Keine Zeit für Langeweile! In Chemnitz und Umgebung gibt's viel zu erleben

Das Festival wird am heutigen Sonntag in der Hartmannfabrik (Fabrikstr. 11) eröffnet. Die Veranstaltung startet um 12 Uhr mit Musik von LASCA FOX auf einem emissionsfreien Fahrradanhänger. Der Tag ist aber noch mit vielen weiteren Programmpunkten gefüllt. Um 17 Uhr klingt es dann für den heutigen Sonntag im Botanischen Garten aus.

Chemnitz - Das Pflanzfestival "Stadt und Wald" von "Gelebte Nachbarschaft" startet heute und endet am 10. November. Währenddessen werden an elf Orten in Chemnitz und Umgebung 200 Apfelbäume gepflanzt, gepflegt und gefeiert.

Plauen - "Sex ist wie Mehl" heißt das aktuelle Programm von Jürgen von der Lippe (76). Was er damit sagen möchte, hört Ihr Euch um 19 Uhr am besten selbst in der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4) an.

Bei seiner Comedy-Lesung gibt es viele Antworten auf seltsame Fragen und natürlich ganz viel typischen Humor. Die Karten kosten ab 40,95 Euro.