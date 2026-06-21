21.06.2026 07:10 Keine Zeit für Langeweile mit diesen Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung

Heute noch nichts vor? Egal, ob in kühlen Räumen oder in der prallen Sonne. In Chemnitz und Umgebung gibt es für jeden Wettertypen etwas zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Heute noch nichts vor? Egal, ob in kühlen Räumen oder in der prallen Sonne. In Chemnitz und Umgebung gibt es für jeden Wettertypen etwas zu erleben.

Paper Planet

Chemnitz - In der Hartmannfabrik könnt Ihr Euch am Sonntag um 10 Uhr und 14 Uhr kreativ austoben. In der interaktiven Erlebniswelt "Paper Planet" könnt Ihr basteln und spielen. Ab 10 Uhr wächst hier ein Wald aus Karton, mit hohen Bäumen und dabei ist alles aus Pappe. Das Polyglot Theatre aus Melbourne bietet ein Theatererlebnis zum Selbermachen, in dem Spiel, Kunst und Performance ineinander übergehen. Die Teilnahme kostet 12 Euro.

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Werdet selbst Teil eines besonderen Theatererlebnisses in der Hartmannfabrik. © Hendrik Schmidt/dpa

Arschbomben-Contest und Wettrutschen

Chemnitz - Ein Arschbomben-Contest, Schnuppertauchen, Wettrutschen, ein Tischtennisturnier und eine Wasserball-Arena stehen am Sonntag im Freibad Gablenz (Am Gablenzer Bad 34a) auf dem Programm. Denn dort wird von 11 bis 17 Uhr Badfest gefeiert. Auch die Freiwillige Feuerwehr Adelsberg schaut mit vorbei. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

Im Freibad Gablenz wird am Sonntag gefeiert! (Archivbild) © Sven Gleisberg

Tag des Rangierbahnhofs

Chemnitz - Ein bisschen Geschichte gefällig? Am 2. Juni 1902 wurde der Rangierbahnhof Hilbersdorf seiner Bestimmung übergeben. 95 Jahre war er ein zentraler Knotenpunkt im Güterverkehr. Am Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz (Frankenberger Straße 172) steht er am Sonntag beim "Tag des Rangierbahnhofs" mit seinen technischen Anlagen im Mittelpunkt. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Für Jugendliche bis 18 Jahre ist er frei. Auch im Straßenbahnmuseum Chemnitz (Zwickauer Straße 164) gibt's im Rahmen des Kappeler Straßenbahnfestes viel zu erleben. Ihr erfahrt vieles aus der Welt des Chemnitzer Nahverkehrs, könnt mit dem Triebwagen 160 fahren und natürlich gibt es auch viel Unterhaltsames für Kinder. Das Fest geht von 10 bis 17 Uhr.

Am Schauplatz Eisenbahn wird der "Tag des Rangierbahnhofs" gefeiert. © Ralph Kunz

20. Jawa-/ČZ-Treffen

Chemnitz - Im Museum für Sächsische Fahrzeuge Chemnitz (Zwickauer Straße 77) findet diesen Sonntag bereits das 20. Jawa-/ČZ-Treffen statt. Von 10 bis 13 Uhr tauschen sich dann die Fans der meist roten Motorräder aus. Es gibt viele interessante Maschinen der tschechischen Marken zu sehen und den Besitzern könnt Ihr Löcher in den Bauch fragen. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Mittsommernächte

Bärenstein - Im Waldstadion Bärenstein erwartet Euch buntes Markttreiben mit historischem Handwerk, Schaustellern und Händlern, Livemusik und natürlich auch viele Köstlichkeiten. Auch Turnierkämpfe stehen auf dem Programm. Der Markt öffnet um 10 Uhr. Eintritt kostet ab 5 Euro.

Buntes Markttreiben erwartet Euch in Bärenstein. © Gemeinde Bärenstein

Zwickau - Im Garten vom Club Seilerstraße (Seilerstraße 1b) kann am Sonntag wieder bei bestem House und Techno Sound getanzt und die Sonne genossen werden. Der Eintritt ist frei. Los geht's um 15 Uhr.

Im Garten vom Club Seilerstraße wird wieder getanzt. (Symbolbild) © 123RF/halfpoint

Ladies Flohmarkt

Freiberg - Im Schloss Freudenstein stehen am Sonntag die Ladies im Mittelpunkt. Von 9 bis 15 Uhr könnt Ihr dort beim Ladies Flohmarkt stöbern, quatschen und entdecken. Freut Euch auf Mode, Schuhe, Accessoires, Schmuck und vieles mehr. Zudem gibt es eine Prosecco-Bar und weitere Leckereien im und vom SchlossCafé Freiberg. Der Eintritt ist frei.

Im Schloss Freudenstein können die Ladies am Sonntag trödeln, quatschen und entdecken. (Symbolbild) © 132rf/forewer

Drahtseilbahnfest

Augustusburg - Wahnsinn! Die Drahtseilbahn Augustusburg wird 115 Jahre alt! Das wird am Sonntag von 10 bis 15 Uhr mit dem Drahtseilbahnfest gefeiert. Bei Führungen könnt Ihr die historische Technik bestaunen, es gibt eine märchenhafte Schatzsuche für Kinder, Livemusik und weitere Angebote für Kinder. Außerdem werden verschiedene Wanderungen zur Drahtseilbahn angeboten. Das gesamte Programm findet Ihr unter drahtseilbahn-augustusburg.de. Eine Fahrt mit der Drahtseilbahn kostet ab 4 Euro, ermäßigt ab 3 Euro, für Kinder ab 1,30 Euro.

Die Drahtseilbahn Augustusburg wird 115 Jahre alt!. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Bierfest