Uwe Meinhold