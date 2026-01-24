Keine Zeit für Langeweile am Samstag mit diesen acht Ausflugsideen

Für alle, die ihren Samstag nicht nur auf der Couch verbringen möchten, haben wir hier acht Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung zusammengestellt.

Von Sarah Fuchs

Klinikum-Cup

Chemnitz - Bereits zum 20. Mal findet in der Chemnitzer Hartmannhalle (Fabrikstraße 9) das U12-Turnier - der Klinikum-Cup - statt. Mit dabei sind unter anderen natürlich der Gastgeber Chemnitzer FC sowie Titelverteidiger Dynamo Dresden und der FC Erzgebirge Aue. Los geht's bereits um 9.30 Uhr, der Eintritt ist frei (Spenden erwünscht). Ein besonderes Highlight erwartet Euch um 14.30 Uhr, wenn die CFC-Profis Daniel Adamczyk (23), David Wunsch (22), Julius Bochmann (20), Tom Baumgart (28) und Niclas Walther (23) zum Autogrammeschreiben vorbeischauen.

Der Klinikum-Cup ist jedes Jahr ein stimmungsvolles Spektakel. © Marcus Hengst

Tag der Bildung

Chemnitz - Von 10 bis 15 Uhr können sich Schüler am Samstag beim Tag der Bildung bei der Agentur für Arbeit, der IHK Chemnitz und der Handwerkskammer Chemnitz über zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten in der Region informieren. Lernt Unternehmen, Betriebe und auch Hochschulen und Eure Karrieremöglichkeiten kennen. Zudem warten für die jüngeren Besucher jede Menge verschiedener Angebote, wie Mitmachaktionen, Bewerbungsberatungen, Bewerbungsfoto knipsen, Virtual Reality und vieles mehr.

Die Fachmesse für alle, die noch nach der passenden Ausbildung suchen. © Agentur für Arbeit Chemnitz

Spiele- und Modelltage

Chemnitz - Am Samstag (10 bis 18 Uhr) und am Sonntag (10 bis 17 Uhr) steigen in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) die FamilienSPIELEtage. Hier kann im Foyer nach Herzenslust gespielt werden. Zudem erwarten Euch besondere Highlights: am Samstag ist Entenangeln angesagt und am Sonntag findet die Schmidt Puzzle Championship statt. Parallel erwarten Euch in zwei Hallen die Chemnitzer Modelltage. Auf rund 2000 Quadratmetern sind Bahnanlagen aller Spurweiten unterwegs und es gibt den beliebten RC-Truck-Parcours mit Tag- und Nachtsimulation. Die Tickets kosten ab 11 Euro, ermäßigt ab 8 Euro und sind für beide Veranstaltungen gültig.

Neben den FamilienSPIELEtagen finden in der Messe an diesem Wochenende auch die Modelltage statt. © Kristin Schmidt

Kunsthüttenfest

Chemnitz - Der älteste Chemnitzer Kunstverein, der Neue Chemnitzer Kunsthütte e. V., lädt um 15 Uhr zum Jahresfest des Vereins und erinnert damit an den Tag seiner Wiedergründung im Jahr 1990. In der Neuen Sächsischen Galerie im Tietz Chemnitz (Moritzstraße 20) gibt's einen Nachmittag für die ganze Familie mit Musik, Kunst und Mitmachangeboten bei Kaffee und Kuchen. Der Eintritt zum Kunsthüttenfest ist frei.

Beatles Show

Zwickau - Die Show "Yesterday - A Tribute to the Beatles" bringt die Beatles zurück auf die Bühne. Vier Musiker aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland verkörpern die Idole so authentisch, dass man sich schnell in einem Konzert der wahren Beatles glaubt. Mit Songs wie "Let It Be", "Help", "Penny Lane" oder "Hey Jude" drehen sie die Zeit zurück: am Samstag, 19 Uhr, im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau (Leipziger Straße 182). Der Eintritt kostet ab 44,95 Euro.

Ein Muss für alle Beatles-Fan: Samstagabend im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau. © PR

Tabaluga und Lilli

Annaberg-Buchholz - Nach der Rückkehr von seiner "Reise zur Vernunft" erlebt der kleine Drache Tabaluga nun ein weiteres fantastisches Abenteuer und Ihr könnt dabei sein. "Tabaluga und Lilli" ist ein großartiges Live-Familien-Erlebnis. Mit viel Liebe zum Original werden Tabalugas Abenteuer wiederum in eine märchenhafte Musical-Fassung für die ganze Familie verwandelt. Los geht's um 17 Uhr in der Festhalle Annaberg-Buchholz (Ernst-Roch Straße 4). Tickets gibt es ab 28,50 Euro, ermäßigt ab 24 Euro.

Ein mitreißendes Familien-Musical: "Tabaluga und Lilli". © PR/Veranstalter

Dating on Ice

Zwickau - Ihr habt richtig gelesen. Auf der Eisbahn Zwickau wird es am Samstag romantisch. Bei "Dating on Ice" sorgen ein DJ und eine Lichtshow ab 17 Uhr für die perfekte Stimmung. Mit Euren Freunden oder auch mit Eurem Date könnt Ihr in einer Fotobox lustige Bilder für die Ewigkeit machen. Alle Singles, die offen für ein Date sind, tragen ein leuchtendes Ansteckherz. Zudem ist das Maskottchen "Winni" als Verkuppler auf dem Eis unterwegs. Natürlich könnt Ihr Euch auch gemütlich an den Weihnachtsständen unterhalten und besser kennenlernen.

Auf dem Eis die große Liebe? In Zwickau könnt Ihr Euer Glück versuchen. (Symbolfoto) © 123rf/nadezhda1906

Party für Junggebliebene