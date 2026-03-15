Vom Bade- bis zum Gartenspaß: Sieben Ausflugstipps für Jung und Alt
Chemnitz - Das Haus ist geputzt? Die Hausaufgaben sind erledigt? Dann ist es doch ein perfekter Tag für einen Ausflug. Wir haben wieder sieben Veranstaltungshinweise in Chemnitz und Umgebung für Euch.
Raumfahrt-Baumeisterschaft
Chemnitz - Im Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" Chemnitz (Küchwaldring 20) läuft noch bis zum 22. März die 4. Chemnitzer Raumfahrt-Baumeisterschaft. Bis dahin können Kinder ab sechs Jahren ihre eigenen Raumfahrt-Welten aus Klemmbausteinen erschaffen.
Am Sonntag könnt Ihr Euch dafür von 13 bis 17 Uhr vor Ort umschauen, Euch ausprobieren und Inspiration holen.
Alle Informationen zum Wettbewerb findet Ihr unter solaris-fzu.de.
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Erst bücken - dann pflücken
Chemnitz - "Erst bücken - dann pflücken" heißt das "Gartenglück" von Mandy Partzsch, Michael Specht und Erik Lehmann. Die drei schlüpfen am Sonntag um 18 Uhr im Carlowitz Congresscenter Chemnitz (Theaterstraße 3) in verschiedene Rollen und tauschen sich im Vereinslokal über die Sorgen des Alltags, Samentausch und hinterm Komposthaufen gezeugte Kinder aus.
So entzünden sie ein quietschvergnügliches Comedy-Feuerwerk voller Musik und schräger Typen. Die Karten kosten ab 23,50 Euro.
Mit der Familie die Stadtgeschichte entdecken
Chemnitz - Im Schlossbergmuseum Chemnitz (Schloßberg 12) könnt Ihr um 13 Uhr an einer Familienführung teilnehmen und spielerisch die Dauerausstellung erkunden, die aus der Stadtgeschichte von Chemnitz erzählt.
Dabei sind die drei Stadtmodelle besonders interessant. Zum Schluss wird noch ein kleines Kunstwerk gestaltet.
Der Museumseintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, bis 18 Jahre und für Schüler und Studenten frei. Zudem kommt eine Materialpauschale dazu (Erwachsene 2 Euro, Kinder 0,50 Euro).
Eine Anmeldung unter kunstsammlungen-chemnitz.de ist nötig.
Irish Spring Festival
Lichtentanne - Im Kulturzentrum Sankt Barbara in Lichtentanne (Hauptstraße 30) steigt am Sonntag ab 19 Uhr das Irish Spring Festival 2026. Es spielen Eleanor Shanley und Ultan Conlon, die Conor Mallon Band, das Iona Fyfe Trio sowie Lenka Fairy.
Zum großen Finale stehen alle Musiker gemeinsam auf der Bühne.
Die Karten kosten ab 30 Euro.
Familientag
Plauen - Im Stadtbad Plauen (Hofer Straße 2) wird am Sonntag ein großer Familientag gefiert. Freut Euch dabei auf verschiedene Wettbewerbe unter anderem in den Disziplinen Luftmatratzen-Wettpaddeln, Kletterparcours und Arschbomben. Natürlich gibt es auch kleine Preise zu gewinnen.
Das Schwimmbad hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Seniorenmesse
Bad Schlema - Im Kulturhaus Aktivist (Bergstraße 22) findet am Sonntag zum ersten Mal eine Seniorenmesse statt. Rund um das Thema "Fit und gesund bis ins hohe Alter" bietet die Messe ein interessantes Programm in den Bereichen Fitness, Reisen, Beauty, Nahrungsergänzungsmittel und Mobilität.
Aber auch Themen wie Patientenverfügung, Vollmachten und Pflegestufen dürfen an dem Tag nicht fehlen. Außerdem findet den ganzen Tag Rollator-Sport statt.
Die Messe hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Die Frau des Papiermachers
Grünhain-Beierfeld - Antje Henkel-Schilbach liest am Sonntagnachmittag in den Räumen vom König-Albert-Turm auf dem Spiegelwald aus ihrem Buch "Die Frau des Papiermachers". Wer ihr ab 15 Uhr lauschen möchte, wird gebeten, sich telefonisch anzumelden: 03774-640744.
TAG24 wünscht Euch einen ereignisreichen Sonntag!
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Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Uwe Meinhold, 123rf/ herjua, Ankola Design/PR