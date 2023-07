Keine Pläne fürs Wochenende? Hier kommen unsere Tipps

An diesem Samstag ist in Chemnitz und Umgebung jede Menge los, wie das Sommerfest im Horchmuseum oder die Burg der Märchen in Kriebstein.

Von Victoria Winkel

Sommerfest oder lieber "Burg der Märchen"? An diesem Samstag ist in Chemnitz und Umgebung jede Menge los und wenn Ihr auf keins von beiden Lust habt, keine Bange, wir haben noch mehr Tipps für Euch. Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende.

Schwalbe-Tour

Chemnitz - Johann Samuel Schwalbe war einer der ersten Industriepioniere in Chemnitz. Er gründete das Unternehmen "Germania" und seine heutigen Nachfolgeunternehmen. Um 10 Uhr könnt Ihr auf eine industriegeschichtliche Fahrradtour zu den Stationen des großen Chemnitzers gehen. Treffpunkt ist an der Janssenbrücke, am Ende der Brückenstraße. Gästeführerin Ramona Wagner nimmt Euch mit auf die Rundfahrt. Die Teilnahme kostet 10 Euro, Studierende zahlen 5 Euro.

Gästeführerin Ramona Wagner nimmt Euch mit auf eine Tour auf den Spuren von Johann Samuel Schwalbe. © Uwe Meinhold

Sommerfest im Horchmuseum

Zwickau - Das Zwickauer Horchmuseum (Audistraße 7) feiert an diesem Wochenende sein erstes Sommerfest. Wer sich für Oldtimer interessiert, kann hier Fotostationen besuchen, an Rundfahrten teilnehmen oder Vorstellungen im Museum erleben. Außerdem gibt es Kinderanimation, Bastelstraße, Kleinkünstler, eine Cocktailbar und Grillspezialitäten. Am Sonntag startet dann auch die August Horch Klassik mit etwa 130 Fahrzeugen zu einer Rundfahrt. Am Samstag beginnt das Fest um 10 Uhr, am Sonntag um 10.30 Uhr.

Im Horchmuseum in Zwickau findet das erste Sommerfest statt. © PR/Hardy Mutschler

Burg der Märchen

Kriebstein - Auf Burg Kriebstein (Kriebsteiner Straße 7) werden an diesem Wochenende Märchenträume wahr. Egal ob Könige, Prinzen, Prinzessinnen oder andere Märchenfiguren, bei der "Burg der Märchen" könnt Ihr sie alle persönlich treffen und in eine Welt voller Träume, Wünsche und Sehnsüchte eintauchen. Bei dem Fest gibt es zahlreiche Mitmach-Aktionen für Groß und Klein mit basteln, gestalten und mehr. Das Fest startet 11 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Auf der Burg Kriebstein findet die "Burg der Märchen" statt. © PR/Miskus

Pferdegöpel

Marienberg - Im Pferdegöpel auf dem Rudolphschacht in Marienberg-Lauta (Lautaer Hauptstraße 12) wird ein Stück Bergbaugeschichte lebendig. Hier lernt Ihr den Aufbau und die Arbeitsweise der Förderanlage kennen, die ursprünglich von Pferden angetrieben wurde und von 1838 bis 1877 in Betrieb war. Im Besucherzentrum kann man zudem die Ausstellung "Bergbau im Marienberger Revier" sehen. Führungen im Pferdegöpel finden um 11, 13 und 14.30 Uhr statt. Die letzte Führung ist mit Pferden. Die Teilnahme an einer Führung kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Bei einem Rundgang mit Pferd zahlt man 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro.

Im Pferdegöpel auf dem Rudolphschacht wird Bergbaugeschichte lebendig. © PR/Stadt Marienberg

Markt der kÖstlichkeiten

Leisnig - Zum dritten Mal findet am Kulturbahnhof Leisnig (Bahnhofstraße 31) der Markt der kÖstlichkeiten statt. Gastronomen, Lebensmittelhersteller und Kreative aus der Region präsentieren ein abwechslungsreiches Angebot. Außerdem gibt es bei einem Trödelmarkt eine große Auswahl an Schmuck und Kunst sowie Handwerksangebote. Es gibt viele Live-Auftritte und für Kinder Theateraufführungen. Der Markt beginnt um 11 Uhr.

Beim Markt der kÖstlichkeiten warten verschiedene Leckereien, aber auch ein Trödelmarkt und Handwerkskunst auf Euch. © 123RF/lizaelesina

Expressive Percussion

Augustusburg - In der Schlosskirche von Schloss Augustusburg erwartet Euch um 16 Uhr das Kurzkonzert "Expressiv Percussion". Die Schlagwerker Simon Fengler und Lennart Bo Grünhagen laden zu einem Klangexperiment der besonderen Art. Auf dem Vibraphon und Marimbaphon werden sie Originalwerke und eigene Arrangements erklingen lassen. Darunter sind Stücke von Johann Sebastian Bach, Anna Ignatowicz-Glinska oder Anders Koppel. Tickets gibt es für 5 Euro, ermäßigt 3 Euro an der Konzertkasse.

In der Schlosskirche von Augustusburg könnt Ihr ein Kurzkonzert erleben. © Kristin Schmidt

Zwickau tanzt

Zwickau - Bei dieser Party von der Villa Mocc könnt Ihr hemmungslos durch die Nacht tanzen. Im Area 25 (ehem. Eisbahn Zwickau, Uhdestraße) warten Disco Dice, DJ Mathew und DJ Hendrix auf Euch. Dazu gibt es weitere Highlights wie eine Feuershow, Doppeldecker Drinks, Dancing Acts, Verlosungen und vieles mehr. Vom Stil her könnt Ihr Euch auf einen Mix von Partyklassikern, HipHop, House, 90s und 2000er freuen. Die Türen öffnen sich um 20 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro.

Im Area 25 heißt es am Samstagabend "Zwickau tanzt". © Max Patzig

Pascal Blenke

Chemnitz - Beim Parksommer im Chemnitzer Stadthallenpark erwartet Euch an diesem Samstag ein Konzert des Stuttgarter Sängers Pascal Blenke. Er hat berührend, akustischen Deutschpop mit Jazz-Einflüssen und einprägsamen Melodien mit gehaltvollen Texten im Gepäck. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.